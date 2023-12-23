Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/12/2023: Dương Tử 'mua bài' quảng bá nhan sắc nhiều hơn diễn xuất, Triệu Lệ Dĩnh khó thân thiết với các tiểu hoa 85 khác?

Sao quốc tế 23/12/2023 11:13

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (23/12/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Sau khi Dương Mịch rời đi Gia Hành chỉ còn lại Địch Lệ Nhiệt Ba, nhưng Nhiệt Ba lại không muốn mang người mới cho nên chỉ có thể nâng người cũ.

2. Lưu Thi Thi hiện tại có lợi ích gì tranh thủ được thì đều sẽ cố đi tranh thủ, nhưng cô ấy không thích dính vào những thị phi không ý nghĩa.

3. Sau khi phim mới của Lưu Hạo Tồn phát sóng, bia miệng đúng là có chuyển biến tốt, khu bình luận của các nền tảng đều toàn lời khen ngợi, hầu như không nhìn thấy những âm thanh tẩy chay trước kia.

4. Hiện tại Mã Tư Thuần đã bị bạn trai lợi dụng rất nhiều, bạn trai dựa vào cô ấy mà tự do tài chính, còn tìm được công việc cho em trai em gái trong nhà.

5. Dương Tử bắt đầu "mua bài" quảng bá nhan sắc nhiều hơn diễn xuất, những nội dung phía thương hiệu đăng đều phải qua sự kiểm tra của đoàn đội cô ấy trước.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/12/2023: Dương Tử 'mua bài' quảng bá nhan sắc nhiều hơn diễn xuất, Triệu Lệ Dĩnh khó thân thiết với các tiểu hoa 85 khác? - Ảnh 1

6. Thái Văn Tịnh và bạn trai nhà sản xuất đã lĩnh chứng, bạn trai nhà sản xuất giúp đỡ cô ấy không ít, giới thiệu cho cô ấy rất nhiều tài nguyên.

7. Ngu Thư Hân thật sự rất thích make up Douyin, cho dù là đi dự hoạt động hay bình thường đều yêu cầu stylist make như vậy.

8. Sắp tới Mao Hiểu Đồng sẽ không tham gia hoạt động quy mô lớn vì phải nhanh chóng đi trùng tu cái mũi của mình. Trước khi chữa trị triệt để cô ấy sẽ không xuất hiện trước tầm mắt của công chúng, sợ bị chế giễu là cô gái phẫu thuật thẩm mỹ.

9. Phim mới "Tại nhân gian" của Triệu Lệ Dĩnh nam chính là Trương Nhất Sơn, Nhương Nhược Quân chỉ dùng để "làm nóng" bộ phim. Triệu Lệ Dĩnh là nhất phiên, Trương Nhất Sơn diễn xuất đặc biệt.

10. Triệu Lệ Dĩnh khó thân thiết với các tiểu hoa 85 khác, những người có quan hệ tốt với cô ấy đa phần đều không phải người trong giới nghệ thuật biểu diễn, cô ấy cũng có danh "không hòa đồng".

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/12/2023: Dương Tử 'mua bài' quảng bá nhan sắc nhiều hơn diễn xuất, Triệu Lệ Dĩnh khó thân thiết với các tiểu hoa 85 khác? - Ảnh 2

11. Ngô Thiến đang dự định đổi họ cho con, sau này sẽ theo họ của cô ấy..

12. Nhà của Vương Lạc Đan ở Nội Mông, mỗi năm đều sẽ tặng thịt cừu cho bạn bè.

13. Trương Hinh Dư đối xử với mẹ chồng rất tốt, vào ngày của mẹ còn quỳ xuống rửa chân cho bà.

14. Điền Hi Vi có khuôn mặt thuộc kiểu em gái đáng yêu nhưng lúc ở một mình cô ấy là một cô gái cực kì nóng bỏng.

15. Stylist mà Địch Lệ Nhiệt Ba có thể hợp tác ở trong giới không nhiều, chủ yếu là do năng lực đi chiến của fan quá mạnh, làm ra tạo hình hơi chút không kinh diễm là có thể dễ dàng dẫn tới chuyện fan của cô ấy mắng chửi, vì vậy cho nên không ai dám làm việc cho cô ấy.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/12/2023: Cuộc hôn nhân giữa Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long không có mâu thuẫn, Dương Dương kéo tài nguyên phim ảnh về cho bạn gái?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/12/2023: Cuộc hôn nhân giữa Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long không có mâu thuẫn, Dương Dương kéo tài nguyên phim ảnh về cho bạn gái?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (22/12/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/12/2023: Cuộc hôn nhân giữa Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long không có mâu thuẫn, Dương Dương kéo tài nguyên phim ảnh về cho bạn gái?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/12/2023: Cuộc hôn nhân giữa Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long không có mâu thuẫn, Dương Dương kéo tài nguyên phim ảnh về cho bạn gái?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/12/2023: Tống Tổ Nhi vay tiền khắp nơi sau ồn ào trốn thuế, Lưu Thi Thi đóng phim hiện đại?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/12/2023: Tống Tổ Nhi vay tiền khắp nơi sau ồn ào trốn thuế, Lưu Thi Thi đóng phim hiện đại?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/12/2023: Phạm Băng Băng chăm chỉ hoạt động ở nước ngoài, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa trở lại trong nước phát triển phim ảnh?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/12/2023: Phạm Băng Băng chăm chỉ hoạt động ở nước ngoài, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa trở lại trong nước phát triển phim ảnh?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/12/2023: Bạch Lộc khá hào phóng với bạn bè, Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đều thiếu tác phẩm thực tích trong lĩnh vực điện ảnh?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/12/2023: Bạch Lộc khá hào phóng với bạn bè, Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đều thiếu tác phẩm thực tích trong lĩnh vực điện ảnh?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/12/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba có rất nhiều dự án đang chờ tham gia, Ngu Thư Hân xin nghỉ 1 tháng trong lúc đang quay ?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/12/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba có rất nhiều dự án đang chờ tham gia, Ngu Thư Hân xin nghỉ 1 tháng trong lúc đang quay ?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/12/2023: Lưu Diệc Phi được quyền chọn nam chính cho phim mới, mối quan hệ giữa Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ khá tệ?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/12/2023: Lưu Diệc Phi được quyền chọn nam chính cho phim mới, mối quan hệ giữa Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ khá tệ?

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 6 giờ 42 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 6 giờ 45 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 6 giờ 47 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 6 giờ 49 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 5 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 7 giờ 49 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 8 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều