Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/12/2023: Lưu Diệc Phi được quyền chọn nam chính cho phim mới, mối quan hệ giữa Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ khá tệ?

Sao quốc tế 19/12/2023 11:20

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (19/12/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Kiểu trang điểm của Ngu Thư Hân thực sự không được giới điện ảnh chấp nhận, giống hot girl mạng quá nhưng cô lại rất thích.

2. Hầu Minh Hạo đã đàm phán gần xong với "Tiêu dao", hợp đồng nguyên tắc đã được ký kết.

3. Lâm Canh Tân đầu tư vào nhiều nơi nhưng kiếm được lợi nhuận không nhiều. 

4. Thái Từ Khôn không thể tái xuất ở Cbiz.

5. Lưu Diệc Phi nhận được lời mời rất tha thiết từ phía nhà sản xuất của "Trường lăng", cô có tiếng nói rất lớn trong việc lựa chọn nam chính.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/12/2023: Lưu Diệc Phi được quyền chọn nam chính cho phim mới, mối quan hệ giữa Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ khá tệ? - Ảnh 1

6. Sao nữ có vấn đề về thuế đang nhìn chằm chằm vào bộ phim kia của sao nữ miệng gà con, chỉ cần nghe thấy tiếng gió là bộ phim kia sắp được chiếu, cô liền nhảy ra thử nước, sợ tiền đồ của mình bị lỡ làng. Nếu như bộ phim của sao nữ miệng gà con thành công lên sóng còn của cô lại không thì có lẽ cô sẽ tiếp tục kiện cáo.

7. Triệu Lệ Dĩnh không tham gia các chương trình cuối năm không phải vì flop rồi mà là vì hiện tại cô không thích tham gia những hoạt động kiểu như vậy nữa, trừ khi là tài nguyên chủ lưu.

8. Cát Ưu và Thư Kỳ quen nhau hơn mười năm nhưng cả hai đều không có phương thức liên lạc của nhau.

9. Xa Thi Mạn từ lâu đã thể hiện rõ lập trường của mình nên không có hạn chế nào về đầu tư và tiếp thị ở đại lục, có thể coi là người thông minh.

10. Hiện tại, quan hệ giữa Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ khá tệ. Bởi vì Vương Hạc Đệ "xào couple" với Điền Hi Vi nên nhiệt của Đệ Hân Dẫn Lực đang giảm. Ngu Thư Hân từng được hưởng nhiều lợi nhuận từ việc tương tác cặp đôi với Vương Hạc Đệ này, nhiệt độ giảm nên nữ diễn viên cảm thấy không vui.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/12/2023: Lưu Diệc Phi được quyền chọn nam chính cho phim mới, mối quan hệ giữa Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ khá tệ? - Ảnh 2

11. Tống Á Hiên thích kiểu nữ sinh thanh thuần.

12. Vương Sở Nhiên mặc dù bia miệng khá tệ nhưng đời sống cá nhân không đến nỗi nào, đều là yêu đương bình thường.

13. Dự án phim cổ trang Thư Quyển Nhất Mộng đã định vai chính Lý Nhất Đồng và Lưu Vũ Ninh.

14. Nhiều nhà đổi thủ đang nhìn chằm chằm vào Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi. Nhiều người có manh mối để nghi ngờ hai người phim giả tình thật. Quan hệ của Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi tốt hơn quan hệ của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân.

15. Lưu Vũ Ninh rất được các nhà đầu tư xem trọng. Dù nhiều khán giả xem phin không thích anh ấy nhưng anh ấy vẫn nhận được dự án lớn.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/12/2023: Trương Đại Đại vẫn đối xử khá tốt với Angelababy, Vương Hạc Đệ được nhiều sao nữ tán tỉnh?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/12/2023: Trương Đại Đại vẫn đối xử khá tốt với Angelababy, Vương Hạc Đệ được nhiều sao nữ tán tỉnh?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (18/12/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Diệc Phi sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/12/2023: Trương Đại Đại vẫn đối xử khá tốt với Angelababy, Vương Hạc Đệ được nhiều sao nữ tán tỉnh?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/12/2023: Trương Đại Đại vẫn đối xử khá tốt với Angelababy, Vương Hạc Đệ được nhiều sao nữ tán tỉnh?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/12/2023: Dương Mịch độc thân hạnh phúc hơn so với lúc yêu đương, Chương Tử Di sẽ là giám khảo của kỳ thi nghệ thuật sân khấu Trung Quốc?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/12/2023: Dương Mịch độc thân hạnh phúc hơn so với lúc yêu đương, Chương Tử Di sẽ là giám khảo của kỳ thi nghệ thuật sân khấu Trung Quốc?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/12/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba có rất nhiều dự án đang chờ tham gia, Ngu Thư Hân xin nghỉ 1 tháng trong lúc đang quay ?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/12/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba có rất nhiều dự án đang chờ tham gia, Ngu Thư Hân xin nghỉ 1 tháng trong lúc đang quay ?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/12/2023: Châu Hải My từng phủ nhận mắc bệnh lupus ban đỏ vì không muốn bị lộ, quan hệ giữa Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh là 'bằng mặt không bằng lòng'?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/12/2023: Châu Hải My từng phủ nhận mắc bệnh lupus ban đỏ vì không muốn bị lộ, quan hệ giữa Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh là 'bằng mặt không bằng lòng'?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/12/2023: Bạch Lộc khá hào phóng với bạn bè, Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đều thiếu tác phẩm thực tích trong lĩnh vực điện ảnh?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/12/2023: Bạch Lộc khá hào phóng với bạn bè, Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đều thiếu tác phẩm thực tích trong lĩnh vực điện ảnh?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/12/2023: Tần Lam và Ngụy Đại Huân thường cùng nhau về nhà ăn cơm với bố mẹ, Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi không hẹn hò?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/12/2023: Tần Lam và Ngụy Đại Huân thường cùng nhau về nhà ăn cơm với bố mẹ, Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi không hẹn hò?

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 9 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 8 giờ 52 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 8 giờ 54 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 8 giờ 57 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 8 giờ 59 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 14 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 9 giờ 59 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 10 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều