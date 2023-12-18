Tại Tinh Quang Đại Thưởng, Đường Yên đi thảm đỏ ở lượt thứ 2. Cô được ban tổ chức sắp xếp đi một mình. QQ cho rằng vị trí xuất hiện này cho thấy địa vị của Đường Yên trong giới tụt dốc.

Ngày 17/12, Sina đưa tin Đường Yên gây chú ý khi xuất hiện tại thảm đỏ sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng 2023. Đây là sự kiện giải trí lớn hiếm hoi mà người đẹp này tham dự trong năm nay. Trên thảm đỏ, Đường Yên mặc trang phục Haute Couture của Guo Pei năm 2017. Cô gây ấn tượng với nhan sắc trẻ trung dù đã ngoài 40 tuổi.

Tại showbiz Trung Quốc, nghệ sĩ có danh tiếng càng cao sẽ đi thảm đỏ càng muộn. Đường Yên đi thảm đỏ trước cả đàn em Cảnh Điềm, Địch Lệ Nhiệt Ba hay đồng nghiệp cùng lứa Nghê Ni.

Ngoài ra, lễ phục của Đường Yên cũng gây bàn tán. Trong khi các người đẹp khác diện thiết kế mùa mới nhất từ các thương hiệu lớn để khoe sắc, trang phục của Đường Yên lại đến từ một nhà thiết kế trong nước, lại còn là bộ sưu tập cũ cách đây 6 năm. Điều này khiến dư luận nghi vấn Đường Yên vì địa vị giảm sút nên không còn được các nhà mốt ưu ái, chỉ có thể mượn đồ cũ.

Đầu năm nay, Đường Yên từng đắc tội với ban tổ chức sự kiện Đêm hội Weibo và thương hiệu Giambattista Valli. Vì sắp xếp lịch trình không hợp lý, dành nhiều thời gian cho hoạt động livestream bán hàng, nữ diễn viên đã đến muộn hơn 1 tiếng và không được cho vào sự kiện Đêm hội Weibo.

Việc này khiến cô thất hứa với nhà mốt Giambattista Valli khi không thể diện đồ của thương hiệu đi thảm đỏ như cam kết, mất uy tín với phía Weibo.

Chính vì vậy, hội hậu viện (nhóm fan đông đảo) của Đường Yên đã tuyên bố tạm dừng hoạt động ủng hộ thần tượng cho đến khi minh tinh sinh năm 1983 tìm được hướng đi phù hợp.

Về đời tư, Đường Yên kết hôn với La Tấn vào năm 2018. Đến tháng 2/2020, họ đón con song sinh. Theo Sina, đã một thời gian khá lâu, Đường Yên và La Tấn không xuất hiện bên nhau. Điều này khiến khán giả lo lắng. Hôn nhân của họ từng vướng tin đồn rạn nứt vì La Tấn ngoại tình với nữ trợ lý. Tuy nhiên, cả hai đã lên tiếng phủ nhận.

Bộ phim Anh Hùng Trinh Sát do La Tấn đóng vai chính đang chuẩn bị khởi quay, nội dung xoay quanh câu chuyện những người lính tình nguyện Trung Quốc giúp quân đội Triều Tiên chống lại lực lượng quân sự đa quốc gia do Mỹ đứng đầu trong cuộc chiến tranh Triều Tiên. Đặc biệt, Đường Yên cũng góp mặt trong bộ phim này với vai trò là diễn viên khách mời, cho thấy cô hoàn toàn ủng hộ sự nghiệp diễn xuất của chồng, qua đó đánh tan tin đồn vợ chồng cô hôn nhân rạn nứt.