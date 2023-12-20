Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/12/2023: Phạm Băng Băng chăm chỉ hoạt động ở nước ngoài, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa trở lại trong nước phát triển phim ảnh?

Sao quốc tế 20/12/2023 11:15

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (20/12/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. ID WeChat của Dịch Dương Thiên Tỉ thường xuyên bị rò rỉ qua nhiều cách khác nhau, thỉnh thoảng sẽ có người thêm anh ấy làm bạn bè trên WeChat, đoàn đội của anh ấy đã hết sức đề phòng, nhưng họ không thể ngăn cản người thân của anh ấy tiết lộ ra ngoài.

2. Dương Mịch hiện có phim truyền hình mới hiện đang được đàm phán. Một bộ là “Nữ Thương” với nam chính là Triệu Hựu Đình. Một bộ là “Vạn Vật Đều Sinh Ra” của CCTV. 

3. Lưu Thi Thi đang xem xét bộ phim truyền hình dân quốc huyền nghi phá án “Kẻ Trộm”, cô ấy sẽ diễn vai một nữ cảnh trưởng có vẻ ngoài nghiêm khắc nhưng lại chất chứa vết sẹo trong lòng. Khả năng cao Thi Thi sẽ nhận bộ này.

4. Đường Yên có dưa bộ “Ngọc Lan Hoa Khai Quân Tái Lai” là phim về nữ thương nhân.

5. Phạm Băng Băng bây giờ tái xuất bằng cách chăm chỉ hoạt động ở nước ngoài.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/12/2023: Phạm Băng Băng chăm chỉ hoạt động ở nước ngoài, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa trở lại trong nước phát triển phim ảnh? - Ảnh 1

6. Hiện tại, Thừa Lỗi chỉ nhận tác phẩm khách mời hoặc tác phẩm nam chính.

7. Lâm Nhất và Ngu Thư Hân sắp có hợp tác trong phim hiện đại.

8. Điền Hi Vi và Vương Hạc Đệ có mối quan hệ tốt nhưng họ sẽ duy trì khoảng cách trong công việc và cuộc sống để tránh những hiểu lầm gây ảnh hưởng xấu đến nhau. Ngoài ra, đội ngũ của Điền Hi Vi cũng rất hiểu biết, biết Vương Hạc Đệ có giá trị rất lớn nên cũng lén tặng quà để sau này có thể hợp tác nhiều hơn.

9. Sức cạnh tranh hiện tại của Mạnh Tử Nghĩa khá mạnh, tài nguyên mà cô thu được gần đây đều có chất lượng cao, thậm chí có một số còn vượt mức mong đợi. Tuy nhiên, hiện tại cô cũng lo lắng mình sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận nên trong giai đoạn này cô sẽ tìm cách giảm bớt sự hiện diện của mình để tránh gặp thêm rắc rối cho sự nghiệp.

10. Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa trở lại trong nước phát triển nhưng họ không có nhiều tài sản cố định trong nước. 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/12/2023: Phạm Băng Băng chăm chỉ hoạt động ở nước ngoài, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa trở lại trong nước phát triển phim ảnh? - Ảnh 2

11. Lưu Diệc Phi hiện đang đàm phán 1 bộ điện ảnh của đạo diễn Từ Khắc, 2 bộ truyền hình cổ trang là “Phượng Lai Tê” và “Trường Lăng”. Lưu Diệc Phi tiếp xúc sâu với “Trường Lăng” hơn nên khả năng nhận bộ này cao hơn.

12. Châu Đông Vũ hiện bị đoàn đội cấm nói quá nhiều trước truyền thông vì cô là người không có giới hạn, càng nói nhiều thì càng lộ khuyết điểm.

13. Vương Lịch Hâm sẽ không quay lại với vợ cũ. Trên thực tế, vợ cũ của anh cũng đề cập đến việc tái hôn khoảng hai tháng sau khi ly hôn, nhưng anh rất kiên quyết không đồng ý.

14. Nhân viên nội bộ của một nhà đài nào đó đã xác nhận rằng Trương Gia Nghê hoàn toàn ngừng hoạt động. Cô đã bị tất cả các nền tảng từ chối tham gia bữa tiệc đêm giao thừa trong năm nay, đồng thời các hợp đồng kinh doanh và quảng bá của cô lần lượt bị chấm dứt.

15. Trần Phi Vũ đặt rất nhiều hy vọng danh tiếng sẽ phát triển sau khi bộ phim Hiến Ngư phát sóng.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/12/2023: Bạch Lộc khá hào phóng với bạn bè, Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đều thiếu tác phẩm thực tích trong lĩnh vực điện ảnh?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/12/2023: Bạch Lộc khá hào phóng với bạn bè, Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đều thiếu tác phẩm thực tích trong lĩnh vực điện ảnh?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (14/12/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Tâm Như sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/12/2023: Bạch Lộc khá hào phóng với bạn bè, Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đều thiếu tác phẩm thực tích trong lĩnh vực điện ảnh?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/12/2023: Bạch Lộc khá hào phóng với bạn bè, Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đều thiếu tác phẩm thực tích trong lĩnh vực điện ảnh?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/12/2023: Lưu Diệc Phi được quyền chọn nam chính cho phim mới, mối quan hệ giữa Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ khá tệ?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/12/2023: Lưu Diệc Phi được quyền chọn nam chính cho phim mới, mối quan hệ giữa Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ khá tệ?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/12/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba có rất nhiều dự án đang chờ tham gia, Ngu Thư Hân xin nghỉ 1 tháng trong lúc đang quay ?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/12/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba có rất nhiều dự án đang chờ tham gia, Ngu Thư Hân xin nghỉ 1 tháng trong lúc đang quay ?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/12/2023: Trương Đại Đại vẫn đối xử khá tốt với Angelababy, Vương Hạc Đệ được nhiều sao nữ tán tỉnh?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/12/2023: Trương Đại Đại vẫn đối xử khá tốt với Angelababy, Vương Hạc Đệ được nhiều sao nữ tán tỉnh?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/12/2023: Dương Mịch độc thân hạnh phúc hơn so với lúc yêu đương, Chương Tử Di sẽ là giám khảo của kỳ thi nghệ thuật sân khấu Trung Quốc?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/12/2023: Dương Mịch độc thân hạnh phúc hơn so với lúc yêu đương, Chương Tử Di sẽ là giám khảo của kỳ thi nghệ thuật sân khấu Trung Quốc?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/12/2023: Châu Hải My từng phủ nhận mắc bệnh lupus ban đỏ vì không muốn bị lộ, quan hệ giữa Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh là 'bằng mặt không bằng lòng'?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/12/2023: Châu Hải My từng phủ nhận mắc bệnh lupus ban đỏ vì không muốn bị lộ, quan hệ giữa Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh là 'bằng mặt không bằng lòng'?

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 9 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 8 giờ 52 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 8 giờ 54 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 8 giờ 57 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 8 giờ 59 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 15 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 9 giờ 59 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 10 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều