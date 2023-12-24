Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/12/2023: Dương Tử và Lý Hiện có mối quan hệ tốt nhưng không hẹn hò, Châu Kiệt Luân sẽ đóng phim điện ảnh?

Sao quốc tế 24/12/2023 11:11

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (24/12/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Vương Sơ Nhiên hiện đang được giới tư bản hết sức hoan nghênh vì độ hot của nữ diễn viên sau "Khói lửa nhân gian của tôi", chưa kể cô ấy có năng lực diễn xuất tốt.

2. Hồ Ca đang tiếp xúc với một bộ phim văn nghệ kinh phí thấp, sẽ khai máy vào quý 2 năm sau.

3. Mọi người trong giới của Vương Nhất Bác đều nói rằng anh ấy đã có được kinh nghiệm làm nhà sản xuất trong bộ phim "Nhân ngư".

4. Tống Thiến ra mắt với tư cách là thực tập sinh Hàn Quốc từ những năm đầu vì vậy cô ấy thực sự coi trọng hiệu ứng trình diễn trên sân khấu.

5. Dương Tử và Lý Hiện có mối quan hệ tốt và mối quan hệ của họ không bị ảnh hưởng bởi những cuộc tranh cãi giữa người hâm mộ.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/12/2023: Dương Tử và Lý Hiện có mối quan hệ tốt nhưng không hẹn hò, Châu Kiệt Luân sẽ đóng phim điện ảnh? - Ảnh 1

6. Quan hệ của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ khá tốt, cả hai có thể thoải mái tương tác và nói giỡn như bạn bè bình thường.

7. Tài nguyên phim ảnh của Trần Phi Vũ đã hoàn toàn phục hồi, ngoài việc đi theo các bộ phim chủ đề của cha mình, cậu ấy hiện còn có nhiều hơn một nguồn tài nguyên phim truyền hình. "Bạch nhật đề đăng" rơi khỏi tay Trần Mục Trì gần đây đã liên hệ với Trần Phi Vũ.

8. Lưu Vũ Ninh và Vương Tuấn Khải sẽ tham gia Tiệc cuối năm Đài truyền hình vệ tinh Giang Tô, và không có chuyện tam tiểu cùng hội ngộ tại Giang Tô.

9. "Anh hùng xạ điêu" của Tiêu Chiến rất có thể sẽ không ra mắt vào dịp lễ hội mùa xuân vì không thể kịp hoàn thành hậu kỳ kịp thời nên có thể sẽ ra mắt vào đợt 1/5

10. Châu Kiệt Luân đang quan tâm đến việc tham gia phim điện ảnh và hiện đang tìm kiếm một kịch bản và đội ngũ tốt.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/12/2023: Dương Tử và Lý Hiện có mối quan hệ tốt nhưng không hẹn hò, Châu Kiệt Luân sẽ đóng phim điện ảnh? - Ảnh 2

11. Lưu Thi Thi không tham gia khâu hậu kỳ hay bất cứ điều gì sau khi quay "Nhất niệm quan sơn". Cô ấy sẽ cho đoàn đội tham gia vào công việc hậu kỳ của "Trúc nghiệp thiên".

12. Bộ phim "Thần ẩn" được ban quản lý hết sức ưu ái, ngân sách tuyên truyền theo tiêu chuẩn một bộ phim cấp S, và rất nhiều thông cáo báo chí tiếp thị được cấp cho nhân vật nam và nữ chính.

13. Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như dù đang cùng ở đại lục nhưng cũng đã lâu không gặp.

14. Lâm Nhất vẫn theo đuổi dòng phim thần tượng, điều hiếm là anh không có yêu cầu về vai diễn, tiền lương hay nữ chính.

15. “Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ” Lý Hiện, Xuân Hạ, Ngụy Đại Huân dự kiến phát sóng ngày 27/12 sau 1 năm bị hoãn vì lý do kỹ thuật

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/12/2023: Dương Tử 'mua bài' quảng bá nhan sắc nhiều hơn diễn xuất, Triệu Lệ Dĩnh khó thân thiết với các tiểu hoa 85 khác?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/12/2023: Dương Tử 'mua bài' quảng bá nhan sắc nhiều hơn diễn xuất, Triệu Lệ Dĩnh khó thân thiết với các tiểu hoa 85 khác?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (23/12/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/12/2023: Dương Tử 'mua bài' quảng bá nhan sắc nhiều hơn diễn xuất, Triệu Lệ Dĩnh khó thân thiết với các tiểu hoa 85 khác?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/12/2023: Dương Tử 'mua bài' quảng bá nhan sắc nhiều hơn diễn xuất, Triệu Lệ Dĩnh khó thân thiết với các tiểu hoa 85 khác?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/12/2023: Cuộc hôn nhân giữa Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long không có mâu thuẫn, Dương Dương kéo tài nguyên phim ảnh về cho bạn gái?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/12/2023: Cuộc hôn nhân giữa Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long không có mâu thuẫn, Dương Dương kéo tài nguyên phim ảnh về cho bạn gái?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/12/2023: Tống Tổ Nhi vay tiền khắp nơi sau ồn ào trốn thuế, Lưu Thi Thi đóng phim hiện đại?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/12/2023: Tống Tổ Nhi vay tiền khắp nơi sau ồn ào trốn thuế, Lưu Thi Thi đóng phim hiện đại?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/12/2023: Phạm Băng Băng chăm chỉ hoạt động ở nước ngoài, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa trở lại trong nước phát triển phim ảnh?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/12/2023: Phạm Băng Băng chăm chỉ hoạt động ở nước ngoài, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa trở lại trong nước phát triển phim ảnh?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/12/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba có rất nhiều dự án đang chờ tham gia, Ngu Thư Hân xin nghỉ 1 tháng trong lúc đang quay ?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/12/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba có rất nhiều dự án đang chờ tham gia, Ngu Thư Hân xin nghỉ 1 tháng trong lúc đang quay ?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/12/2023: Lưu Diệc Phi được quyền chọn nam chính cho phim mới, mối quan hệ giữa Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ khá tệ?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/12/2023: Lưu Diệc Phi được quyền chọn nam chính cho phim mới, mối quan hệ giữa Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ khá tệ?

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 6 giờ 43 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 6 giờ 45 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 6 giờ 47 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 6 giờ 50 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 5 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 7 giờ 50 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 8 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều