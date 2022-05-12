Những sao nữ không qua trường lớp diễn xuất chuyên nghiệp nhưng thành danh trong làng giải trí hoa ngữ: Bạn thích ai hơn?

Sao quốc tế 12/05/2022 07:07

Có rất nhiều nữ diễn viên trong làng giải trí hoa ngữ mà họ không xuất thân từ các lớp đào tạo diễn viên chuyên nghiệp nhưng lại vô cùng nổi tiếng trong làng giải trí, Triêu Lệ Dĩnh và Cúc Tịnh Y cũng nằm trong danh sách đấy. Vậy bạn yêu thích người nào hơn?

Những sao nữ không qua trường lớp diễn xuất chuyên nghiệp nhưng thành danh trong làng giải trí hoa ngữ: Bạn thích ai hơn? - Ảnh 1

Cúc Tịnh Y

Cúc Tịnh Y ra mắt với vai trò ca sĩ thành viên của một nhóm nhạc nữ, khả năng vũ đạo và cả ca hát của cô đều rất tốt, nhưng điều thực sự làm nên sự nổi tiếng của cô ấy chính là diễn xuất. Trong Vân Tịch Truyện, kỹ năng diễn xuất của cô được công nhận một cách bất ngờ, độ nổi tiếng của cô cũng từ đấy mà tăng cao, cũng từ đó cô cũng bén duyên với nghiệp làm diễn viên và nhận được nhiều lời mời đóng phim.

Những sao nữ không qua trường lớp diễn xuất chuyên nghiệp nhưng thành danh trong làng giải trí hoa ngữ: Bạn thích ai hơn? - Ảnh 2

Lưu Đào

Gia đình của Lưu Đào từ khi còn nhỏ sống khá thiếu thốn, cô tham gia Đoàn văn nghệ quân đội Nam Kinh với tư cách là một chiến sĩ nghệ thuật khi mới học năm hai trung học. Sau đó, bởi vì ngoại hình xinh đẹp, tham gia quay quảng cáo cũng từ đó gia nhập vào làng giải trí. Sau nhiều năm tham gia diễn xuất, cô đã trở thành lão làng kỳ cựu trong giới và giành được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Bạch Ngọc Lan và giải Kim Ưng, nhận được nhiều lời tán thưởng của khán giả.

Những sao nữ không qua trường lớp diễn xuất chuyên nghiệp nhưng thành danh trong làng giải trí hoa ngữ: Bạn thích ai hơn? - Ảnh 3

Tôn Lệ

Tôn Lệ không xuất thân từ trường lớp diễn viên chuyên nghiệp nhưng kỹ năng diễn xuất của cô còn tốt hơn nhiều diễn viên được đào tạo chuyên nghiệp. Cho đến nay, cô là nữ diễn viên duy nhất của thế hệ 8x giành được thành công vang dội, xứng đáng nhận được danh hiệu nữ hoàng rating. Tôn Lệ có yêu cầu cao về kịch bản và cũng rất nghiêm khắc với bản thân, như vậy mới có thể đảm bảo rằng mỗi tác phẩm của cô đều có thể đủ thành công, cô ấy thực sự là một nghệ sĩ thực lực.

Những sao nữ không qua trường lớp diễn xuất chuyên nghiệp nhưng thành danh trong làng giải trí hoa ngữ: Bạn thích ai hơn? - Ảnh 4

Triệu Lệ Dĩnh

Nhắc đến xuất thân thấp và không qua trường lớp đào tạo diễn viên thì không thể quên Triệu Lệ Dĩnh. Cô sinh ra ở nông thôn và xuất thân trong một gia đình bình thường, hoàn toàn dựa vào bước chân của chính mình mà vươn lên và dần bước ra khỏi con đường nữ vương lưu lượng trước đây. Cô đã thành công hóa thân vào các nhân vật như Lục Trinh, Tiết Sam Sam, Hoa Thiên Cốt, Thịnh Minh Lan, Sở Kiều và những vai diễn điển hình khác. Cô chinh phục mọi người bằng chính năng lực diễn xuất của mình và cũng được công nhận là minh tinh lưu lượng đạt được thành tựu đáng kể.

