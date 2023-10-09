Thừa Lỗi lên hot search vì tên thật trên giấy tờ, fan không an ủi mà có phản ứng không ngờ!

Sáng 8/10, mạng xã hội xứ Trung xôn xao trước loạt hình ảnh phong cách trưởng thành lịch lãm của Thừa Lỗi khi anh tham gia ghi hình cho show "Vương Bài Đối Vương Bài". Theo đó, do mong muốn được ủng hộ nam diễn viên trực tiếp, nhiều người hâm mộ của Thừa Lỗi cũng tập trung trước địa điểm ghi hình để chào đón anh.

Cũng trong tối cùng ngày, từ khóa “Thừa Lỗi mất nghệ danh” cũng leo lên top 9 bảng hot search (xu hướng tìm kiếm) trên Weibo. Với fan hâm mộ lâu năm, nghệ danh "Thừa Lỗi" của nam diễn viên "thay đổi như chưa từng thay đổi" bởi người hâm mộ vẫn gọi anh bằng tên thật vì cho rằng tên thật của anh rất "nghệ". Riêng với khán giả, nhờ vụ việc này nhiều người mới biết đến tên trên giấy tờ của Thừa Lỗi là Dương Huy Tường.

Đáng chú ý, thay vì gọi tên nghệ danh của anh là Thừa Lỗi, hàng loạt người hâm mộ của nam diễn viên chỉ toàn gọi anh với tên thật là Dương Huy Tường và biệt danh do chính fan tự đặt là "Dương Hồi Hương". Khi vừa nghe xong Thừa Lỗi liền có những biểu cảm "bất lực" khiến fan vô cùng thích thú và khen thật dễ thương.

Thừa Lỗi tên thật là Dương Huy Tường, sinh năm 1993, đến từ Quảng Đông (Trung Quốc). Trước khi bắt đầu sự nghiệp diễn viên, Thừa Lỗi chưa qua trường lớp đào tạo bài bản về diễn xuất, anh tốt nghiệp Học viện mỹ thuật Hà Bắc và vô tình được đạo diễn phát hiện và mời đóng phim.

Một số vai diễn của Thừa Lỗi được khán giả nhiệt tình đón nhận có thể kể đến "Vân Chi Vũ" (2023) - vai Cung Thượng Giác, "Phương pháp khám phá tình yêu" (2023) - vai Cao Lĩnh, "Học viện trên núi Cốc Viễn" (2022) - vai Đường Văn Khởi, "Hư Nhan" (2022) - vai Tiêu Hàn Thanh, "Hoàng hậu tiến công II" (2021) - vai Cảnh Thanh, "Bạn trai Husky của tôi" "2021" - vai Bạch Kính Vũ, "Hoàng hậu bách biến của ta" (2022) - vai Tề Hạo, "Song diện thái tử phi" (2022) - vai Sở Dụ, "Kim Loan tàng yêu truyện" (2018) - vai Thác Bạt Hoành.

Thừa Lỗi hiện là gương mặt đang gây được sức hút lớn trên các diễn đàn phim ảnh sau bộ phim Vân Chi Vũ vừa được phát sóng đầu tháng 9/2023 vừa qua. Anh không chỉ gây ấn tượng với lối diễn xuất chuyên nghiệp mà còn còn sở hữu vẻ điển trai cuốn hút.

Trước đó, anh cũng từng được cư dân mạng hết lời khen ngợi trong bộ phim Hư Nhan phát sóng năm 2022. Thế nhưng sau Vân Chi Vũ, Thừa Lỗi mới thực sự được khán giả và người hâm mộ chú ý nhiều hơn.

Ngoài đời, Thừa Lỗi được nhận xét hiền lành, đa tài. Anh còn khiến dân tình trầm trồ vì chuẩn "con nhà người ta", từ vẽ tranh, chơi nhạc cụ, viết văn đến diễn xuất đều được khen ngợi. Nam diễn viên cũng thường đăng tải các bức ảnh do chính tay bản thân vẽ lên trang cá nhân.