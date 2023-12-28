'Phồn Hoa' do Hồ Ca đóng chính mới ra mắt 9 phút đã phá kỷ lục rating 2023, từng khung hình đẹp 'bùng nổ' thị giác

Theo thống kê từ Khốc Vân, Phồn Hoa đã có thành tích mở màn khá bùng nổ sau khi "tiếp quản" khung giờ vàng đài CCTV1 từ bộ phim Họa Mi trước đó. Cụ thể, chỉ sau 9 phút đầu tiên ra mắt, tập 1 của Phồn Hoa đã phá mốc rating 2% và trở thành phim làm được điều này nhanh nhất năm 2023.

Dự án Phồn Hoa - phim truyền hình đầu tay của đạo diễn tài ba Vương Gia Vệ đã lên sóng tập đầu tiên và nhanh chóng ghi nhận thành tích cực khủng. Màn kết hợp của Vương "đại đạo" và tài tử Hồ Ca được khán giả chú ý, trở thành "cú nổ lớn" trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ.

Chưa kể, tập 1 của Phồn Hoa còn ghi nhận tận 9 quảng cáo, trở thành phim có tập mở màn được nhiều nhãn hàng "book" quảng cáo nhất năm. Điều này chứng tỏ cho sức hút khủng đến từ danh tiếng của đạo diễn Vương Gia Vệ và nam chính Hồ Ca.

Bên cạnh đó, trên mạng xã hội Weibo, khán giả dành cho Phồn Hoa nhiều lời khen mỹ miều như "tuyệt tác của năm 2023", "phim kết năm bùng nổ", "bữa tiệc nghe nhìn của Vương Gia Vệ". Là đạo diễn nổi tiếng với phong cách duy mỹ độc đáo trên màn ảnh rộng, Vương Gia Vệ đưa khán giả bước vào một thế giới "phồn hoa" đẳng cấp, khác biệt với phần còn lại của truyền hình Hoa ngữ năm 2023. Từng khung hình, góc quay và cả tạo hình nhân vật được trau chuốt tỉ mỉ, khiến người xem bùng nổ thị giác.

Phim truyền hình Phồn hoa tái hiện Thượng Hải những năm 1990 với nhân vật chính là A Bảo (Hồ Ca đảm nhiệm), một chàng trai trẻ xuất thân trong một gia đình tư bản bị sa sút ở Thượng Hải. Trung Quốc bước vào giai đoạn cải cách mở cửa, Bảo là một trong những thanh niên vươn lên làm giàu và trở thành thương nhân ưu tú.

Phồn hoa thông qua số phận của các nhân vật khác nhau, cho thấy bầu không khí chân thực và sống động của Thượng Hải.

Đạo diễn Vương Gia Vệ cho biết ông muốn xây dựng một bộ phim mang tinh thần Thượng Hải, văn hóa Thượng Hải, nơi ông sinh ra. Do vậy một trong những điều kiện Vương Gia Vệ đặt ra đó là diễn viên phải nói được tiếng Thượng Hải.

Dàn diễn viên trong phim như Hồ Ca, Mã Y Lợi, Đường Yên, Trần Quốc Khánh… đều là người gốc Thượng Hải. Phồn hoa đánh dấu sự độc đáo khi sử dụng phương ngữ (tiếng địa phương) trong phim. Các diễn viên trong đoàn làm phim đã phải tham gia những khóa học đào tạo với giáo viên dạy tiếng Thượng Hải.