Đang 'yêu đương' với Vương An Vũ trong Thần Ẩn, Triệu Lộ Tư bất ngờ lộ khoảnh khắc tình tứ cùng 'người tình' Lưu Thi Thi, 'ngọt' đến độ fan 'lên thuyền' ngay lập tức

Mới đây, đoàn phim Rèm Ngọc Châu Sa tiếp tục để lộ những tạo hình mới của dàn diễn viên chính gồm Triệu Lộ Tư, Lưu Vũ Ninh và Đường Hiểu Thiên.

Một số hình ảnh hậu trường của cặp đôi hiện đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Những khoảnh khắc vui đùa của cả hai phần nào xóa tan đi những tin đồn bất hòa, bởi fan Triệu Lộ Tư từng công khai chê bai địa vị Lưu Vũ Ninh không xứng đáng đứng cạnh thần tượng mình.

Được biết, thời gian gần đây, Lưu Vũ Ninh vô cùng bận rộn, anh chàng liên tục di chuyển khắp các đoàn phim, vai nam chính gần nhất là trong dự án Nhất Niệm Quan Sơn hợp tác cùng đàn chị Lưu Thi Thi. Về phía Triệu Lộ Tư, dự án Thần Ẩn đóng chính cùng Vương An Vũ hiện đang lên sóng cũng thu về không ít phản ứng tích cực.

Trước đó, Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh từng có dịp hợp tác cùng nhau trong bộ phim cổ trang ăn khách Trường Ca Hành. Trong đó, hai vai diễn nam nữ phụ Hạo Đô và Lý Lạc Yên do cặp đôi đảm nhận nhận được sự yêu thích không hề kém cạnh cặp chính. Nhiều cư dân mạng nhận xét, nhờ sự kết hợp ăn ý, Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh khi sánh đôi cạnh nhau không chỉ phản ứng hóa học bùng nổ mà mang đến cho người xem cảm giác couple vừa ngọt ngào vừa lãng mạn.

Rèm Ngọc Châu Sa là phim thuộc thể loại cổ trang có thời lượng 38 tập do nền tảng Youku sản xuất. Nội dung xoay quanh nữ chính tên Đoan Ngọ, cô nàng hành nghề đánh bắt ngọc trai, vô tình gặp nguy hiểm và được nam chính Trương Phổ Nhiên ra tay cứu giúp. Vốn sở hữu tài trí hơn người, dựa vào đầu óc lanh lợi của mình, Đoan Ngọ tham gia vào thương đoàn buôn bán Yến Tử Kinh và có chỗ đứng vững chắc trong giới đá quý. Sau nhiều sóng gió, Đoan Ngọ gặp lại Trương Phổ Nhiên và nảy sinh tình cảm.

Rèm Ngọc Châu Sa là kịch bản được chuyển thể từ bộ truyện nổi tiếng "Côn Sơn Ngọc Tiền Truyện" của tác giả Đàm Thiên Âm. Truyện nhận được khá nhiều sự yêu thích của người hâm mộ vì kịch bản cuốn hút, đặc sắc.