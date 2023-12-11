Rộ tin ly thân với chồng đạo diễn người Hàn Quốc, Thang Duy chính thức lên tiếng đáp trả, nói một câu khiến ai cũng giật mình

Sao quốc tế 11/12/2023 13:04

Trước hàng loạt tin đồn rạn nứt hôn nhân với chồng đạo diễn Hàn Quốc, Thang Duy chính thức lên tiếng khi xuất hiện tại sự kiện gần đây.

Theo Sina, nữ diễn viên Thang Duy và đạo diễn Park Chan Wook vừa tham gia sự kiện quảng bá cuốn sách Decision to Leave - Storyboard ở Hồng Kông vào ngày 7.12 vừa qua. Tại đây, minh tinh 44 tuổi đã bác bỏ tin đồn cô và chồng - đạo diễn Hàn Quốc Kim Tae Yong ly hôn bị lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội suốt thời gian qua.

Rộ tin ly thân với chồng đạo diễn người Hàn Quốc, Thang Duy chính thức lên tiếng đáp trả, nói một câu khiến ai cũng giật mình - Ảnh 1
Thang Duy xuất hiện tại sự kiện mới nhất, trực tiếp phản hồi về tin đồn ly hôn với chồng Hàn Quốc. 

"Sao lại có thể như vậy chứ? Làm sao tôi có thể có mặt ở đây nếu không có anh ấy hỗ trợ chứ? Tôi rất cảm kích và biết ơn anh ấy. Anh ấy thực sự đã giúp tôi rất nhiều", sao phim Quyết Tâm Chia Tay cho biết. Cô còn nhắn gửi ngọt ngào đến ông xã: "Chồng ơi, cảm ơn anh rất nhiều". Người đẹp cũng tiết lộ tại sự kiện rằng khi xong lịch trình, cô sẽ gấp rút về lại Bắc Kinh (Trung Quốc) để đón sinh nhật ông xã.

Được biết trước đó vào cuối tháng 11, truyền thông Trung Quốc đưa tin diễn viên Thang Duy đã ly thân với chồng là đạo diễn Kim Tae-Young. Ngay sau khi thông tin được tiết lộ khiến người hâm mộ không khỏi xôn xao.

Rộ tin ly thân với chồng đạo diễn người Hàn Quốc, Thang Duy chính thức lên tiếng đáp trả, nói một câu khiến ai cũng giật mình - Ảnh 2
Thang Duy cho biết chồng chính người giúp mình rất nhiều và gửi lời cảm ơn chồng. 

Theo Sohu, Thang Duy nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Sau đó, nhiều người chụp lại được khoảnh khắc nữ diễn viên Sắc giới một mình đưa con gái tới trường. Nguồn tin này còn cho biết thêm, nữ diễn viên Sắc Giới đã ly thân với Kim Tae-young và mang con gái trở về sống ở Trung Quốc từ cuối năm 2022. Trước đó, Thang Duy định cư tại Hàn Quốc sau khi kết hôn năm 2014.

Đây không phải là lần đầu tiên Thang Duy vướng tin đồn ly hôn, trước đó 2 người từng nhiều lần bị tung tin đã ly hôn. Như dịp sinh nhật Thang Duy vào tháng 10/2022, đạo diễn Kim Tae-young không chúc mừng sinh nhật hay có động thái bày tỏ tình cảm với vợ. Thời gian gần đây, anh đều đăng tải hình ảnh của các buổi vui chơi, gặp gỡ bạn bè trên trang cá nhân mà không đăng hình vợ con như trước.

Rộ tin ly thân với chồng đạo diễn người Hàn Quốc, Thang Duy chính thức lên tiếng đáp trả, nói một câu khiến ai cũng giật mình - Ảnh 3
Thang Duy chia sẻ kể từ khi kết hôn rồi có con, gia đình họ luôn ở bên nhau.

Thang Duy chia sẻ kể từ khi kết hôn rồi có con, gia đình họ luôn ở bên nhau. Hiện cả nhà nữ diễn viên chủ yếu sống ở Bắc Kinh, khi có công việc quan trọng, chồng cô sẽ bay về Hàn Quốc xử lý ổn thỏa rồi trở lại với hai mẹ con. Theo chia sẻ từ nữ diễn viên, cô và ông xã đều ưu tiên gia đình, cố gắng dành thời gian chăm sóc con gái và tạo điều kiện để cùng nhau phát triển sự nghiệp. 

Rộ tin ly thân với chồng đạo diễn người Hàn Quốc, Thang Duy chính thức lên tiếng đáp trả, nói một câu khiến ai cũng giật mình - Ảnh 4
 Cặp đôi kết hôn tháng 7.2014 và có một con gái tên Summer nay đã 7 tuổi.

Thang Duy và đạo diễn Kim Tae Yong có cơ hội hợp tác trong phim Thu muộn (2010) rồi hẹn hò không lâu sau đó. Cặp đôi kết hôn tháng 7.2014 và có một con gái tên Summer nay đã 7 tuổi.

Vì ít xuất hiện cùng nhau lại kín tiếng trong chuyện đời tư khiến vợ chồng Thang Duy - Kim Tae Yong nhiều lần vướng tin đồn rạn nứt, ly hôn. Thậm chí, từng có thông tin sao phim Sắc Giới và ông xã người Hàn đã ly thân, cô cùng con gái lặng lẽ chuyển về sống ở Bắc Kinh. Trước những tin đồn vô căn cứ, nữ diễn viên thường giữ im lặng, thỉnh thoảng đăng một vài khoảnh khắc bên gia đình, ngầm tiết lộ vợ chồng vẫn bên nhau.

Rộ tin ly thân với chồng đạo diễn người Hàn Quốc, Thang Duy chính thức lên tiếng đáp trả, nói một câu khiến ai cũng giật mình - Ảnh 5
Năm 2007, Thang Duy bị cấm sóng tại Trung Quốc sau khi đóng Sắc Giới nhưng lại nổi tiếng ở thị trường nước ngoài. 

Thang Duy là sinh năm 1979, là diễn viên nổi tiếng người Trung Quốc. Năm 2007, Thang Duy bị cấm sóng tại Trung Quốc sau khi đóng Sắc Giới. Cô chuyển qua phát triển ở thị trường Hàn Quốc và gặt hái được nhiều thành công. Năm 2022, Thang Duy giành được giải Rồng xanh cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất với vai diễn Seo Rae trong Decision to Leave (Quyết Tâm Chia Tay).

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