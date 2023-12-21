Ảnh ngày bé hé lộ nhan sắc thật của Triệu Lộ Tư: Không quá kinh diễm nhưng đủ minh chứng 'đẹp từ bé'

Sao quốc tế 21/12/2023 10:20

Những bức ảnh ngày nhỏ của Triệu Lộ Tư mới đây đang được cư dân mạng nhiệt tình đào lại và nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt lớn trên các diễn đàn tại Trung.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, cư dân mạng đã đem ảnh thời bé của Triệu Lộ Tư ra so sánh với thời điểm hiện tại. Tuy độ tuổi khác nhau, nhưng nét đáng yêu trên gương mặt và nụ cười tươi hết nấc của cô nàng quả thực không thể lẫn vào đâu được.

Ảnh ngày bé hé lộ nhan sắc thật của Triệu Lộ Tư: Không quá kinh diễm nhưng đủ minh chứng 'đẹp từ bé' - Ảnh 1Ảnh ngày bé hé lộ nhan sắc thật của Triệu Lộ Tư: Không quá kinh diễm nhưng đủ minh chứng 'đẹp từ bé' - Ảnh 2

Nhan sắc của Triệu Lộ Tư không được đánh giá là đẹp kinh diễm, quá xuất chúng nhưng cô lại mang tới cho người đối diện một ấn tượng khó phai nhờ ngoại hình đáng yêu, ngọt ngào cùng một nguồn năng lượng đầy tích cực. 

Được biết, trước khi bước chân vào làng giải trí, Triệu Lộ Tư từng đạt danh hiệu Hoa khôi Đại học Giao thông Tây Nam hệ THPT. Hình ảnh cô tại đại hội thể thao trường tại thời điểm đó cũng nhanh chóng "viral" và giúp cô thuận lợi trên con đường nghệ thuật.

Ảnh ngày bé hé lộ nhan sắc thật của Triệu Lộ Tư: Không quá kinh diễm nhưng đủ minh chứng 'đẹp từ bé' - Ảnh 3

Nhiều tin đồn cho biết mỹ nhân sinh năm 1998 cũng là thiên kim tiểu thư, bởi gia đình rất giàu có. Thậm chí để con gái được đóng vai nữ chính, cha Triệu Lộ Tư không ngần ngại bỏ ra một số tiền lớn đầu tư sản xuất phim. 

Thành công của Tinh Hán Xán Lạn (2022) và Vụng Trộm Không Thể Giấu (2023) giúp Triệu Lộ Tư đứng vững gót chân ở top đầu tiểu hoa 95. Hiện, sao nữ họ Triệu đang có dự án Thần Ẩn lên sóng, hợp tác cùng Vương An Vũ. Thần Ẩn có khởi đầu thuận lợi nhưng sau khi khởi chiếu một thời gian, bộ phim lại không có độ thảo luận như kỳ vọng.

Ảnh ngày bé hé lộ nhan sắc thật của Triệu Lộ Tư: Không quá kinh diễm nhưng đủ minh chứng 'đẹp từ bé' - Ảnh 4

2 ngày phát sóng gần nhất, Thần Ẩn không có quảng cáo ở cả hai nền tảng phát sóng là Tencent Video và Mango TV. Chỉ số Datawin Thần Ẩn hiện không còn ở mức 2 mà đã giảm xuống còn 1.866 trong tập mới nhất. Độ thảo luận phim cũng không cao, dẫn tới nhiệt độ Thần Ẩn ngày càng tụt, khả năng đạt được 27.000 nhiệt độ ở Tencent Video cũng có phần khó khăn.

Ảnh ngày bé hé lộ nhan sắc thật của Triệu Lộ Tư: Không quá kinh diễm nhưng đủ minh chứng 'đẹp từ bé' - Ảnh 5Ảnh ngày bé hé lộ nhan sắc thật của Triệu Lộ Tư: Không quá kinh diễm nhưng đủ minh chứng 'đẹp từ bé' - Ảnh 6

Thần Ẩn thuộc thể loại cổ trang, huyền huyễn, phim Thần ẩn (The last immortal) được cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tinh Linh. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu trải qua nhiều kiếp của con trai của Thượng Cổ và Bạch Quyết là Nguyên Khải (Vương An Vũ) và A Âm (Triệu Lộ Tư).

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