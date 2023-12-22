Đóng cùng Hồ Ca, Đường Yên nhận chỉ trích khi quay 1 cảnh phim 86 lần mới xong

Sau thời gian dài khiến khán giả mong mỏi, dự án truyền hình Thượng Hải Phồn Hoa của đạo diễn Vương Gia Vệ đã tổ chức buổi chiếu thử, thu hút sự chú ý của truyền thông.

Trước đó, vào cuối năm 2022, Đường Yên thông báo tái xuất trong dự án truyền hình của đạo diễn Vương Gia Vệ mang tên Phồn hoa. Tuy nhiên, trái với sự kỳ vọng của người hâm mộ, nữ diễn viên chỉ đảm nhận vai phụ trong phim. Hai diễn viên chính trong Phồn hoa là Hồ Ca và Mã Y Lợi. Ngay khi video ngắn của phim được tung ra, người hâm mộ đã bày tỏ sự thất vọng khi Đường Yên xuất hiện nhạt nhòa, tạo hình cũng không nổi bật, bị nhận xét giống hệt những vai diễn cũ của cô. Việc trở lại màn ảnh trong một vai phụ khiến Đường Yên bị "mỉa mai" hết thời, bị đem ra so sánh với dàn tiểu hoa đán thế hệ 8X như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Thi Thi.

Mới đây, trong sự kiện ra mắt dự án truyền hình Thượng Hải Phồn Hoa của đạo diễn Vương Gia Vệ, ekip cũng tiết lộ nhiều thông tin hậu trường thú vị, trong đó có việc 1 nữ diễn viên quay phim hàng chục lần mới xong.

Tại họp báo, nam diễn viên Đổng Dũng đã tiết lộ rằng Đường Yên đã ghi hình 1 cảnh phim nhưng mất đến 86 lần mới xong. Lời chia sẻ của đàn anh khiến Đường Yên cười ngượng ngùng, song cô cũng bổ sung rằng cô mất 2 ngày để hoàn thành cảnh phim này. Tuy vậy sau cùng đạo diễn Vương Gia Vệ lại chọn cảnh đầu tiên. Hiện tại từ khóa "Đường Yên quay 1 cảnh hết 86 lần" đang được bàn tán xôn xao trên Weibo. Có nhiều bình luận mỉa mai về trình độ của Đường Yên, cho rằng nữ diễn viên "bất tài", thậm chí bị "NG" nhiều hơn cả các đàn anh, đàn chị từng hợp tác với Vương Gia Vệ như Lương Triều Vỹ, Lưu Gia Linh... Thượng Hải Phồn Hoa là dự án truyền hình đầu tay của Vương Gia Vệ, mất gần 3 năm mới hoàn thành. Dựa trên tiểu thuyết của Kim Vũ Trừng, Thượng Hải Phồn Hoa xoay quanh cuộc đời của A Bảo (Hồ Ca), chàng trai trẻ phấn đấu trở thành tỷ phú và mối quan hệ của anh với 4 người phụ nữ xinh đẹp.

Đường Yên bị hắt hủi vì đắc tội 'ông lớn' trong ngành, hôn nhân tan vỡ sau vụ chồng ngoại tình với trợ lý? Xuất hiện tại Tinh Quang Đại Thưởng, Đường Yên đi thảm đỏ ở lượt thứ 2. Do đó, cư dân mạng bắt đầu cho rằng vị trí xuất hiện này cho thấy địa vị của Đường Yên trong giới tụt dốc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ong-cung-ho-ca-uong-yen-nhan-chi-trich-khi-quay-1-canh-phim-86-lan-moi-xong-639432.html