Rũ bỏ hình ảnh râu ria xuề xòa, Hồ Ca hóa nam thần điển trai, thư sinh trên phim trường Chuyến Đi Đáng Giá

Sao quốc tế 25/09/2023 11:06

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh điển trai, thư sinh của Hồ Ca trên phim trường Chuyến Đi Đáng Giá.

Thời gian gần đây, Hồ Ca khiến dân tình lo lắng khi để râu ria lởm chởm, đầu tóc xuề xòa, lộ gương mặt hốc hác, mệt mỏi. Trước lời khuyên nhủ của người hâm mộ, nam thần tạm gỡ bỏ hình ảnh mệt mỏi và thay bằng những bức ảnh tươi vui hơn.

Rũ bỏ hình ảnh râu ria xuề xòa, Hồ Ca hóa nam thần điển trai, thư sinh trên phim trường Chuyến Đi Đáng Giá - Ảnh 1Rũ bỏ hình ảnh râu ria xuề xòa, Hồ Ca hóa nam thần điển trai, thư sinh trên phim trường Chuyến Đi Đáng Giá - Ảnh 2

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh của Hồ Ca trên phim trường Chuyến Đi Đáng Giá. Đáng chú ý, Hồ Ca đã rũ bỏ vẻ ngoài xuề xòa khi khuôn mặt được cạo râu nhẵn nhụi. Nhiều khán giả không khỏi ‘lụi tim’ trước vẻ ngoài điển trai, thư sinh của nam thần vì trông như một cậu sinh viên đại học chứ không phải ông chú U50.

Rũ bỏ hình ảnh râu ria xuề xòa, Hồ Ca hóa nam thần điển trai, thư sinh trên phim trường Chuyến Đi Đáng Giá - Ảnh 3Rũ bỏ hình ảnh râu ria xuề xòa, Hồ Ca hóa nam thần điển trai, thư sinh trên phim trường Chuyến Đi Đáng Giá - Ảnh 4

Hồ Ca là gương mặt nổi tiếng của điện ảnh Hoa ngữ qua các bộ phim như Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, Thần Thoại, Anh Hùng Xạ Điêu (phiên bản năm 2008), Lang Nha Bảng,... Anh không chỉ sở hữu ngoại hình đẹp mà còn có khả năng diễn xuất đa dạng, lối sống lành mạnh.

Rũ bỏ hình ảnh râu ria xuề xòa, Hồ Ca hóa nam thần điển trai, thư sinh trên phim trường Chuyến Đi Đáng Giá - Ảnh 5

Hồi đầu năm nay, Hồ Ca gây sốc khi bất ngờ công khai việc đã kết hôn với bạn gái làm việc ngoài làng giải trí và cặp đôi đã đón con gái đầu lòng. Trong tâm thư gửi người hâm mộ, Hồ Ca cho biết anh không muốn công khai thông tin về vợ con vì muốn bảo vệ cuộc sống gia đình.

Rũ bỏ hình ảnh râu ria xuề xòa, Hồ Ca hóa nam thần điển trai, thư sinh trên phim trường Chuyến Đi Đáng Giá - Ảnh 6

Trước khi lập gia đình ở tuổi ngoài tứ tuần, Hồ Ca được gọi là ‘thánh ế’ hay ‘ông chú độc thân quyến rũ’ của làng giải trí Hoa ngữ. Nam diễn viên điển trai từng có thời gian hẹn hò nhiều đồng nghiệp nổi tiếng như Tiết Giai Ngưng, Giang Sơ Ảnh hay tiểu thư nhà giàu Lâm Hiểu nhưng các mối tình này đều dang dở.

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