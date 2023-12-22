Triệu Lộ Tư đánh bại Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh, 'chễm chệ' ở vị trí đầu bảng với loạt thành tích khủng

Sao quốc tế 22/12/2023 09:40

Mặc dù tài nguyên phim ảnh và độ nổi tiếng được đánh giá là thấp hơn đàn chị như Triệu Lệ Dĩnh hay Dương Tử, song Triệu Lộ Tư mới đây đã có thành tích vô cùng đáng nể, vượt mặt cả 2 nàng tiểu hoa đình đám.

Kể từ sau hai dự án thành công liên tiếp là Tinh Hán Xán Lạn và Vụng Trộm Không Thể Giấu, mỹ nhân sinh năm 1998 đã đứng vững vàng ở top đầu lứa tiểu hoa 95, với độ nhận diện cao, được công chúng và giới truyền thông săn đón nhiệt tình. 

Triệu Lộ Tư đánh bại Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh, 'chễm chệ' ở vị trí đầu bảng với loạt thành tích khủng - Ảnh 1

Cũng theo ghi nhận mới đây, hashtag #Triệu Lộ Tư đã chính thức phá mốc 10 tỷ view trên Tiểu Hồng Thư - một trong những mạng xã hội có nhiều người dùng nhất tại Trung. Qua đó, giúp Triệu Lộ Tư trở thành hoa đán đầu tiên trong làng giải trí Hoa ngữ làm được điều này, vượt mặt cả đàn chị Dương Tử hay Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Thi Thi...

Ngoài ra, hashtag #Zhaolusi (Triệu Lộ Tư) trên Tiktok nước ngoài cũng đã vượt mốc 9 tỷ lượt xem. 

Triệu Lộ Tư đánh bại Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh, 'chễm chệ' ở vị trí đầu bảng với loạt thành tích khủng - Ảnh 2

Chưa kể, theo kết quả được một Website nước ngoài về "Top 10 sao Hoa ngữ tài năng nhất" công bố cách đây không lâu, mỹ nhân Tinh Hán Xán Lạn còn vượt mặt nhiều tên tuổi đình đám khác như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử hay Triệu Lệ Dĩnh,... giành được ngôi quán quân. BXH này sau khi lan truyền trên mạng, đã thu hút vô vàn cuộc thảo luận từ cộng đồng netizen. Bên cạnh nhiều ý kiến cho rằng tài năng của nữ diễn viên chưa đủ sức để xếp trước nhiều tiền bối, thì netizen cũng bày tỏ sự khâm phục sức bật của Triệu Lộ Tư. 

Triệu Lộ Tư đánh bại Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh, 'chễm chệ' ở vị trí đầu bảng với loạt thành tích khủng - Ảnh 3

Cuối năm 2023, Triệu Lộ Tư quay trở lại đường đua phim hoa ngữ với dự án Thần Ẩn, hợp tác cùng sao nam Mộng Hồi Đại Thanh - Vương An Vũ. Cặp đôi diễn viên đồng niên 1998 được đánh giá là gương mặt nổi bật của thế hệ Gen Z Hoa ngữ. Họ sở hữu lượng fan lớn ở Trung Quốc và nhiều quốc gia. 

Triệu Lộ Tư đánh bại Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh, 'chễm chệ' ở vị trí đầu bảng với loạt thành tích khủng - Ảnh 4Triệu Lộ Tư đánh bại Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh, 'chễm chệ' ở vị trí đầu bảng với loạt thành tích khủng - Ảnh 5Triệu Lộ Tư đánh bại Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh, 'chễm chệ' ở vị trí đầu bảng với loạt thành tích khủng - Ảnh 6

Thần ẩn thuộc thể loại cổ trang - tình cảm, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Tỉnh Linh, kể chuyện tình giữa về A Âm (do Triệu Lộ Tư thủ vai) – Thủy Ngưng Thú và Nguyên Khải (do Vương An Vũ thủ vai) - con trai của Chân Thần Bạch Quyết bị phong ấn sức mạnh thần thánh. Cả hai bị cuốn vào mối tình truyền kiếp với những trắc trở kéo dài để tìm kiếm hạnh phúc trọn vẹn. 

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