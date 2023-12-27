Địch Lệ Nhiệt Ba và Vương Hạc Đệ đứng trước nguy cơ bị phạt vì người hâm mộ quá khích

Ngay sau đó, thông tin Vương Hạc Đệ có khả năng được ghép đôi với Địch Lệ Nhiệt Ba trong thời gian tới nhận phản ứng khá bất ngờ từ người hâm mộ của 2 nghệ sĩ.

Gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba được mời tham gia hai dự án là Vạn tra triều hoàng và Đất xanh sinh cú, đều bấm máy vào năm sau. Hiện, các nhà sản xuất đang tuyển chọn diễn viên phụ và diễn viên chính cho 2 bộ phim. Trong đó, nam diễn viên Vương Hạc Đệ được xem là ứng cử viên sáng giá cho vai nam chính. Anh được cho là ngôi sao đang lên của làng giải trí Hoa ngữ.

Một số khán giả hâm mộ nam diễn viên sinh năm 1998 cho rằng, Địch Lệ Nhiệt Ba đang có dấu hiệu giảm sút danh tiếng khi 2 bộ phim ra mắt trong năm 2023 của cô đều có hiệu ứng không như mong đợi. Thậm chí, cô bị xếp vào nhóm diễn viên "bình hoa di động".

Trước những lời đồn đoán của công chúng, phía Vương Hạc Đệ đã trực tiếp lên tiếng phủ nhận thông tin tham gia những dự án trên. Người hâm mộ nam diễn viên ủng hộ quyết định của ngôi sao họ Vương. Nhiều ý kiến cho rằng, vị trí của Vương Hạc Đệ trong làng giải trí đã thay đổi, tương lai ngày càng rộng mở nên việc lựa chọn bạn diễn với anh cũng trở nên khắt khe hơn.

Đáp lại những ý kiến của người hâm mộ Vương Hạc Đệ, fan Địch Lệ Nhiệt Ba ra sức hạ bệ nam diễn viên. Từ ngày 20/12, một tài khoản được cho là người hâm mộ của Nhiệt Ba đã đăng tải hình ảnh có nội dung công kích Vương Hạc Đệ ngay trong ngày sinh nhật của nam diễn viên. Bức ảnh này đã châm lửa cuộc đấu khẩu gay cấn giữa fan của 2 nghệ sĩ.

Người hâm mộ mỹ nhân sinh năm 1992 chỉ trích Vương Hạc Đệ chiêu trò, cố tình dựa dẫm tên tuổi của đàn chị từ khi chưa có tiếng tăm. Đáp lại người hâm mộ nam diễn viên 9X không tiếc lời phê phán những tác phẩm gần đây của "đàn chị". Vụ việc trở thành vấn đề ồn ào khiến nhiều trang tin của Trung Quốc cũng phải đăng tải.

Trước những ồn ào do người hâm mộ gây ra, Địch Lệ Nhiệt Ba và Vương Hạc Đệ đều không lên tiếng bình luận. Sự im lặng của 2 nghệ sĩ khiến họ chịu sự chỉ trích từ một bộ phận khán giả. Một số ý kiến cho rằng, với tư cách ngôi sao, Vương Hạc Đệ và Địch Lệ Nhiệt Ba phải có hành động trấn an hay kêu gọi người hâm mộ hành xử văn minh.

Trong ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc, việc hành xử của người hâm mộ hay thái độ của nghệ sĩ đối với fan cũng ảnh hưởng rất nhiều tới tương lai sự nghiệp của họ. Từ năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc đã có quy định chấn chỉnh tình trạng fan cuồng có tư duy và hành vi lệch lạc như kích động bạo lực trên mạng xã hội, miệt thị chê bai người khác, tung tin đồn nhảm...

Cơ quan quản lý của Trung Quốc yêu cầu nghệ sĩ và công ty quản lý phải chịu trách nhiệm về hành vi của fan. Họ có nhiệm vụ định hướng cho người hâm mộ cách hành xử chừng mực, thể hiện sự ủng hộ và bảo vệ thần tượng văn minh trên các nền tảng trực tuyến.