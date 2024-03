Lưu Thi Thi khẳng định đẳng cấp mỹ nhân cổ trang trên phim trường Chưởng Tâm

Mạng xã hội lan truyền loạt ảnh hé lộ tạo hình mới của Lưu Thi Thi trên phim trường Chưởng Tâm. Có thể thấy, nhan sắc của cô nàng đã khẳng định đẳng cấp mỹ nhân cổ trang của Cbiz.

Liên tiếp tham gia nhiều dự án cổ trang đình đám của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ, Lưu Thi Thi đã gây sốt trong Nhất Niệm Quan Sơn, kế tiếp dự kiến sẽ làm mọi người phải thương nhớ trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Trúc Nghiệp. Gần đây, Lưu Thi Thi gây chú ý khi tiếp tục đảm nhận vai nữ chính trong phim Chưởng Tâm cùng với nam thần Đậu Kiêu.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh hé lộ tạo hình mới của Lưu Thi Thi trên phim trường Chưởng Tâm. Có thể thấy, dù diện cổ phục tông trầm, kết hợp với kiểu tóc búi cao đơn giản và ảnh chất lượng thấp nhưng nhan sắc của cô nàng lại chất lượng cao, nổi bật trên khung ảnh.

Có thể thấy, Lưu Thi Thi luôn được khán giả đánh giá cao bởi toát lên vẻ nhẹ nhàng, mềm mại nhưng vẫn không thiếu đi khí chất hoạt bát, mạnh mẽ, phù hợp với vai diễn lấy đề tài đại nữ chủ của cô trong Chưởng Tâm.

Chưởng Tâm lấy bối cảnh triều đại nhà Võ Chu, dưới thời cai trị của nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên. Nội dung phim xoay quanh nữ lang y Diệp Bình An, thích lang thang khắp thiên hạ. Bất ngờ, ở thành Trường An xảy ra một vụ án mạng. Một vị đại nhân chết thảm trong nhà. Trước khi qua đời, ông đã mời Diệp Bình An đến nhà khám bệnh. Cô cũng là người duy nhất có mặt tại hiện trường vụ án mạng.

Người phụ trách vụ án tuy nhìn thấy chuyện mờ ám nhưng vì lợi ích mà xử tử Diệp Bình An. Về phía Diệp Bình An, cô dùng mọi cách để cứu bản thân khỏi án oan. Đồng thời, cô bị cuốn vào những âm mưu đấu đá của tầng lớn thống trị.

Lưu Thi Thi và 'người tình màn ảnh' của Triệu Lộ Tư nhận tin vui khủng khiến dân tình phấn khích Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Lưu Thi Thi và 'người tình màn ảnh' của Triệu Lộ Tư nhận tin vui khủng khiến dân tình phấn khích.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/luu-thi-thi-khang-inh-ang-cap-my-nhan-co-trang-tren-phim-truong-chuong-tam-662001.html