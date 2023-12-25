Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/12/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba và Vương Hạc Đệ rất khó hợp tác với nhau, Dương Mịch rất coi trọng thành tích của phim 'Hồ yêu'?

2. Phim cổ trang Iqiyi "Tiên kiếm 4" do Cúc Tịnh Y và Trần Triết Viễn diễn chính sẽ lên sóng ngày 10/1.

1. Phim truyền hình CCTV x Iqiyi "Vạn vật sinh" chuyển thể từ tiểu thuyết "Lưu luyến cùng dứt khoát" nữ chính là Dương Mịch , nam chính là Âu Hào

4. Lưu Hạo Tồn từng tìm thầy để học diễn xuất, nay bộ phim mới phát sóng đã được rất nhiều đạo diễn công nhận.

3. "Tàng hải truyện" do Tiêu Chiến và Trương Tịnh Nghi diễn chính sẽ bắt đầu quay vào 30/12. Ngoài ra, Tiêu Chiến sẽ tham gia đêm hội Weibo 1/2024.

5. Dương Mịch đang để mắt đến giai đoạn hậu kỳ của "Hồ yêu", cô ấy rất coi trọng thành tích của bộ phim này.

6. Phim Iqiyi "Đại thương nhân" sẽ do Trần Hiểu, Cảnh Điềm, Chu Á Văn, Dương Dung diễn chính.

7. Ngoài "Trường lăng" của Iqiyi, Lưu Diệc Phi hiện có dưa sẽ đóng "Nữ đế bản sắc" của Youku.

8. Phim "Huyết duyên tương đối luận" của Tencent sẽ do Trương Nhược Quân và Nghê Ni diễn chính.

9. “Nhập thanh vân” Trần Tinh Húc, Lư Dục Hiểu (đạo diễn đã fl). Đạo diễn: Mạch Quán Chi (Hồ yêu nguyệt hồng, Tương tư lệnh), biên kịch: Trịnh Trác Quần (Khanh khanh nhật thường)

10. Địch Lệ Nhiệt Ba và Vương Hạc Đệ chắc chắn rất khó hợp tác với nhau, lần này hai nhà đã chính thức xé mặt nhau.

11. Ngô Thiến sẽ đóng phim truyền hình "6 chị em"

12. Phim "Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt hồng thiên" do Dương Mịch và Cung Tuấn diễn chính sẽ lên sóng vào tháng 2/2024.

13. Phim huyền nghi Iqiyi "Manh mục" hiện tại đang tiếp xúc vai nam chính là Huỳnh Hiểu Minh.

14. Nam nữ chính của phim "Minh nhật thiên lý" là Dương Dương và Bạch Lộc.

15. Phim Youku "Nhật ký sát thủ Nguỵ Tống" tạm định dàn nam nữ chính là Vương Sở Nhiên và Lý Hoằng Nghị sẽ khởi quay tại Hoành Điếm vào tháng 1 năm 2024.