Triệu Lộ Tư đã làm gì mà được dự đoán là truyền nhân tương lai của Triệu Lệ Dĩnh?

Chỉ một việc làm tưởng chừng đơn giản nhưng Triệu Lộ Tư lại được khen nức nở vì kính nghiệp, xứng danh là truyền nhân của Triệu Lệ Dĩnh

Thời gian gần đây, bộ phim Thần Ẩn với sự góp mặt của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ đã chính thức lên sóng và nhận về nhiều phản hồi từ khán giả. Tuy còn vướng phải nhiều tranh cãi nhưng phim vẫn gặt hái được một số thành tích khá ổn định. Triệu Lộ Tư trong bộ phim Thần Ẩn. Nhưng một thông tin mới đây vừa được tiết lộ, Triệu Lộ Tư bất ngờ nhận được cơn mưa lời khen. Theo đó, diễn viên kịch nói kiêm diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp Lăng Chấn Hách đã có bài chia sẻ về giọng gốc của Triệu Lộ Tư cho vai A m trong bộ phim. Cụ thể anh tiết lộ: "Triệu Lộ Tư đã tự lồng tiếng cho nhân vật của chính mình, kết hợp các giai đoạn khác nhau của trải nghiệm nhân vật, cho khán giả thấy được sự trưởng thành của nhân vật qua từng lời thoại, thật sự tuyệt vời!".

Sau khi đoạn video hậu trường quá trình nữ diễn viên thu âm cho bộ phim này được studio đăng tải, trong từng thời kỳ trưởng thành, biến hóa, nhân vật trải qua nhiều chuyện phong phú khiến thanh âm dần dần trưởng thành hơn, Triệu Lộ Tư đã nắm rất rõ về tính cách của nhân vật mình đóng qua từng giai đoạn để có thể điều chỉnh giọng thoại và diễn xuất cho phù hợp. Triệu Lộ Tư đã nhận được cơn mưa lời khen của khán giả khi tự lồng tiếng cho nhân vật của mình trong Thần Ẩn. Chính thái độ làm việc này của Triệu Lộ Tư đã nhận được cơn mưa lời khen của khán giả. Có thể thấy cô nàng không chỉ tích cực tìm hiểu vai diễn, mà còn dùng chính giọng thật của mình thay vì nhờ tới diễn viên lồng tiếng như một số nghệ sĩ trẻ khác.

Trước đó, trong buổi giới thiệu phim Dữ Phượng Hành, đạo diễn cũng đã tiết lộ Triệu Lệ Dĩnh đích thân lồng tiếng cho tất cả các tạo hình của nhân vật Thẩm Ly. Trước đó Triệu Lệ Dĩnh cũng tự lồng tiếng cho nhân vật Thẩm Ly trong Dữ Phượng Hành. Nên khi hành động này của Triệu Lộ Tư ngay lập tức khiến khán giả gợi nhớ tới “đàn chị” Triệu Lệ Dĩnh. Đều có tâm với vai diễn cùng tinh thần làm việc chuyên nghiệp, Triệu Lộ Tư được khán giả không tiếc lời khen ngợi, thậm chí còn đưa ra dự đoán cô nàng sẽ là truyền nhân tương lai của Triệu Lệ Dĩnh. Triệu Lộ Tư sinh năm 1998 tại Thành Đô, Trung Quốc. Ngay từ nhỏ, nữ diễn viên đã sở hữu khuôn mặt tròn bầu bĩnh, đôi mắt to tròn đen láy cùng làn da trắng sáng. Năm 2023, Triệu Lộ Tư gặt hái được kha khá thành công từ các dự án phim đã lên sóng. Nữ diễn viên đã tạo dựng nên tên tuổi qua hàng loạt bộ phim Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta, Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt, Tam Thiên Nha Sát, Thả Thí Thiên Hạ, Tinh Hán Xán Lạn,... Dù tuổi đời còn khá trẻ, nhưng nàng tiểu hoa đã "bỏ túi" được rất nhiều dự án phim đình đám và tạo nên các dấu ấn đặc biệt qua những vai diễn khác nhau.

Chưa kịp lên sóng, Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư lập kỷ lục, quyết phục thù sau 1 năm thất bại Sau 1 ngày sau khi công bố lịch phát sóng, Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư đã được 6 triệu fan hóng chờ, thành tích vượt xa nhiều đối thủ khác tại thời điểm này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-lo-tu-da-lam-gi-ma-duoc-du-doan-la-truyen-nhan-tuong-lai-cua-trieu-le-dinh-638570.html