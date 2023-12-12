Sự nghiệp 'rơi vào bế tắc' của Đường Yên sau 6 năm không đóng phim, đến fan ruột cũng 'quay lưng'

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Đường Yên quyết định rút khỏi làng giải trí để lập gia đình với người đồng nghiệp La Tấn vào năm 2018 trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Trong khi đồng nghiệp liên tục gia nhập đoàn phim, Đường Yên sống rất kín tiếng và tập trung chăm sóc gia đình.

Trong nhiều năm, Đường Yên được xếp vào nhóm tiểu hoa đán cùng với Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Angelababy, Lưu Thi Thi. Họ đều là những diễn viên nổi tiếng của giới giải trí Hoa ngữ với tên tuổi được bảo chứng qua các bộ phim truyền hình, tần suất xuất hiện trên mặt báo, tham dự các sự kiện.

Gần 6 năm qua, cô không đóng phim mới, ít xuất hiện tại các sự kiện của làng giải trí. Bộ phim gần nhất mà cô góp mặt mang tên Yến Vân Đài ra mắt vào năm 2020 nhưng được quay từ trước khi cô sinh con. Cái tên Đường Yên bị đánh giá bỏ lại khá xa so với những diễn viên cùng lứa.

Theo một số nguồn tin thân cận, nữ diễn viên sinh năm 1983 không sợ lép vế so với bạn đời hay những chị em cùng lứa. Năm 2021, chia sẻ trong một chương trình truyền hình, Đường Yên cho biết, ưu tiên cuộc sống của cô hiện tại đã khác xưa.

Mới đây, cô xuất hiện trên sóng trực tuyến để mời chào khán giả mua sữa bột. Trong suốt buổi livestream, nữ diễn viên tỏ ra gượng gạo, vẻ mặt lộ rõ sự chán nản và mệt mỏi. Không chỉ vậy, cư dân mạng còn phát hiện trang phục Đường Yên mặc tại sự kiện hôm đó đến từ một thương hiệu rẻ tiền.

Chứng kiến tình cảnh của Đường Yên, người hâm mộ vừa xót xa, vừa tức giận. Nhiều người hâm mộ thắc mắc tại sao nữ diễn viên không tìm kiếm những dự án nghệ thuật chất lượng mà lại bỏ thời gian, công sức tham gia hoạt động bán hàng trực tuyến vốn chẳng mang lại lợi ích nào cho danh tiếng của cô trong giai đoạn khó khăn này.

Trước đó, vào tháng 3, cũng vì sắp xếp lịch trình không hợp lý, ưu tiên việc livestream bán hàng hơn dự sự kiện giải trí lớn, Đường Yên đắc tội với nhiều đối tác. Vì đến trễ, cô đã bị "cấm cửa" tại Đêm hội Weibo, phải lủi thủi ra về. Sự vắng mặt trên còn khiến Đường Yên đắc tội với Giambattista Valli - thương hiệu tài trợ trang phục cho cô. Theo thỏa thuận với nhãn hàng, nghệ sĩ bắt buộc diện lễ phục mượn được lên thảm đỏ sự kiện.

Chính vì vậy, một nhóm người hâm mộ của Đường Yên bất ngờ tuyên bố tạm dừng hoạt động ủng hộ thần tượng vì không hài lòng với sự lựa chọn sự nghiệp của cô. Họ mong được thấy mỹ nhân sinh năm 1983 trên màn ảnh, các sự kiện có uy tín thay vì xuất hiện trong các buổi phát sóng trực tiếp bán hàng.

Dù không đóng phim và hoạt động trong làng giải trí những năm vừa qua nhưng Đường Yên vẫn có cuộc sống dư dả. Chồng cô không chỉ đóng phim mà còn là một nhà sản xuất điện ảnh. Trong khi vợ dừng đóng phim, La Tấn vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật.

Cặp đôi ít khi bày tỏ tình cảm ở nơi công cộng, cũng không khoe khoang về chuyện tình cảm của họ với công chúng. Theo Sina, vợ chồng La Tấn và Đường Yên đang sống tại căn hộ nằm trong khu chung cư cao cấp ở Thượng Hải (Trung Quốc). Căn hộ nằm trong khu vực đắt đỏ ở Thượng Hải và hàng xóm của họ là những doanh nhân, người nổi tiếng giàu có.