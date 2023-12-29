Địch Lệ Nhiệt Ba sang chảnh trong quảng cáo mới của Dior, nhưng vẫn 'lép vế' trước sao nữ nổi tiếng này

Sao quốc tế 29/12/2023 14:30

Sau khi trở thành Đại sứ toàn cầu của Dior (mảng thời trang - làm đẹp), người hâm mộ đang rất trông đợi vào những chiến dịch và đãi ngộ của nhà mốt xa xỉ nước Pháp dành cho Địch Lệ Nhiệt Ba.

Mới đây, mỹ nhân đình đám khiến cộng đồng mạng xôn xao khi xuất hiện trong quảng cáo dòng son mới của Dior Beauty cùng với dàn mỹ nhân nổi tiếng gồm Anya Taylor-Joy, Yara Shahidi, Rachel Zegler. 4 mỹ nhân mang 4 vẻ đẹp khác nhau đã tạo nên màn đọ sắc "bất phân thắng bại" khiến dân tình vô cùng thích thú với chiến dịch quảng bá toàn cầu mới của Dior.

Địch Lệ Nhiệt Ba sang chảnh trong quảng cáo mới của Dior, nhưng vẫn 'lép vế' trước sao nữ nổi tiếng này - Ảnh 1Địch Lệ Nhiệt Ba sang chảnh trong quảng cáo mới của Dior, nhưng vẫn 'lép vế' trước sao nữ nổi tiếng này - Ảnh 2Địch Lệ Nhiệt Ba sang chảnh trong quảng cáo mới của Dior, nhưng vẫn 'lép vế' trước sao nữ nổi tiếng này - Ảnh 3

Dàn mỹ nhân gây ấn tượng khi khoe nhan sắc sắc sảo cùng thần thái cuốn hút trong những bộ trang phục đỏ rực rỡ, nổi bật, tôn lên triệt để các gam màu đẹp mắt của dòng son Rouge Dior. Địch Lệ Nhiệt Ba lộng lẫy như công chúa với mẫu váy tầng bồng bềnh màu đỏ kết hợp cùng kiểu tóc buộc thấp, khoe trọn đường nét khuôn mặt sắc sảo trong tông son đỏ quyến rũ.

Dù vẫn nhận được nhiều lời khen có cánh với thần thái cùng biểu cảm đa dạng nhưng nàng mỹ nhân Tân Cương phải nhường spotlight cho Anya Taylor-Joy vì vẻ đẹp búp bê, cuốn hút của người mẫu Mỹ gốc Argentina quá ấn tượng, khó có thể rời mắt.

Địch Lệ Nhiệt Ba sang chảnh trong quảng cáo mới của Dior, nhưng vẫn 'lép vế' trước sao nữ nổi tiếng này - Ảnh 4

Địch Lệ Nhiệt Ba bước qua 1 thập kỷ trên màn ảnh nhưng chưa có vai diễn nào thật sự để đời. "Để đời" ở đây không nhất thiết phải đình đám như Tiểu Long Nữ của Lưu Diệc Phi, hay Chân Hoàn của Tôn Lệ. Thế nhưng, Địch Lệ Nhiệt Ba rõ ràng chưa có dự án hay nhân vật nào đáng nhớ, bùng nổ như Triệu Lệ Dĩnh vai Hoa Thiên Cốt, Dương Mịch vai Bạch Thiển, Dương Tử vai Cẩm Mịch, Triệu Lộ Tư vai Trần Thiên Thiên...

Địch Lệ Nhiệt Ba sang chảnh trong quảng cáo mới của Dior, nhưng vẫn 'lép vế' trước sao nữ nổi tiếng này - Ảnh 5

Địch Lệ Nhiệt Ba tham gia 2 dự án, 1 là Công Tố hiện đại - chiếu đài và 1 là  An Lạc Truyện  cổ trang - chiếu mạng. Nữ diễn viên có phim ở tất cả các khía cạnh nhưng đều thất bại nặng nề.  Công Tố  "vùng vẫy" trong mức rating 0%, trong khi  An Lạc Truyện  nhận vô số lời chê bai về chất lượng, diễn xuất, tạo hình. Hiếm khi nhan sắc xinh đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành "con dao 2 lưỡi", khiến cô bị chỉ trích khi thể hiện vai công tố viên hay kẻ tha hương trên màn ảnh.

Nhưng nhắc đến sắc đẹp, Địch Lệ Nhiệt Ba chắc cũng đang "đau đầu" khi dường như nó không còn là "át chủ bài" của cô nữa. Gần đây, nhiều đề tài về nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba bị trào phúng dữ dội. Cô nhiều lần thua sút Cổ Lực Na Trát tại các sự kiện thời trang. Đến khi tham dự Tinh Quang Đại Thưởng 2023, Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục bị "soi" dấu hiệu xuống sắc, thậm chí trải qua 1 đêm bị "ném đá" không ngừng vì thái độ, hành vi "làm màu" trên thảm đỏ.

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