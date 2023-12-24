Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/12/2023: Dương Tử và Lý Hiện có mối quan hệ tốt nhưng không hẹn hò, Châu Kiệt Luân sẽ đóng phim điện ảnh?

2. Hồ Ca đang tiếp xúc với một bộ phim văn nghệ kinh phí thấp, sẽ khai máy vào quý 2 năm sau.

1. Vương Sơ Nhiên hiện đang được giới tư bản hết sức hoan nghênh vì độ hot của nữ diễn viên sau "Khói lửa nhân gian của tôi", chưa kể cô ấy có năng lực diễn xuất tốt.

4. Tống Thiến ra mắt với tư cách là thực tập sinh Hàn Quốc từ những năm đầu vì vậy cô ấy thực sự coi trọng hiệu ứng trình diễn trên sân khấu.

3. Mọi người trong giới của Vương Nhất Bác đều nói rằng anh ấy đã có được kinh nghiệm làm nhà sản xuất trong bộ phim "Nhân ngư".

5. Dương Tử và Lý Hiện có mối quan hệ tốt và mối quan hệ của họ không bị ảnh hưởng bởi những cuộc tranh cãi giữa người hâm mộ.

6. Quan hệ của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ khá tốt, cả hai có thể thoải mái tương tác và nói giỡn như bạn bè bình thường.

7. Tài nguyên phim ảnh của Trần Phi Vũ đã hoàn toàn phục hồi, ngoài việc đi theo các bộ phim chủ đề của cha mình, cậu ấy hiện còn có nhiều hơn một nguồn tài nguyên phim truyền hình. "Bạch nhật đề đăng" rơi khỏi tay Trần Mục Trì gần đây đã liên hệ với Trần Phi Vũ.

8. Lưu Vũ Ninh và Vương Tuấn Khải sẽ tham gia Tiệc cuối năm Đài truyền hình vệ tinh Giang Tô, và không có chuyện tam tiểu cùng hội ngộ tại Giang Tô.

9. "Anh hùng xạ điêu" của Tiêu Chiến rất có thể sẽ không ra mắt vào dịp lễ hội mùa xuân vì không thể kịp hoàn thành hậu kỳ kịp thời nên có thể sẽ ra mắt vào đợt 1/5

10. Châu Kiệt Luân đang quan tâm đến việc tham gia phim điện ảnh và hiện đang tìm kiếm một kịch bản và đội ngũ tốt.

11. Lưu Thi Thi không tham gia khâu hậu kỳ hay bất cứ điều gì sau khi quay "Nhất niệm quan sơn". Cô ấy sẽ cho đoàn đội tham gia vào công việc hậu kỳ của "Trúc nghiệp thiên".

12. Bộ phim "Thần ẩn" được ban quản lý hết sức ưu ái, ngân sách tuyên truyền theo tiêu chuẩn một bộ phim cấp S, và rất nhiều thông cáo báo chí tiếp thị được cấp cho nhân vật nam và nữ chính.

13. Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như dù đang cùng ở đại lục nhưng cũng đã lâu không gặp.

14. Lâm Nhất vẫn theo đuổi dòng phim thần tượng, điều hiếm là anh không có yêu cầu về vai diễn, tiền lương hay nữ chính.

15. “Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ” Lý Hiện, Xuân Hạ, Ngụy Đại Huân dự kiến phát sóng ngày 27/12 sau 1 năm bị hoãn vì lý do kỹ thuật