Những sao nữ không qua trường lớp diễn xuất chuyên nghiệp nhưng thành danh trong làng giải trí hoa ngữ: Bạn thích ai hơn? - Ảnh 5

Cao Viên Viên 

"Nữ thần quốc dân" Cao Viên Viên xuất thân là người mẫu, thành công bước vào làng giải trí với ngoại hình trẻ trung, xinh đẹp. Đảm nhận vai chính trong hai bộ phim đình đám Ỷ Thiên Đồ Long Ký và Chúng Ta Kết Hôn Đi, là một nữ diễn viện được mọi người công nhận và đánh giá rất cao về kỹ năng diễn xuất lẫn cả nhan sắc. Thật đáng tiếc là Cao Viên Viên kể từ sau khi kết hôn cô ít khi xuất hiện trước công chúng và không có tác phẩm mới nào ra mắt.

Những sao nữ không qua trường lớp diễn xuất chuyên nghiệp nhưng thành danh trong làng giải trí hoa ngữ: Bạn thích ai hơn? - Ảnh 6

Lưu Thi Thi

 Lưu Thi Thi được xem là một trong tứ tiểu hoa đán, kỹ năng diễn xuất của cô vô cùng tốt, nét đẹp thanh tú và tính cách cũng tốt, nhân khí lại rất cao. Nhiều người cho rằng cô xuất thân diễn xuất chuyên nghiệp nhưng không phải, cô cũng học nghệ thuật nhưng lại là chuyên ngành múa.

Những sao nữ không qua trường lớp diễn xuất chuyên nghiệp nhưng thành danh trong làng giải trí hoa ngữ: Bạn thích ai hơn? - Ảnh 7

Tần Lam 

Tần Lam vài năm gần đây trở nên được công chúng biết đến và nổi tiếng nhiều hơn kể từ khi cô tham gia một bộ phim cung đấu Diên Hi Công Lược. Vai diễn Phù Sát Hoàng hậu được ca tụng là bạch nguyệt quang đẹp nhất, sự nghiệp diễn xuất của cô cũng từ đấy mà nở rộ thêm một lần nữa. Với khả năng diễn xuất tốt như vậy, không ai nghĩ rằng cô không hề xuất thân từ trường lớp diễn viên chuyên nghiệp gì mà thực sự là tốt nghiệp khoa Kế toán của Đại học Công nghệ Thẩm Dương và bước chân vào làng giải trí thông qua một buổi tuyển chọn người mẫu.

Những sao nữ không qua trường lớp diễn xuất chuyên nghiệp nhưng thành danh trong làng giải trí hoa ngữ: Bạn thích ai hơn? - Ảnh 8

Angelababy

Angelababy cũng là một người mẫu, sau khi tham gia "Running Man", với ngoại hình quyến rũ xinh đẹp và tính cách hòa nhã của mình, cô đã từ người mẫu tuyến 18 trở thành nữ diễn viên có giá trị thương mại cao nhất. Sau khi độ nổi tiếng tăng vọt, tài nguyên cũng trở trên dồi dào, cô tham gia rất nhiều dự án phim lớn. Nhưng đáng tiếc vì kỹ năng diễn xuất còn hạn chế và không có nhiều kinh nghiệm vì vậy mà đã làm hỏng rất nhiều phim hay.

Tất nhiên, không phải là không có lợi khi cô được đưa ra cho ví dụ diễn xuất kém trong các tài liệu giảng dạy. Lúc này mỗi khi nhắc đến kỹ năng diễn xuất đều sẽ bị đem ra bàn tàn, và điều mà các minh tinh sợ nhất chính là không có chủ đề bàn luận. Cho nên việc kỹ năng diễn xuất của cô cũng cho phép cô duy trì một chủ đề có độ thảo luận cao và mức phổ biến cao.

Sau khi xem song xuất thân của 8 nữ minh tinh này, bạn cảm thấy yêu thích ai nhất trong số họ?

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