Sự thay đổi bất ngờ của Hồ Ca sau khi lên chức bố

Sao quốc tế 26/03/2023 17:17

Mới đây, Hồ Ca đã lần đầu chia sẻ về con gái 2 tháng tuổi và trải nghiệm sau khi lên chức cha.

Trang Sina đưa tin mới đây, Hồ Ca tham dự hoạt động công ích xã hội. Trong chương trình, nam diễn viên lần đầu chia sẻ về con gái 2 tháng tuổi và trải nghiệm sau khi lên chức cha. Anh cho biết bản thân đã rất sợ hãi trong lần đầu tiên bế con. Tài tử Lang Nha Bảng lo lắng sẽ làm con gái bị thương. Anh cảm thấy con mong manh như "miếng đậu phụ". Vì vậy, sao nam luôn phải hành động nhẹ nhàng, dè dặt mỗi khi ở bên con.

 

Bên cạnh đó, Hồ Ca cho biết sau khi có con, anh dễ xúc động và khóc nhiều hơn. Nam diễn viên nhiều lần rơi nước mắt trên phim trường khi nhìn thấy ảnh chụp con gái đang ngủ hay tập ngẩng đầu từ vợ. Tài tử cảm thấy đau lòng vì bỏ lỡ nhiều khoảnh khắc của con gái do công việc bận rộn.

Sự thay đổi bất ngờ của Hồ Ca sau khi lên chức bố - Ảnh 1

Trước đó, vào cuối tháng 1/2023, Hồ Ca thông báo kết hôn, vợ mới sinh con gái. Theo nam diễn viên, nửa kia của anh là người ngoài ngành giải trí. Vì muốn giữ sự riêng tư cho bà xã, con đầu lòng thuận lợi ra đời, tài tử từ chối hé lộ danh tính và hình ảnh của vợ.

Truyền thông Trung Quốc cho biết, vợ Hồ Ca tên Hoàng Hi Ninh, sinh năm 1993, quê ở Phúc Kiến. Cô là quản lý của nam diễn viên. Hoàng Hi Ninh có xuất thân khá giả. Cha cô là thầu xây dựng, có công ty riêng. QQ cho biết Hồ Ca và Hoàng Hi Ninh bí mật đăng ký kết hôn vào năm 2021. Họ nên duyên nhờ sở thích nuôi mèo.

Hồ Ca còn ghi dấu ấn trong loạt phim ăn khách khác như Anh hùng xạ điêu, Thiên ngoại phi tiên, Thiếu niên Dương gia tướng, Thần thoại... Đặc biệt, vai diễn trong phim truyền hình Lang Gia Bảng (2015) - giúp anh trở thành Thị Đế của Giải Kim Ưng và Giải Bạch Ngọc Lan, giải thưởng truyền hình nổi tiếng và cao quý nhất Đông Á.

Trong ngành giải trí, anh có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Lâm Y Thần, Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Đường Yên, Lưu Thi Thi, Bành Vu Yến, Hoắc Kiến Hoa... Trước đây, Hồ Ca từng hẹn hò với sao nữ Tiết Giai Ngưng, Giang Sơ Ảnh và thiên kim Lâm Hiểu. Anh cũng vướng nhiều tin đồn yêu đương với Dương Mịch, Vương Hiểu Thần...

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