Thừa Lỗi tiết lộ thích Thang Duy từ khi còn bé: "Mẫu người lý tưởng sau này của mình trông sẽ như thế này!"

Trong một buổi phỏng vấn gần đây, nam diễn viên Thừa Lỗi đã chọn Thang Duy là nữ diễn viên anh muốn được hợp tác nhất trong tương lai. Anh thích Thang Duy đến mức chỉ cần nghe thấy tên thôi là đã không giấu được nụ cười xấu hổ và đầy ngượng ngùng.

Nam diễn viên Thừa Lỗi đã chọn Thang Duy là nữ diễn viên anh muốn được hợp tác nhất trong tương lai. Anh thích Thang Duy đến mức chỉ cần nghe thấy tên thôi là đã không giấu được nụ cười xấu hổ.

nam diễn viên vui vẻ bày tỏ: "Tôi bắt đầu thích Thang Duy từ khi học tiểu học hay cấp 2 gì đó, mà không phải thích vì xem phim cô ấy đóng đâu. Tôi nhìn thấy quảng cáo, ảnh chụp, poster của cô ấy và thấy rằng cô gái này thật sự cuốn hút. Mẫu người lý tưởng sau này của mình trông sẽ như thế này".

Ngoài ra, trong một trò chơi miêu tả cô gái trong mơ, Thừa Lỗi có vẻ có ấn tượng với những cô gái để tóc dài thẳng, lúc trầm tĩnh, lúc hoạt bát, biết hát, biết vẽ, thích mèo, đi giày thể thao, một mắt 1 mí một mắt 2 mí. Tuy nhiên, anh chàng cũng nhấn mạnh rằng "Chỉ cần là người tôi thích, cô ấy có thế nào tôi cũng vẫn thấy đẹp".

Thừa Lỗi sinh năm 1993, bên cạnh việc theo đuổi nghiệp diễn, mỹ nam vốn xuất thân từ Học viện Mỹ thuật Hà Bắc chuyên ngành Hội họa. Nam diễn viên từng tham gia các phim Bạn trai Husky của tôi, Hoàng hậu công lược, Bí mật của người vợ, Hư Nhan… Sau Vân Chi Vũ, khán giả sẽ có cơ hội gặp lại Thừa Lỗi trong phim cổ trang mới Nhan Tâm Ký, hợp tác cùng La Vân Hi và Tống Dật.



Thừa Lỗi sinh năm 1993, bên cạnh việc theo đuổi nghiệp diễn, mỹ nam vốn xuất thân từ Học viện Mỹ thuật Hà Bắc chuyên ngành Hội họa.