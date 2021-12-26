Một cặp đôi kỳ lạ vừa lộ ảnh đi chơi thân mật buổi sáng, tối đã tuyên bố 'đường ai nấy đi'

Sao quốc tế 26/12/2021 17:21

Thái Trác Nghi và Vương Đại Lục vừa mới lộ ảnh đi du lịch vào sáng hôm lễ Giáng Sinh thì tối đó lại công bố chia tay, đâu mới là thật?

Mạng xã hội Trung quốc hiện đang vô cùng "sôi sục" với thông tin cặp đôi Thái Trác NghiVương Đại Lục đã chia tay vào tối ngày 25/12 vừa qua. Được biết, cặp đôi chỉ mới bắt đầu yêu nhau vào 7 tháng trước, tức là tháng 5 vừa qua.

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Thái Trác Nghi và Vương Đại Lục đã chia tay vào tối ngày 25/12 vừa qua

Cụ thể sự việc, văn phòng đại diện của Thái Trác Nghi tối ngày 25/12 đã đưa ra một thông cáo báo chí với nội dung là nữ nghệ sĩ hiện đang độc thân và mong muốn duy nhất của cô lúc này là chú tâm vào sự nghiệp của mình. Ngoài ra, thông cáo báo chí còn cho biết, quả thật trước đây Thái Trác Nghi từng có một mối tình nhưng hiện tại đã chia tay trong hòa bình.

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Phóng viên của trang Sina đã bắt gặp cặp đôi này ngay tại sân bay vào sáng ngày 25/12

Tuy vậy, điều đáng để nói trong câu chuyện này là mới sáng cùng ngày hôm đó, phóng viên của trang Sina đã bắt gặp cặp đôi này ngay tại sân bay, rất có thể cả hai đã cùng đi du lịch. Vì thế, netizen bỗng bị quay như chong chóng không biết nên tin vào những gì mình thấy hay là lời nói của đại diện Thái Trác Nghi nữa.

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Khoảnh khắc thân mật của đôi trẻ vào tháng 5 vừa qua

Tháng 5 vừa qua là lần đầu tiên paparazzi "tóm sống" đôi trẻ khi đang hẹn hò cùng nhau vô cùng tình tứ và thân mật. Dù không đưa ra bất kỳ lời khẳng định nào nhưng Thái Trác Nghi và Vương Đại Lục liên tục bị bắt gặp tay trong tay ở những lần sau nữa khiến cho mọi người đều tin rằng cả hai thật sự đang yêu nhau.

Thái Trác Nghiên trữ đông trứng và sống thử với thiếu gia sòng bài để được gả vào hào môn

Thái Trác Nghiên trữ đông trứng và sống thử với thiếu gia sòng bài để được gả vào hào môn

Ở tuổi 36, Thái Trác Nghiên đã trữ đông trứng đồng thời sống thử với thiếu gia có tiếng xứ Cảng Thơm Thạch Hằng Thông để được làm dâu nhà hào môn.

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