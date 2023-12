Triệu Lộ Tư lo lắng tương lai 'không thể kết hôn' vì điều này

Vừa qua, ê-kíp Thần Ẩn đã tung ra video hậu trường ghi lại cảnh tập dượt trước khi diễn chính của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ. Theo đó, trong phân cảnh A Âm (Triệu Lộ Tư thủ vai) chủ động đòi hôn Nguyên Khải (Vương An Vũ thủ vai) nhưng bị cự tuyệt. Một điều thú vị là cô nàng tiểu hoa sau khi quay xong cảnh này đã bĩu môi đầy thất vọng: "Hết rồi. Tôi sẽ không thể kết hôn vì bộ phim này mất!".

Sau khi xem lại một số cảnh đã diễn, Triệu Lộ Tư bật cười cảm thán

Không chỉ phối hợp ăn ý trong quá trình quay phim, Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ còn có mối quan hệ rất tốt trong hậu trường. Bên cạnh đó, trong buổi livestream tuyên truyền cho phim mới đây, cả hai thường xuyên chọc ghẹo nhau, Vương An Vũ còn không ngần ngại nhảy douyin cùng Triệu Lộ Tư, nàng tiểu hoa còn khen anh chàng đẹp trai trước nhiều khán giả. Hiện tại, các màn chemistry cũng như diễn xuất của nàng tiểu hoa với bạn diễn Vương An Vũ đã trở thành đề tài bàn luận sôi nổi của cư dân mạng.