Tình bạn 'tri âm tri kỉ' của Hồ Ca và Hoắc Kiến Hoa sau hơn 1 thập kỷ hợp tác trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3

Sao quốc tế 01/09/2023 09:04

Hồ Ca và Hoắc Kiến Hoa là cặp bạn thân lâu năm trong giới giải trí dù chỉ hợp tác chung trong một bộ phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3.

Dù chỉ hợp tác chung trong một bộ phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 nhưng cặp bạn thân Hồ Ca – Hoắc Kiến Hoa khiến dân tình vô cùng ngưỡng một vì tình bạn hiếm có trong showbiz kéo dài gần 15 năm. Thậm chí, cặp bạn thân này còn được người hâm mộ ưu ái gọi tắt bằng cái tên ‘Hồ Hoắc’.

Tình bạn 'tri âm tri kỉ' của Hồ Ca và Hoắc Kiến Hoa sau hơn 1 thập kỷ hợp tác trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 - Ảnh 1

Trong buổi giao lưu của các diễn viên trước khi quay Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, Hoắc Kiến Hoa từng chủ động tới tìm Hồ Ca cùng nói chuyện và uống rượu. Sau này Hoắc Kiến Hoa từng chia sẻ rằng buổi gặp mặt hôm đó giữa họ không hề có sự ngại ngùng hay khoảng cách, vừa gặp nhưng như đã quen thân từ lâu.

Tình bạn 'tri âm tri kỉ' của Hồ Ca và Hoắc Kiến Hoa sau hơn 1 thập kỷ hợp tác trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 - Ảnh 2

Điều khiến cho người hâm mộ cặp đôi này thích thú chính là dù mối quan hệ hợp tác trong phim kết thúc đã lâu, quan hệ ‘Hồ Hoắc’ ngoài đời vẫn rất tốt đẹp. Khi phim của một trong hai sắp phát sóng, người còn lại sẽ giúp tuyên truyền bằng cách “nhắc khéo” trước truyền thông hay trên mạng xã hội.

Tình bạn 'tri âm tri kỉ' của Hồ Ca và Hoắc Kiến Hoa sau hơn 1 thập kỷ hợp tác trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 - Ảnh 3

Tình bạn 'tri âm tri kỉ' của Hồ Ca và Hoắc Kiến Hoa sau hơn 1 thập kỷ hợp tác trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 - Ảnh 4Tình bạn 'tri âm tri kỉ' của Hồ Ca và Hoắc Kiến Hoa sau hơn 1 thập kỷ hợp tác trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 - Ảnh 5

Vào năm 2016, Hoắc Kiến Hoa đã bỏ ‘anh bạn thân’, kết thúc cuộc sống độc thân để bước vào lễ đường cùng cô bạn thân nhiều năm Lâm Tâm Như. Sau gần 7 năm chung sống, Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như vướng không ít ồn ào tan vỡ. Thế nhưng thay vì mất công giải thích, cặp đôi lại lựa chọn sống bình lặng. Cả hai vẫn thường xuyên ‘trốn con’ ra ngoài hẹn hò riêng để vun đắp tình cảm vợ chồng.

Tình bạn 'tri âm tri kỉ' của Hồ Ca và Hoắc Kiến Hoa sau hơn 1 thập kỷ hợp tác trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 - Ảnh 6

Không chỉ vậy, có khoảng thời gian, Hoắc Kiến Hoa còn tạm dừng hoạt động để chuyên tâm ở nhà chăm sóc con gái, cho vợ yên tâm phát triển sự nghiệp. Hiện tại, Hoắc Kiến Hoa chuẩn bị trở lại màn ảnh với dự án Lợi Kiếm Hoa Hồng đóng chính cùng Lưu Diệc Phi.

Còn về ‘bạn thân’ Hồ Ca đã ‘nhảy cóc’ bỏ qua bước công khai hẹn hò, hay kết hôn mà lập tức tuyên bố lên chức cha vào đầu năm 2023. Nhiều người còn đùa rằng, dường như việc có tuổi đã khiến Hồ Ca vội vàng. Dù trước đó đã dính nhiều tin đồn với nhiều mỹ nhân như: Lưu Diệc Phi, Vương Hiểu Thần nhưng Hồ Ca đều giữ im lặng. Trong tuyên bố lên chức của mình, Hồ Ca cũng nói thẳng luôn việc muốn giữ sự riêng tư do vợ là người ngoài ngành giải trí.

Tình bạn 'tri âm tri kỉ' của Hồ Ca và Hoắc Kiến Hoa sau hơn 1 thập kỷ hợp tác trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 - Ảnh 7

Tình bạn 'tri âm tri kỉ' của Hồ Ca và Hoắc Kiến Hoa sau hơn 1 thập kỷ hợp tác trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 - Ảnh 8

Gần đây, Hồ Ca tiếp tục khiến fan hoang mang với hình ảnh ‘xuống cấp’ với râu tóc bù xù, trông nhếch nhác, mệt mỏi và khó nhận ra đây là nam thần được hàng triệu người săn đón. Nhiều người hâm mộ, khán giả liên tục để lại lời nhắn trong phần bình luận, hỏi anh đang gặp vấn đề gì bất ổn hoặc có bị trầm cảm hay không đồng thời gửi lời động viên, cổ vũ tài tử. Trước phản ứng dữ dội từ đám đông, Hồ Ca đã xóa bài đăng và chia sẻ bức ảnh tươi sáng hơn như ngầm trấn an mọi người rằng mình vẫn ổn.

Thượng Hải Phồn Hoa của Hồ Ca đã chính thức đóng máy sau 3 năm khởi quay và chuẩn bị lên sóng

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Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Thượng Hải Phồn Hoa do Hồ Ca đóng chính đã chính thức đóng máy sau 3 năm quay không liên tục.

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