Ảnh ngày bé hé lộ nhan sắc thật của Triệu Lộ Tư: Không quá kinh diễm nhưng đủ minh chứng 'đẹp từ bé'

Trong loạt ảnh được chia sẻ, cư dân mạng đã đem ảnh thời bé của Triệu Lộ Tư ra so sánh với thời điểm hiện tại. Tuy độ tuổi khác nhau, nhưng nét đáng yêu trên gương mặt và nụ cười tươi hết nấc của cô nàng quả thực không thể lẫn vào đâu được.

Nhiều tin đồn cho biết mỹ nhân sinh năm 1998 cũng là thiên kim tiểu thư, bởi gia đình rất giàu có. Thậm chí để con gái được đóng vai nữ chính, cha Triệu Lộ Tư không ngần ngại bỏ ra một số tiền lớn đầu tư sản xuất phim.

Thành công của Tinh Hán Xán Lạn (2022) và Vụng Trộm Không Thể Giấu (2023) giúp Triệu Lộ Tư đứng vững gót chân ở top đầu tiểu hoa 95. Hiện, sao nữ họ Triệu đang có dự án Thần Ẩn lên sóng, hợp tác cùng Vương An Vũ. Thần Ẩn có khởi đầu thuận lợi nhưng sau khi khởi chiếu một thời gian, bộ phim lại không có độ thảo luận như kỳ vọng.

2 ngày phát sóng gần nhất, Thần Ẩn không có quảng cáo ở cả hai nền tảng phát sóng là Tencent Video và Mango TV. Chỉ số Datawin Thần Ẩn hiện không còn ở mức 2 mà đã giảm xuống còn 1.866 trong tập mới nhất. Độ thảo luận phim cũng không cao, dẫn tới nhiệt độ Thần Ẩn ngày càng tụt, khả năng đạt được 27.000 nhiệt độ ở Tencent Video cũng có phần khó khăn.

Thần Ẩn thuộc thể loại cổ trang, huyền huyễn, phim Thần ẩn (The last immortal) được cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tinh Linh. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu trải qua nhiều kiếp của con trai của Thượng Cổ và Bạch Quyết là Nguyên Khải (Vương An Vũ) và A Âm (Triệu Lộ Tư).