Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/12/2023: Lưu Diệc Phi được quyền chọn nam chính cho phim mới, mối quan hệ giữa Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ khá tệ?

1. Kiểu trang điểm của Ngu Thư Hân thực sự không được giới điện ảnh chấp nhận, giống hot girl mạng quá nhưng cô lại rất thích.

3. Lâm Canh Tân đầu tư vào nhiều nơi nhưng kiếm được lợi nhuận không nhiều.

5. Lưu Diệc Phi nhận được lời mời rất tha thiết từ phía nhà sản xuất của "Trường lăng", cô có tiếng nói rất lớn trong việc lựa chọn nam chính.

6. Sao nữ có vấn đề về thuế đang nhìn chằm chằm vào bộ phim kia của sao nữ miệng gà con, chỉ cần nghe thấy tiếng gió là bộ phim kia sắp được chiếu, cô liền nhảy ra thử nước, sợ tiền đồ của mình bị lỡ làng. Nếu như bộ phim của sao nữ miệng gà con thành công lên sóng còn của cô lại không thì có lẽ cô sẽ tiếp tục kiện cáo.

7. Triệu Lệ Dĩnh không tham gia các chương trình cuối năm không phải vì flop rồi mà là vì hiện tại cô không thích tham gia những hoạt động kiểu như vậy nữa, trừ khi là tài nguyên chủ lưu.

8. Cát Ưu và Thư Kỳ quen nhau hơn mười năm nhưng cả hai đều không có phương thức liên lạc của nhau.

9. Xa Thi Mạn từ lâu đã thể hiện rõ lập trường của mình nên không có hạn chế nào về đầu tư và tiếp thị ở đại lục, có thể coi là người thông minh.

10. Hiện tại, quan hệ giữa Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ khá tệ. Bởi vì Vương Hạc Đệ "xào couple" với Điền Hi Vi nên nhiệt của Đệ Hân Dẫn Lực đang giảm. Ngu Thư Hân từng được hưởng nhiều lợi nhuận từ việc tương tác cặp đôi với Vương Hạc Đệ này, nhiệt độ giảm nên nữ diễn viên cảm thấy không vui.

11. Tống Á Hiên thích kiểu nữ sinh thanh thuần.

12. Vương Sở Nhiên mặc dù bia miệng khá tệ nhưng đời sống cá nhân không đến nỗi nào, đều là yêu đương bình thường.

13. Dự án phim cổ trang Thư Quyển Nhất Mộng đã định vai chính Lý Nhất Đồng và Lưu Vũ Ninh.

14. Nhiều nhà đổi thủ đang nhìn chằm chằm vào Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi. Nhiều người có manh mối để nghi ngờ hai người phim giả tình thật. Quan hệ của Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi tốt hơn quan hệ của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân.

15. Lưu Vũ Ninh rất được các nhà đầu tư xem trọng. Dù nhiều khán giả xem phin không thích anh ấy nhưng anh ấy vẫn nhận được dự án lớn.