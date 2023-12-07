Theo đó, cả 3 diễn lại 1 cảnh phim trong Nhiệm Vụ Đặc Công. Đường Yên vào vai tình nhân bé nhỏ của Sa Dật, lúc này bị "chính thất" Diêm Ni bắt tại trận. Nhiệm vụ của các diễn viên đó là cứ diễn đến khi có hiệu lệnh, sau đó tất cả cùng nhìn vào mắt nhau. Nếu ai chớp mắt trước, người đó sẽ bị đối phương tạt nước vào người.

Sau thời gian dài vắng bóng, Đường Yên năng nổ trở lại showbiz nhưng đã gặp chuyện chẳng vui. Đó là khi cô tham gia Vương Bài Đối Vương Bài cùng với Sa Dật, Diêm Ni. Sự việc đã xảy ra ngay trên sóng khiến nữ diễn viên chật vật, còn cộng đồng mạng thì tranh cãi nảy lửa.

Hành động này của Diêm Ni nhanh chóng "thổi bùng" tranh cãi trên MXH. Nhiều cư dân mạng chê bai hành động của Diêm Ni kém duyên, cố tình "gây chuyện" trong khi Đường Yên thì rất thiện chí.

Khi Đường Yên đối đầu với Diêm Ni lần đầu tiên, Diêm Ni đã thua do chưa hiểu luật. Tuy vậy, Đường Yên đã vui vẻ chấp nhận "tái đấu", và lúc này cả hai đều chớp mắt cùng lúc. Sau đó, Đường Yên vốn định sẽ không tạt nước Diêm Ni, nhưng Diêm Ni lại khiến ai nấy bất ngờ khi đổ nước từ lên đầu Đường Yên. Vì lẽ đó, Đường Yên đành phải "đáp lễ" bằng cách tạt nước lên áo của Diêm Ni.

Không những vậy, trước đó Diêm Ni có diễn 1 cảnh tát Đường Yên, thế nhưng cô lại tát Đường Yên rất nhiều lần vào mặt và người như một cách "làm quá", khiến người xem không thoải mái.

Diêm Ni có diễn 1 cảnh tát Đường Yên bị cho là làm quá, khiến người xem không thoải mái.

Trang QQ còn cho biết Đường Yên lúc đó khó chịu ra mặt, thế nhưng vì đang trên chương trình nên cô đành cười trừ. Kể từ sau đó, Đường Yên và Diêm Ni cũng không có tương tác nào khác. Mặt khác, cũng có ý kiến cho rằng đây cũng chỉ là trò chơi, Diêm Ni chỉ muốn tham gia hết mình chứ không có ý làm bẽ mặt đồng nghiệp của mình.

Được biệt, Diêm Ni sinh năm 1971, là một phụ nữ Tây An đích thực. Cô sở hữu đôi mắt một mí và khuôn mặt tròn thời con gái, tuy không phải là hoa khôi nhưng vẫn là một cô gái xinh đẹp. Cô được coi là đóa hoa nở muộn của màn ảnh Hoa Ngữ khi trở thành "mưu nữ lang" - nàng thơ lớn tuổi nhất của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Bén duyên với nghề diễn viên từ rất trẻ, Diêm Ni chỉ thực sự tỏa sáng ở độ tuổi 40. Dù không có vẻ đẹp sắc nước hương trời nhưng thần thái của Diêm Ni là thứ mị lực hấp dẫn khán giả xem phim.

Diêm Ni được coi là đóa hoa nở muộn của màn ảnh Hoa Ngữ khi trở thành "mưu nữ lang" - nàng thơ lớn tuổi nhất của đạo diễn Trương Nghệ Mưu.

Cô giành được một số giải thưởng lớn như giải Kim Kê cho "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất", Giải thưởng Điện ảnh châu Á cho "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất". Cô từng đứng thứ 54 trong danh sách "100 người nổi tiếng Trung Quốc" của Forbes, năm 2015.

Trong khi đó, Đường Yên sinh năm 1983, bắt đầu nổi tiếng từ năm 2015 sau khi tham gia hàng loạt bộ phim như: Bên Nhau Trọn Đời, Người Tình Kim Cương, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, Thiên Kim Nữ Tặc, Hoạt Sắc Sinh Hương…

Sau khi kết hôn với La Tấn, Đường Yên ít tham gia đóng phim. Nhưng trong năm 2023 này, Đường Yên trở lại với dự án phim Niệm Vô Song.

Cô được xếp vào nhóm 'tiểu hoa đán 85' cùng với Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Angelababy và Lưu Thi Thi. Họ đều là những diễn viên nổi tiếng trong làng giải trí Hoa ngữ với tên tuổi được bảo chứng qua các bộ phim truyền hình, tần suất xuất hiện trên mặt báo, tham dự các sự kiện… Năm 2023 này, Đường Yên trở lại với dự án phim Niệm Vô Song.