Phía Châu Bách Hào lên tiếng sau khi bị phát tán 'ảnh nóng' trong phòng tắm

Vào ngày 3/6, trang HK01 đưa tin, dư luận Hong Kong xôn xao với loạt ảnh nhạy cảm của nam ca sĩ, diễn viên Châu Bách Hào bị phát tán trên mạng xã hội. Vụ việc xảy ra đúng vào thời điểm concert của anh đang cháy vé ở Trung Quốc Đại lục. Dựa vào phản ứng của nam nghệ sĩ, truyền thông xứ Hương Cảng nghi vấn anh bị chụp lén. Châu Bách Hào có biểu cảm sững sờ, cúi người che đi vùng nhạy cảm, luống cuống mặc lại quần áo khi nhìn thấy ống kính.

Trả lời với On, đại diện Châu Bách Hào cho biết đã liên hệ với luật sư để giải quyết vụ việc. Họ không xác nhận hay phủ nhận loạt ảnh trên thuộc về nam ca sĩ sinh năm 1984.

Năm 2018, Châu Bách Hào cũng bị chụp lén ảnh nóng ở nơi công cộng khi đang thay quần áo. Vụ việc khiến anh bức xúc, công khai chỉ trích thủ phạm là thanh niên mới 18 tuổi. Sau đó, anh đã thành công thuyết phục người này xóa ảnh để tránh vụ kiện tụng gây ảnh hưởng đến tương lai.

Châu Bách Hào sinh năm 1984, từng là nam thần của showbiz Hong Kong. Anh từng đóng qua khá nhiều phim điện ảnh nhưng ngay lần đầu đóng phim cho TVB, Bách Hào đã có được tiếng tăm. Anh cho biết vai diễn nội gián với những phân cảnh hành động mãn nhãn rất có sức hấp dẫn với anh, anh đã chờ đợi bấy lâu cuối cùng đã có được vai diễn thỏa nguyện. Anh tiết lộ nhân vật Lạc Thiếu Phong ít nói, trầm tính hoàn toàn khác với tính cách sôi nổi, vui vẻ của mình ngoài đời.

Châu Bách Hào từng là nghệ sĩ thuộc quyền quản lý của TVB, tham gia diễn xuất trong Sứ đồ hành giả 2, Người vợ toàn năng, Kim tiền đế quốc, Chứng vọng tưởng...

Đầu năm nay, anh chấm dứt hợp đồng với nhà đài Hong Kong, chuyển sang Trung Quốc Đại lục phát triển. Châu Bách Hào cho biết vẫn giữ quan hệ tốt với TVB. Khi dự án phim liên quan đến anh ra mắt, nam diễn viên sẽ quay lại Hong Kong, phối hợp tuyên truyền với TVB.