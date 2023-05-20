Sao nữ 'gây sốt' với tạo hình mới sau hơn 800 ngày không ai mời đóng phim

Nữ chính Diên hi công lược trở lại sau thời gian vắng bóng.
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Ngày 19/5, đoàn làm phim Mặc Vũ Vân Gian đã công bố tạo hình chính thức của nữ chính Ngô Cẩn Ngôn, cũng như tổ chức lễ khai máy dự án. Sao nữ sinh năm 1990 ghi điểm bởi diện mạo đầy sức sống và "có da có thịt" hơn xưa. Nhan sắc của Ngô Cẩn Ngôn lần này được đón nhận tích cực, trái ngược hẳn với tình trạng gầy ốm trước kia khi ghi hình phim Thượng Thực.
Nữ diễn viên và công ty chủ quản Hoan Ngu vừa qua đã trở thành đề tài gây tranh luận. Không ít khán giả yêu cầu phía công ty lên tiếng về việc Ngô Cẩn Ngôn không có dự án phim mới suốt 2 năm 3 tháng, kể từ khi Thượng Thực đóng máy vào đầu tháng 2/2021. Đáp lại khán giả, biên kịch Vu Chính cho biết Ngô Cẩn Ngôn đã dành thời gian học diễn xuất, cũng như chờ đợi vai diễn chất lượng.
Bên cạnh hai bộ phim lên sóng 2021, 2022 là Truyền gia, Thượng thực bị chê bai thậm tệ, hoạt động duy nhất của Ngô Cẩn Ngôn là tham gia show truyền hình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng. Mặc dù ngôi sao Diên hi công lược được đánh giá cao với những màn trình diễn ở show này, nhưng cũng không đủ khiến các nhà làm phim đặt niềm tin nơi cô.
Ngụy Anh Lạc trong phim truyền hình nổi đình đám năm 2018 - Diên hi công lược là vai diễn giúp Ngô Cẩn Ngôn khuếch trương tên tuổi. Hình tượng Lệnh phi trên màn ảnh nhỏ giúp nữ diễn viên sinh năm 1990 trở thành ngôi sao đắt giá, lời mời đến dồn dập.
Khán giả chê bai Ngô Cẩn Ngôn thậm tệ, không chỉ bởi kỹ năng diễn xuất kém mà còn ngày càng trở nên sượng, cứng, gần như không có nhập vai. Ngay cả vai diễn Ngụy Anh Lạc - điểm sáng trong sự nghiệp của cô - cũng bị khán giả chê tơi bời ở thời điểm phim ra mắt.