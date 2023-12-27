Hồ Ca và Đường Yên tái hợp lần thứ 5 khiến dân tình 'đứng ngồi không yên' dù ai nấy đều đã 'yên bề gia thất'

Mới đây, "từ khóa Hồ Ca - Đường Yên tái hợp lần 5" khiến khán giả bàn tán rôm rả trên Weibo. Nhiều cư dân mạng cảm thấy vô cùng hoài niệm khi đã 15 năm trôi qua nhưng cả hai vẫn thân thiết, có cơ hội đóng chung phim 1 lần nữa.

Sau thời gian dài khiến khán giả mong mỏi, dự án truyền hình Thượng Hải Phồn Hoa của đạo diễn Vương Gia Vệ đã tổ chức buổi chiếu thử, thu hút sự chú ý của truyền thông. Đặc biệt là nhiều cư dân mạng cảm thấy vô cùng hoài niệm khi đã 15 năm trôi qua nhưng Hồ Ca và Đường Yên vẫn thân thiết, có cơ hội đóng chung phim 1 lần nữa. Hồ Ca và Đường Yên bắt đầu diễn chung thông qua Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3, sau đó đóng chung thêm 3 dự án nữa là Mộng Ảo Tru Tiên, Cao Thủ Như Lâm và Hiên Viên Kiếm - Thiên Chi Ngân. Giờ đây sau 15 năm kể từ Tiên Kiếm 3, Lý Tiêu Dao và Tử Huyên có cơ hội hợp tác lần 5 trong dự án của Vương Gia Vệ - Phồn Hoa.

Bản thân Đường Yên cũng chia sẻ tại buổi giao lưu đoàn phim rằng nhờ quen biết nhau nhiều năm, cô và Hồ Ca vô cùng thấu hiểu và hợp tác vô cùng ăn ý với nhau. Trên MXH, cặp đôi này cũng đang được khán giả yêu thích trở lại, thậm chí "đẩy thuyền" dù cả hai đều đã có chủ (Đường Yên là vợ La Tấn còn Hồ Ca cũng đã có vợ con).

Hiện tại, Phồn Hoa đang là dự án đang rất được mong chờ trong năm 2024 vì nhiều yếu tố. Bên cạnh việc đây là dự án truyền hình đầu tay của Vương Gia Vệ, phim còn sở hữu dàn cast hùng hậu, ngoài Hồ Ca và Đường Yên còn có Mã Y Lợi, Tôn Chỉ Lôi, Trịnh Khải, Hoàng Giác... Nổi tiếng vô cùng khó tính, việc hợp tác với Vương Gia Vệ trở thành "nỗi tra tấn" với diễn viên. Hồ Ca đã công khai thú nhận điều đó, còn Đường Yên có dịp nếm trải thực tế khi quay 1 cảnh mất đến 86 lần. Tuy nhiên nhờ vậy, Phồn Hoa mới đạt được chất lượng đáng kỳ vọng sau hơn 3 năm sản xuất.

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