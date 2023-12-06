Đường Yên khoe nhan sắc trong bộ ảnh sinh nhật, nhan sắc của mẹ một con ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng?

Phòng làm việc của nữ diễn viên viết: "Hãy thiền định và lắng đọng trong sự hào nhoáng, và cảm nhận trái tim của bạn với ý nghĩa vô song. Là một diễn viên, cô luôn giữ vững ý định ban đầu và phấn đấu để trở nên tốt hơn, khi ra mắt trong một chương trình tạp kỹ, cô rất chân thành và tận tâm.

Mới đây, phòng làm việc của Đường Yên tung loạt ảnh mừng sinh nhật vào ngày 6/12. Ở tuổi 40, Đường Yên vẫn sở hữu vẻ đẹp đáng ngưỡng mộ. Không chỉ vậy, thần thái rạng ngời, đầy năng lượng càng khiến nữ diễn viên trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều.

Cuộc hành trình này là một ngày hôm qua chậm lại, một ngày hôm nay mọi thứ đều mới mẻ và một ngày mai đầy chờ đợi. Trên đường đi, tôi sẽ tiếp tục bứt phá và cố gắng, đó là điều tôi luôn yêu thích. Chúc mừng sinh nhật Đường tổng. Chúc bạn luôn hạnh phúc, tự do và không hối tiếc, con đường phía trước còn dài và tươi sáng".

Đường Yên sinh năm 1983 nhưng được xếp vào nhóm "tiểu hoa đán 85" cùng với Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Angela Baby, Lưu Thi Thi. Họ đều là những diễn viên nổi tiếng của giới giải trí Hoa ngữ với tên tuổi được bảo chứng qua các bộ phim truyền hình, tần suất xuất hiện trên mặt báo, tham dự các sự kiện. Tuy nhiên, sau nhiều năm làm nghề, sự nghiệp của Đường Yên có sự thay đổi đáng kể so với bạn bè cùng lứa.

Sau khi đạt nhiều thành công trong sự nghiệp, Đường Yên quyết định nên duyên với người đồng nghiệp La Tấn. Từ đây, cô lui về ở ẩn và trở thành người phụ nữ của gia đình.

Tuy nhiên, sau thời gian nghỉ sinh con và tập trung chăm sóc gia đình thì Đường Yên mới nhận lời tham gia đóng chính một bộ phim cổ trang. Lần quay trở lại này, bạn diễn của cô là nam diễn viên Lưu Học Nghĩa, được nhận xét có diễn xuất tốt và ngoại hình khá tương xứng với nàng tiểu hoa 85.

Trong phim, Đường Yên vào vai nữ chính Vô Song, một thiên thần nguyên sinh và triều đại mới của thế giới Tiên Hiệp. Cô được phái xuống nhân gian để giải phong ấn Ma thần, đồng thời bảo vệ Tay trái của Thần khỏi tay của Chiến Quỷ tộc. Trong hành trình này, cô gặp nam chính Nguyên Trọng (Lưu Học Nghĩa), người đã giành được Tay trái của Thần và giúp tạo nên một thế hệ Thần mới ở nhân gian.

Cốt truyện của phim vừa là hành trình đấu tranh giữa Thiên thần và Chiến Quỷ tộc, vừa là cuộc tìm kiếm tình yêu và sự hy sinh của Vô Song để bảo vệ người mình yêu. Do đó, với Niệm Vô Song, Đường Yên sẽ cùng các tiểu hoa 85 khác so kè tạo hình và thành tích bởi hiện tại, Angelababy, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch và Lưu Thi Thi đều có những tác phẩm cổ trang chưa lên sóng.