Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/12/2023: Phạm Băng Băng chăm chỉ hoạt động ở nước ngoài, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa trở lại trong nước phát triển phim ảnh?

2. Dương Mịch hiện có phim truyền hình mới hiện đang được đàm phán. Một bộ là “Nữ Thương” với nam chính là Triệu Hựu Đình. Một bộ là “Vạn Vật Đều Sinh Ra” của CCTV.

1. ID WeChat của Dịch Dương Thiên Tỉ thường xuyên bị rò rỉ qua nhiều cách khác nhau, thỉnh thoảng sẽ có người thêm anh ấy làm bạn bè trên WeChat, đoàn đội của anh ấy đã hết sức đề phòng, nhưng họ không thể ngăn cản người thân của anh ấy tiết lộ ra ngoài.

3. Lưu Thi Thi đang xem xét bộ phim truyền hình dân quốc huyền nghi phá án “Kẻ Trộm”, cô ấy sẽ diễn vai một nữ cảnh trưởng có vẻ ngoài nghiêm khắc nhưng lại chất chứa vết sẹo trong lòng. Khả năng cao Thi Thi sẽ nhận bộ này.

5. Phạm Băng Băng bây giờ tái xuất bằng cách chăm chỉ hoạt động ở nước ngoài.

6. Hiện tại, Thừa Lỗi chỉ nhận tác phẩm khách mời hoặc tác phẩm nam chính.

7. Lâm Nhất và Ngu Thư Hân sắp có hợp tác trong phim hiện đại.

8. Điền Hi Vi và Vương Hạc Đệ có mối quan hệ tốt nhưng họ sẽ duy trì khoảng cách trong công việc và cuộc sống để tránh những hiểu lầm gây ảnh hưởng xấu đến nhau. Ngoài ra, đội ngũ của Điền Hi Vi cũng rất hiểu biết, biết Vương Hạc Đệ có giá trị rất lớn nên cũng lén tặng quà để sau này có thể hợp tác nhiều hơn.

9. Sức cạnh tranh hiện tại của Mạnh Tử Nghĩa khá mạnh, tài nguyên mà cô thu được gần đây đều có chất lượng cao, thậm chí có một số còn vượt mức mong đợi. Tuy nhiên, hiện tại cô cũng lo lắng mình sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận nên trong giai đoạn này cô sẽ tìm cách giảm bớt sự hiện diện của mình để tránh gặp thêm rắc rối cho sự nghiệp.

10. Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa trở lại trong nước phát triển nhưng họ không có nhiều tài sản cố định trong nước.

11. Lưu Diệc Phi hiện đang đàm phán 1 bộ điện ảnh của đạo diễn Từ Khắc, 2 bộ truyền hình cổ trang là “Phượng Lai Tê” và “Trường Lăng”. Lưu Diệc Phi tiếp xúc sâu với “Trường Lăng” hơn nên khả năng nhận bộ này cao hơn.

12. Châu Đông Vũ hiện bị đoàn đội cấm nói quá nhiều trước truyền thông vì cô là người không có giới hạn, càng nói nhiều thì càng lộ khuyết điểm.

13. Vương Lịch Hâm sẽ không quay lại với vợ cũ. Trên thực tế, vợ cũ của anh cũng đề cập đến việc tái hôn khoảng hai tháng sau khi ly hôn, nhưng anh rất kiên quyết không đồng ý.

14. Nhân viên nội bộ của một nhà đài nào đó đã xác nhận rằng Trương Gia Nghê hoàn toàn ngừng hoạt động. Cô đã bị tất cả các nền tảng từ chối tham gia bữa tiệc đêm giao thừa trong năm nay, đồng thời các hợp đồng kinh doanh và quảng bá của cô lần lượt bị chấm dứt.

15. Trần Phi Vũ đặt rất nhiều hy vọng danh tiếng sẽ phát triển sau khi bộ phim Hiến Ngư phát sóng.