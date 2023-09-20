Thừa Lỗi tung bộ ảnh ngập tràn sức trẻ, fan đòi cho anh một dự án phim thanh xuân vườn trường!

Sao quốc tế 20/09/2023 10:32

Thừa Lỗi gây chú ý khi tung bộ ảnh mới, 'đốn tim' người hâm mộ bởi gương mặt thanh tú, cuốn hút.

Mới đây, Thừa Lỗi đăng tải bộ ảnh mới trên trang cá nhân Weibo thu hút sự chú ý của khán giả và người hâm mộ. Ngay lập tức bộ ảnh nhận được nhiều lời khen có cánh từ khán giả. Nhiều người còn cho rằng, những bức hình này của anh thật sự toát ra hơi thở tuổi trẻ, mang đến cảm giác thanh xuân. 

 Thừa Lỗi tung bộ ảnh ngập tràn sức trẻ, fan đòi cho anh một dự án phim thanh xuân vườn trường! - Ảnh 1Thừa Lỗi tung bộ ảnh ngập tràn sức trẻ, fan đòi cho anh một dự án phim thanh xuân vườn trường! - Ảnh 2Thừa Lỗi tung bộ ảnh ngập tràn sức trẻ, fan đòi cho anh một dự án phim thanh xuân vườn trường! - Ảnh 3

Thừa Lỗi tên thật là Dương Huy Tường, sinh năm 1993, đến từ Quảng Đông (Trung Quốc). Trước khi bắt đầu sự nghiệp diễn viên, Thừa Lỗi chưa qua trường lớp đào tạo bài bản về diễn xuất, anh tốt nghiệp Học viện mỹ thuật Hà Bắc và vô tình được đạo diễn phát hiện và mời đóng phim. 

Một số vai diễn của Thừa Lỗi được khán giả nhiệt tình đón nhận có thể kể đến "Vân Chi Vũ" (2023) - vai Cung Thượng Giác, "Phương pháp khám phá tình yêu" (2023) - vai Cao Lĩnh, "Học viện trên núi Cốc Viễn" (2022) - vai Đường Văn Khởi, "Hư Nhan" (2022) - vai Tiêu Hàn Thanh, "Hoàng hậu tiến công II" (2021) - vai Cảnh Thanh, "Bạn trai Husky của tôi" "2021" - vai Bạch Kính Vũ, "Hoàng hậu bách biến của ta" (2022) - vai Tề Hạo, "Song diện thái tử phi" (2022) - vai Sở Dụ, "Kim Loan tàng yêu truyện" (2018) - vai Thác Bạt Hoành. 

Thừa Lỗi tung bộ ảnh ngập tràn sức trẻ, fan đòi cho anh một dự án phim thanh xuân vườn trường! - Ảnh 4Thừa Lỗi tung bộ ảnh ngập tràn sức trẻ, fan đòi cho anh một dự án phim thanh xuân vườn trường! - Ảnh 5Thừa Lỗi tung bộ ảnh ngập tràn sức trẻ, fan đòi cho anh một dự án phim thanh xuân vườn trường! - Ảnh 6

Thừa Lỗi hiện là gương mặt đang gây được sức hút lớn trên các diễn đàn phim ảnh sau bộ phim Vân Chi Vũ vừa được phát sóng đầu tháng 9/2023 vừa qua. Anh không chỉ gây ấn tượng với lối diễn xuất chuyên nghiệp mà còn còn sở hữu vẻ điển trai cuốn hút.

Trước đó, anh cũng từng được cư dân mạng hết lời khen ngợi trong bộ phim Hư Nhan phát sóng năm 2022. Thế nhưng sau Vân Chi Vũ, Thừa Lỗi mới thực sự được khán giả và người hâm mộ chú ý nhiều hơn.

Thừa Lỗi tung bộ ảnh ngập tràn sức trẻ, fan đòi cho anh một dự án phim thanh xuân vườn trường! - Ảnh 7Thừa Lỗi tung bộ ảnh ngập tràn sức trẻ, fan đòi cho anh một dự án phim thanh xuân vườn trường! - Ảnh 8Thừa Lỗi tung bộ ảnh ngập tràn sức trẻ, fan đòi cho anh một dự án phim thanh xuân vườn trường! - Ảnh 9

Ngoài đời, Thừa Lỗi được nhận xét hiền lành, đa tài. Anh còn khiến dân tình trầm trồ vì chuẩn "con nhà người ta", từ vẽ tranh, chơi nhạc cụ, viết văn đến diễn xuất đều được khen ngợi. Nam diễn viên cũng thường đăng tải các bức ảnh do chính tay bản thân vẽ lên trang cá nhân. 

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