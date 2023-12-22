Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/12/2023: Cuộc hôn nhân giữa Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long không có mâu thuẫn, Dương Dương kéo tài nguyên phim ảnh về cho bạn gái?

Sao quốc tế 22/12/2023 12:00

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (22/12/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. "Khó dỗ dành" nếu như không có lưu lượng tuyến 1 như Bạch Kính Đình, Vương Hạc Đệ đến tranh giành thì Tống Uy Long vẫn có thể cạnh tranh được. Hiện tại, Tống Uy Long có rất ít cơ hội giành được dự án phim này.

2. Đoàn đội Vương Hac Đệ trực tiếp phủ nhận diễn "Vạn Tra Triều Hoàng" và "Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng" đóng cùng Địch Lệ Nhiệt Ba.

3. Nam chính ban đầu của "Bạch nguyệt đề đăng" là Trần Mục Trì, nay đã chuyển thành Trần Phi Vũ.

4. Trần Đô Linh chưa từng tiếp xúc với kịch bản "Lý Thanh Chiếu" nhưng nữ diễn viên rất muốn tham gia vào dự án này.

5. Dương Dương đối xử rất tốt với bạn gái của mình. Anh ấy thường tặng túi xách, tặng đồ trang sức, thậm chí, nam diễn viên còn mang về tài nguyên phim ảnh cho bạn gái của mình.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/12/2023: Cuộc hôn nhân giữa Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long không có mâu thuẫn, Dương Dương kéo tài nguyên phim ảnh về cho bạn gái? - Ảnh 1

6. Thái Từ Khôn gần đây vẫn đang cố gắng quay lại, tư thế cũng cực kỳ khiêm tốn, so với trước đây khác nhau một trời một vực.

7. Lâm Ngạn Tuấn hiện bị nền tảng liệt vào danh sách "nghệ sĩ có nhiều rủi ro trong sự nghiệp" nên không thể nhận được việc.

8. Tencent hiện giờ không thể ép Tiêu Chiến làm bất cứ điều gì, nên mọi chuyện đều theo ý anh.

9. Theo lý mà nói thì Tiêu Chiến có thể dành thời gian tham gia các sự kiện nhưng anh ấy không muốn thế, không muốn trước lúc khai máy xuất hiện quá nhiều.

10. Cuộc hôn nhân giữa Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long không có vấn đề gì, nhưng hiện tại họ hoàn toàn tách biệt về mặt tài chính, Ngô Kỳ Long hiện tại sẽ không can thiệp vào tài nguyên của Lưu Thi Thi, nhiều nhất sẽ tham gia đầu tư cổ tức.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/12/2023: Cuộc hôn nhân giữa Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long không có mâu thuẫn, Dương Dương kéo tài nguyên phim ảnh về cho bạn gái? - Ảnh 2

11. Đoàn đội Vu Thích và đoàn đội Trần Mục Trì gần đây đang kéo giẫm nhau, trên mặt còn thiếu chút nữa là viết lên dòng chữ "Tau muốn đạp đổ mầy".

12. Đoàn đội của Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi đều yêu cầu hai người họ chú ý đến khoảng cách tiếp xúc cơ thể, dặn dò họ đừng để bị chụp ảnh lại những hành động quá thân mật.

13. Vợ cũ của Hoàng Cảnh Du đã nhấn thích các bài đăng khen ngợi ngoại hình của Địch Lệ Nhiệt Ba. Đoàn đội của nam diễn viên gần như mất bình tĩnh vì vợ cũ, họ chi tiền hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không ngăn được đối phương bất ngờ gây rắc rối.

14. Nghê Ni và Châu Vũ Đồng là những nghệ sĩ có con đường khác nhau, tỷ lệ cạnh tranh về tài nguyên không cao, cả hai đều có tính cách rất vui vẻ và có thể dễ dàng trò chuyện riêng tư.

15. Ngu Thư Hân lặng lẽ ký hợp đồng đóng phim hiện đại, vào vai nữ chính dễ thương, tốt bụng, cô rất yêu thích loại nhân vật này.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/12/2023: Tống Tổ Nhi vay tiền khắp nơi sau ồn ào trốn thuế, Lưu Thi Thi đóng phim hiện đại?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (21/12/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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