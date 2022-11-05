Sau gần 1 thập kỷ vắng bóng, Vương Gia Vệ tái xuất với phim truyền hình đầu tiên, tiếp nối Tâm Trạng Khi Yêu

Sao quốc tế 05/11/2022 08:55

Dự án truyền hình đầu tiên được Vương Gia Vệ thực hiện là Thượng Hải Phồn Hoa được xem là phần nối tiếp hai "siêu phẩm điện ảnh" trước đó - Tâm Trạng Khi Yêu và 2046.

Trang AV Club đưa tin, 9 năm kể từ Nhất Đại Sư Tông (The Grandmaster), Vương Gia Vệ sẽ trở lại với nghệ thuật cùng bộ phim truyền hình đầu tiên của mình - Thượng Hải Phồn Hoa (Blossoms Shanghai). Tác phẩm này sẽ được chiếu trên các đài truyền hình Trung Quốc và đồng thời phát sóng trực tuyến trên hai nền tảng WeTV và Tencent Video.

Sau gần 1 thập kỷ vắng bóng, Vương Gia Vệ tái xuất với phim truyền hình đầu tiên, tiếp nối Tâm Trạng Khi Yêu - Ảnh 1
Thượng Hải Phồn Hoa đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Vương Gia Vệ sau 9 năm vắng bóng - Ảnh: Internet - Ảnh: Internet

Thượng Hải Phồn Hoa được chuyển thể từ tiểu thuyết Phồn Hoa (Blossoms) của nhà văn Kim Vũ Trừng và được biên kịch Tần Văn chấp bút. Bên cạnh đó, phần quay phim sẽ thuộc về Peter Pau - một người từng đạt được giải Oscar danh giá. Vì tập hợp một ê-kíp tài giỏi, phim của Vương Gia Vệ hứa hẹn sẽ oanh tạc nhiều nơi.

Theo đó, Thượng Hải Phồn Hoa lấy bối cảnh thành phố Thượng Hải, Trung Quốc vào những năm 1900. Phim kể về cuộc đời huy hoàng của A Bảo (Hồ Ca thủ vai) từ khi còn nhỏ trải qua bao khó khăn để trở thành một triệu phú. Bên cạnh đó, tác phẩm cũng khắc họa 4 mối tình đi qua đời A BẢo.

Sau gần 1 thập kỷ vắng bóng, Vương Gia Vệ tái xuất với phim truyền hình đầu tiên, tiếp nối Tâm Trạng Khi Yêu - Ảnh 2

Sau gần 1 thập kỷ vắng bóng, Vương Gia Vệ tái xuất với phim truyền hình đầu tiên, tiếp nối Tâm Trạng Khi Yêu - Ảnh 3

Ngoài Hồ Ca, Thượng Hải Phồn Hoa còn có sự tham gia của nhiều cái tên vô cùng nổi tiếng có thể kể đến như Mã Y Lợi, Đường Yên, Tân Chỉ Lôi, Trịnh Khải, Trần Long... Phim đã được quay trong vòng ba năm và vẫn chưa công bố ngày ra mắt chính thức.

Nguyên tác của bộ phim, tiểu thuyết Phồn Hoa ra mắt năm 2012 và được Hiệp hội tiểu thuyết Trung Quốc trao giải Tiểu thuyết dài hay nhất năm. Đồng thời, tiểu thuyết này cũng được đánh giá là tác phẩm văn học đặc sắc, toát lên tinh thần Thượng Hải.

Sau gần 1 thập kỷ vắng bóng, Vương Gia Vệ tái xuất với phim truyền hình đầu tiên, tiếp nối Tâm Trạng Khi Yêu - Ảnh 4

Đạo diễn Vương Gia Vệ tâm sự: "Cuốn tiểu thuyết mang tính bước ngoặt Phồn hoa của Kim Vũ Trừng là bối cảnh hoàn hảo để hình dung và chia sẻ tình yêu của tôi đối với thành phố nơi tôi sinh ra.

Với bộ phim truyền hình này, tôi muốn mời khán giả hòa mình vào những âm mưu của Thượng Hải và cư dân thành phố vào đầu thập niên 1990, một thời kỳ thú vị mở đường cho sự thịnh vượng của Thượng Hải hiện đại".

Sau gần 1 thập kỷ vắng bóng, Vương Gia Vệ tái xuất với phim truyền hình đầu tiên, tiếp nối Tâm Trạng Khi Yêu - Ảnh 5
Vương Gia Vệ là đạo diễn, nhà biên kịch kiêm nhà sản xuất phim hàng đầu Hong Kong - Ảnh: Internet

Vương Gia Vệ là đạo diễn, nhà biên kịch kiêm nhà sản xuất phim hàng đầu Hong Kong, đặc biệt là trong thập niên 1990 và đồng thời được xem là một trong những đạo diễn châu Á xuất sắc nhất mọi thời đại. Vào năm 1997, ông trở thành người Hoa đầu tiên đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes với bộ phim Xuân Quang Xạ Tiết (Happy Together).

Sau gần 1 thập kỷ vắng bóng, Vương Gia Vệ tái xuất với phim truyền hình đầu tiên, tiếp nối Tâm Trạng Khi Yêu - Ảnh 6
Thượng Hải Phồn Hoa được xem là phần nối tiếp Tâm Trạng Khi Yêu và 2046 - Ảnh: Internet

Ngoài Xuân Quang Xạ Tiết, Vương Gia Vệ còn được biết đến với các bộ phim điện ảnh khác cũng xuất sắc không kém là Tâm Trạng Khi Yêu, Trùng Khánh Sâm Lâm, 2046, A Phi Chính Truyện, Đọa Lạc Thiên Sứ, Nhất Đại Tông Sư,...

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Từ khóa:   Vương Gia Vệ Thượng Hải Phồn Hoa sao Hong Kong sao Hoa ngữ sao châu Á

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