Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/12/2023: Tống Tổ Nhi vay tiền khắp nơi sau ồn ào trốn thuế, Lưu Thi Thi đóng phim hiện đại?

Sao quốc tế 21/12/2023 12:20

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (21/12/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Đàn Kiện thứ tâm tính tốt, không ngại mang theo người mới của công ty, cũng nguyện ý đem tài nguyên chia sẻ cho người khác, rất biết đối xử nhân duyên. 

2. Thần tượng của Thường Hoa Sâm là Bạch Kính Đình.

3. Lý Thấm đã giành được chứng thực đại sứ thương hiệu của Fendi.

4. “Nhất niệm quan sơn” sẽ tổ chức buổi meeting, thể thức có thể giống như iQiyi làm với tiệc tri ân của “Ninh an như mộng”. Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh đương nhiên sẽ tham gia.

5. Tống Tổ Nhi đi khắp nơi vay tiền sau lùm xùm trốn thuế.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/12/2023: Tống Tổ Nhi vay tiền khắp nơi sau ồn ào trốn thuế, Lưu Thi Thi đóng phim hiện đại? - Ảnh 1

6. “Phong nguyệt bất tương quan” chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Bạch Lộ Thành Song, nam nữ chính tạm định là Điền Hi Vi, Lưu Vũ Ninh, hai người đã đi ăn tối với đạo diễn Trần Gia Thượng. Dự kiến khai máy quý 3 năm 2024

7. Bộ phim tiếp theo của Vương Sở Nhiên là “Nguỵ tống sát thủ nhật chí” của Quách Kính Minh, nam chính là Lý Hoằng Nghị.

8. “Tinh quang đại thưởng” của Tencent cũng tương tự như "Đêm hội gào thét" của iQiyi. Nó được tạo ra bởi chính nền tảng để chia quà, trao giải thưởng cho các nghệ sĩ của mình, khoe khoang về dữ liệu và cũng thúc đẩy các hoạt động tài trợ quảng cáo trong năm tới, không có nhiều giá trị.

9. Nhà sản xuất của “Tương viên lộng" không giỏi kiểm soát hậu trường, giờ đã hoàn toàn mất kiểm soát, dàn diễn viên phụ thậm chí còn không ký thỏa thuận bảo mật, có thể đoán trước được sau khi ra mắt sẽ xảy ra đánh nhau.

10. Bộ phim tiếp theo của Lưu Thi Thi sẽ tham gia là phim hiện đại.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/12/2023: Tống Tổ Nhi vay tiền khắp nơi sau ồn ào trốn thuế, Lưu Thi Thi đóng phim hiện đại? - Ảnh 2

11. Vương Nguyên đang cố gắng tích luỹ tín chỉ trong năm nay để tốt nghiệp vào năm sau, anh ấy cũng khá nghiêm túc khi học.

12. Tống Thiến sẽ bắt đầu quay "Sơn hà chẩm" vào quý 1 năm 2024.

13. Vương An Vũ ban đầu muốn tuyên truyền khả năng diễn xuất của mình thông qua "Thần ẩn", nhưng anh không ngờ rằng nhiều khán giả đã lợi dụng những đề tài này để chế giễu khả năng diễn xuất của anh.

14. Cung Tuấn hiện đang tiếp xúc với dự án "Ám hà truyện".

15. Lưu Diệc Phi đã có nhiệt độ cao kể từ khi quay trở lại làng phim truyền hình, tuy nhiên, bản thân cô đối đãi với sự nghiệp khá Phật hệ, dù là tuyên truyền, hậu kỳ hay quản lý hình thể, cô đều không quan tâm.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/12/2023: Phạm Băng Băng chăm chỉ hoạt động ở nước ngoài, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa trở lại trong nước phát triển phim ảnh?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (20/12/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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