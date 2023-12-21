Triệu Lộ Tư lo lắng tương lai 'không thể kết hôn' vì điều này

Vì đóng những cảnh táo bạo này trong Thần Ẩn, Triệu Lộ Tư đùa vui rằng mình sẽ không thể kết hôn.

Vừa qua, ê-kíp Thần Ẩn đã tung ra video hậu trường ghi lại cảnh tập dượt trước khi diễn chính của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ. Theo đó, trong phân cảnh A Âm (Triệu Lộ Tư thủ vai) chủ động đòi hôn Nguyên Khải (Vương An Vũ thủ vai) nhưng bị cự tuyệt. Một điều thú vị là cô nàng tiểu hoa sau khi quay xong cảnh này đã bĩu môi đầy thất vọng: "Hết rồi. Tôi sẽ không thể kết hôn vì bộ phim này mất!". Ê-kíp Thần Ẩn đã tung ra video hậu trường ghi lại cảnh tập dượt trước khi diễn chính của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ. Cô nàng tiểu hoa sau khi quay xong cảnh này đã bĩu môi đầy thất vọng Đáng chú ý, sau khi xem lại một số cảnh đã diễn, Triệu Lộ Tư bật cười cảm thán: "Không ngờ tôi cũng có ngày diễn được những cảnh chủ động như vậy".

Sau khi xem lại một số cảnh đã diễn, Triệu Lộ Tư bật cười cảm thán Không chỉ phối hợp ăn ý trong quá trình quay phim, Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ còn có mối quan hệ rất tốt trong hậu trường. Bên cạnh đó, trong buổi livestream tuyên truyền cho phim mới đây, cả hai thường xuyên chọc ghẹo nhau, Vương An Vũ còn không ngần ngại nhảy douyin cùng Triệu Lộ Tư, nàng tiểu hoa còn khen anh chàng đẹp trai trước nhiều khán giả. Hiện tại, các màn chemistry cũng như diễn xuất của nàng tiểu hoa với bạn diễn Vương An Vũ đã trở thành đề tài bàn luận sôi nổi của cư dân mạng. Vương An Vũ còn không ngần ngại nhảy douyin cùng Triệu Lộ Tư.

Các màn chemistry cũng như diễn xuất của nàng tiểu hoa với bạn diễn Vương An Vũ đã trở thành đề tài bàn luận sôi nổi. Triệu Lộ Tư ra mắt từ năm 2016, được coi là đỉnh lưu trong lĩnh vực phim truyền hình, hầu hết các bộ phim mà cô góp mặt đều 'nổi như cồn', điển hình như: Yêu Em Từ Dạ Dày, Vụng Trộm Không Thể Giấu, Tinh Hán Xán Lạn, Phượng Tù Hoàng, Ôi! Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta,.... Lần này, Thần Ẩn còn được mong chờ hơn khi kết hợp cùng mỹ nam Vương An Vũ. Vương An Vũ sinh năm 1998, ra mắt từ năm 2018 và được biết đến nhiều nhất qua phim Mộng Hồi và Trăm Năm Hòa Hợp Ước Định Một Lời. Gần đây, anh đảm nhiệm nam chính trong phim Con Đường Rực Lửa. Triệu Lộ Tư ra mắt từ năm 2016, được coi là đỉnh lưu trong lĩnh vực phim truyền hình. Với sự tham gia diễn xuất của cặp đôi “trai xinh gái đẹp” sở hữu lượng fan lớn trong và ngoài nước, Thần Ẩn đã và đang thu về loạt thành tích ổn định.

Triệu Lộ Tư đã làm gì mà được dự đoán là truyền nhân tương lai của Triệu Lệ Dĩnh? Chỉ một việc làm tưởng chừng đơn giản nhưng Triệu Lộ Tư lại được khen nức nở vì kính nghiệp, xứng danh là truyền nhân của Triệu Lệ Dĩnh

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-lo-tu-lo-lang-tuong-lai-khong-the-ket-hon-vi-ieu-nay-639038.html