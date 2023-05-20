Sao nữ 'gây sốt' với tạo hình mới sau hơn 800 ngày không ai mời đóng phim

Ngày 19/5, đoàn làm phim Mặc Vũ Vân Gian đã công bố tạo hình chính thức của nữ chính Ngô Cẩn Ngôn, cũng như tổ chức lễ khai máy dự án. Sao nữ sinh năm 1990 ghi điểm bởi diện mạo đầy sức sống và "có da có thịt" hơn xưa. Nhan sắc của Ngô Cẩn Ngôn lần này được đón nhận tích cực, trái ngược hẳn với tình trạng gầy ốm trước kia khi ghi hình phim Thượng Thực.

Tạo hình phim mới của Ngô Cẩn Ngôn gây chú ý.

Nữ diễn viên và công ty chủ quản Hoan Ngu vừa qua đã trở thành đề tài gây tranh luận. Không ít khán giả yêu cầu phía công ty lên tiếng về việc Ngô Cẩn Ngôn không có dự án phim mới suốt 2 năm 3 tháng, kể từ khi Thượng Thực đóng máy vào đầu tháng 2/2021. Đáp lại khán giả, biên kịch Vu Chính cho biết Ngô Cẩn Ngôn đã dành thời gian học diễn xuất, cũng như chờ đợi vai diễn chất lượng.