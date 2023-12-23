Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/12/2023: Dương Tử 'mua bài' quảng bá nhan sắc nhiều hơn diễn xuất, Triệu Lệ Dĩnh khó thân thiết với các tiểu hoa 85 khác?

2. Lưu Thi Thi hiện tại có lợi ích gì tranh thủ được thì đều sẽ cố đi tranh thủ, nhưng cô ấy không thích dính vào những thị phi không ý nghĩa.

1. Sau khi Dương Mịch rời đi Gia Hành chỉ còn lại Địch Lệ Nhiệt Ba, nhưng Nhiệt Ba lại không muốn mang người mới cho nên chỉ có thể nâng người cũ.

4. Hiện tại Mã Tư Thuần đã bị bạn trai lợi dụng rất nhiều, bạn trai dựa vào cô ấy mà tự do tài chính, còn tìm được công việc cho em trai em gái trong nhà.

3. Sau khi phim mới của Lưu Hạo Tồn phát sóng, bia miệng đúng là có chuyển biến tốt, khu bình luận của các nền tảng đều toàn lời khen ngợi, hầu như không nhìn thấy những âm thanh tẩy chay trước kia.

5. Dương Tử bắt đầu "mua bài" quảng bá nhan sắc nhiều hơn diễn xuất, những nội dung phía thương hiệu đăng đều phải qua sự kiểm tra của đoàn đội cô ấy trước.

6. Thái Văn Tịnh và bạn trai nhà sản xuất đã lĩnh chứng, bạn trai nhà sản xuất giúp đỡ cô ấy không ít, giới thiệu cho cô ấy rất nhiều tài nguyên.

7. Ngu Thư Hân thật sự rất thích make up Douyin, cho dù là đi dự hoạt động hay bình thường đều yêu cầu stylist make như vậy.

8. Sắp tới Mao Hiểu Đồng sẽ không tham gia hoạt động quy mô lớn vì phải nhanh chóng đi trùng tu cái mũi của mình. Trước khi chữa trị triệt để cô ấy sẽ không xuất hiện trước tầm mắt của công chúng, sợ bị chế giễu là cô gái phẫu thuật thẩm mỹ.

9. Phim mới "Tại nhân gian" của Triệu Lệ Dĩnh nam chính là Trương Nhất Sơn, Nhương Nhược Quân chỉ dùng để "làm nóng" bộ phim. Triệu Lệ Dĩnh là nhất phiên, Trương Nhất Sơn diễn xuất đặc biệt.

10. Triệu Lệ Dĩnh khó thân thiết với các tiểu hoa 85 khác, những người có quan hệ tốt với cô ấy đa phần đều không phải người trong giới nghệ thuật biểu diễn, cô ấy cũng có danh "không hòa đồng".

11. Ngô Thiến đang dự định đổi họ cho con, sau này sẽ theo họ của cô ấy..

12. Nhà của Vương Lạc Đan ở Nội Mông, mỗi năm đều sẽ tặng thịt cừu cho bạn bè.

13. Trương Hinh Dư đối xử với mẹ chồng rất tốt, vào ngày của mẹ còn quỳ xuống rửa chân cho bà.

14. Điền Hi Vi có khuôn mặt thuộc kiểu em gái đáng yêu nhưng lúc ở một mình cô ấy là một cô gái cực kì nóng bỏng.

15. Stylist mà Địch Lệ Nhiệt Ba có thể hợp tác ở trong giới không nhiều, chủ yếu là do năng lực đi chiến của fan quá mạnh, làm ra tạo hình hơi chút không kinh diễm là có thể dễ dàng dẫn tới chuyện fan của cô ấy mắng chửi, vì vậy cho nên không ai dám làm việc cho cô ấy.