Cụ thể, phần trán gần thái dương của cô xuất hiện nhiều nốt dị ứng, dù đã trang điểm nhưng không thể che đi hết toàn bộ. Hiện tại, hình ảnh này của Triệu Lộ Tư cũng dấy lên nhiều tranh luận trên Weibo.

Trong sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng 2023 của Tencent, Sohu đã đăng tải một hình ảnh bắt cận cảnh nhan sắc của Triệu Lộ Tư , trong đó nữ diễn viên để lộ dấu hiệu xuống sắc rõ rệt.

Để làm rõ về tình trạng nhan sắc của Triệu Lộ Tư, Sohu cho biết nữ diễn viên 9X thực chất đã mắc phải căn bệnh dị ứng mề đay, dẫn đến liên tục nổi các nốt sần trên mặt và cả người. Cô phải liên tục dùng thuốc điều trị trong thời gian qua, đồng thời giúp kiểm soát tình trạng dị ứng khi phải ra ngoài làm việc hay quay phim.

Chính vì vậy, Triệu Lộ Tư đã gặp tình trạng tăng cân mất kiểm soát do dùng thuốc thường xuyên, dẫn đến nhiều hình ảnh "mũm mĩm" gây tranh cãi trong các dự án trước đó, chẳng hạn như Tinh Hán Xán Lạn. Ngoài ra, việc nữ diễn viên tăng cân do ăn thiếu khoa học là không đúng.

Triệu Lộ Tư - tiểu hoa lứa 95, từng được ví von là "Công chúa Tencent" cũng có màn xuất hiện và đi thảm đỏ đáng chú ý cùng dàn cast Thần Ẩn. Ngoại hình của Triệu Lộ Tư thực tế không phải quá xuất chúng, nhưng nhờ nhan sắc ngọt ngào, nụ cười tỏa nắng, đáng yêu đã nhiều lần giúp nữ diễn viên nổi bật trong đám đông.

Trong năm qua, Triệu Lộ Tư đã có nhiều thăng trầm về sự nghiệp, phần lớn là các dự án phim không thành công như mong muốn. Hậu Lãng và Vụng Trộm Không Thể Giấu đều gây tranh cãi về chất lượng, khiến cô bị gọi là "nữ hoàng phim rác". Tại Tinh Quang Đại Thưởng, Triệu Lộ Tư cũng vắng mắt khỏi dàn VIP chính thức, không còn là "công chúa Tencent" trong lời đồn của nhiều người.