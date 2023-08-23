Hồ Ca học theo bạn thân Hoắc Kiến Hoa: Dừng đóng phim trong 5 năm tới, dư luận phản đối, khẳng định nam thần say xỉn

Sao quốc tế 23/08/2023 14:04

Hồ Ca khiến dân tình chú ý khi có dòng chia sẻ muốn lui về "ở ẩn". Nhiều người cho rằng nam diễn viên viết những dòng này trong trạng thái say xỉn.

Hôm qua, Hồ Ca đã đăng tải hai hình ảnh kèm caption: "Nếu 5 năm tới tôi không đóng phim nữa mà đi làm những việc có ý nghĩa hơn, chắc là mọi người sẽ ủng hộ tôi nhỉ?" Bài đăng này đã khiến cư dân mạng vô cùng hoang mang vì cho rằng nam diễn viên đang ẩn ý về việc mình chuẩn bị tạm nghỉ đóng phim.

Hồ Ca học theo bạn thân Hoắc Kiến Hoa: Dừng đóng phim trong 5 năm tới, dư luận phản đối, khẳng định nam thần say xỉn - Ảnh 1

Dù Hồ Ca mong sẽ được mọi người ủng hộ nhưng dưới comment, phần lớn cư dân mạng đều tỏ ra không đồng ý:

- Thôi nha, rõ ràng là rung cây dọa khỉ.

- Uống say thì nói là uống say, đừng nói như này.

- Không được!

- Đừng anh ơi, anh có thể vừa đóng phim vừa làm từ thiện mà?

- Làm gì cũng được mà không được nghỉ đóng phim, hiểu không?

- Vì một bài đăng mà nhiều người mất ngủ. Làm tốt công việc diễn viên là sứ mệnh trời ban cho anh rồi á.

- Không ủng hộ! 5 năm qua mới quay được có mấy bộ, lãng phí hết cả thời hoàng kim của nghề diễn viên rồi.

Hồ Ca học theo bạn thân Hoắc Kiến Hoa: Dừng đóng phim trong 5 năm tới, dư luận phản đối, khẳng định nam thần say xỉn - Ảnh 2

Bên cạnh đó, 1 số netizen khác lại cho rằng phải chăng nam diễn viên đang muốn "học theo" bạn thân Hoắc Kiến Hoa, lui về chăm lo cho gia đình. Bởi trước đó, vào tháng 1 năm nay, Hồ Ca khiến cả Cbiz dậy sóng khi tuyên bố đã kết hôn và có con. Sao nam "Anh hùng xạ điêu" viết: "Tôi đã làm ba rồi, vợ và con gái tôi đều Bình An nên tôi xin báo cho mọi người tin vui này". Nam diễn viên đồng thời tiết lộ vợ anh không phải là người của công chúng, anh gửi lời xin lỗi tới khán giả vì không thông báo tin này sớm hơn.

Hồ Ca học theo bạn thân Hoắc Kiến Hoa: Dừng đóng phim trong 5 năm tới, dư luận phản đối, khẳng định nam thần say xỉn - Ảnh 3Hồ Ca học theo bạn thân Hoắc Kiến Hoa: Dừng đóng phim trong 5 năm tới, dư luận phản đối, khẳng định nam thần say xỉn - Ảnh 4

Hồ Ca sinh năm 1982, là diễn viên, ca sĩ hàng đầu Trung Quốc. tên tuổi anh gắn liền với loạt tác phẩm đình đám như Tiên kiếm kỳ hiệp, Anh hùng xạ điêu, Thiên ngoại phi tiên, Thiếu niên Dương gia tướng, Thần thoại... Đặc biệt, vai diễn trong phim truyền hình Lang Gia Bảng (2015) - giúp anh trở thành Thị Đế của Giải Kim Ưng và Giải Bạch Ngọc Lan, giải thưởng truyền hình nổi tiếng và cao quý nhất Đông Á.

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