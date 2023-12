Chưa kể, theo kết quả được một Website nước ngoài về "Top 10 sao Hoa ngữ tài năng nhất" công bố cách đây không lâu, mỹ nhân Tinh Hán Xán Lạn còn vượt mặt nhiều tên tuổi đình đám khác như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử hay Triệu Lệ Dĩnh,... giành được ngôi quán quân. BXH này sau khi lan truyền trên mạng, đã thu hút vô vàn cuộc thảo luận từ cộng đồng netizen. Bên cạnh nhiều ý kiến cho rằng tài năng của nữ diễn viên chưa đủ sức để xếp trước nhiều tiền bối, thì netizen cũng bày tỏ sự khâm phục sức bật của Triệu Lộ Tư.

Cuối năm 2023, Triệu Lộ Tư quay trở lại đường đua phim hoa ngữ với dự án Thần Ẩn, hợp tác cùng sao nam Mộng Hồi Đại Thanh - Vương An Vũ. Cặp đôi diễn viên đồng niên 1998 được đánh giá là gương mặt nổi bật của thế hệ Gen Z Hoa ngữ. Họ sở hữu lượng fan lớn ở Trung Quốc và nhiều quốc gia.

Thần ẩn thuộc thể loại cổ trang - tình cảm, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Tỉnh Linh, kể chuyện tình giữa về A Âm (do Triệu Lộ Tư thủ vai) – Thủy Ngưng Thú và Nguyên Khải (do Vương An Vũ thủ vai) - con trai của Chân Thần Bạch Quyết bị phong ấn sức mạnh thần thánh. Cả hai bị cuốn vào mối tình truyền kiếp với những trắc trở kéo dài để tìm kiếm hạnh phúc trọn vẹn.