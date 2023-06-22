Lại thêm một diễn viên Đài Loan bị 20 phụ nữ tố quấy rối, tấn công tình dục

Sao quốc tế 22/06/2023 09:08

Một người mẫu cho biết NONO (tên thật Trần Tuyên Dụ) đã cưỡng ép, cố tìm cách xâm hại cô trên xe hơi.

Ngày 21/6, ETtoday đưa tin nam diễn viên NONO thông báo "dừng hoạt động nghệ thuật để kiểm điểm sâu sắc lỗi lầm của bản thân". Những ngày qua, NONO bị 20 phụ nữ tố cáo hành vi quấy rối, tấn công tình dục. Nạn nhân bao gồm nhân viên hậu trường, thực tập sinh, người mẫu, diễn viên... Trường hợp đầu tiên được cho là xảy ra vào năm 2003. Nam diễn viên lặp lại điều này nhiều năm tiếp theo.

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Nam diễn viên NONO

Một người mẫu kiêm blogger đã mở họp báo để vạch trần NONO. Người tố cáo cho biết đã bị nam diễn viên cưỡng ép sờ mó cơ thể, thậm chí muốn xâm hại cô trên xe hơi.

'NONO nói muốn cho tôi đi nhờ về nhà để tiết kiệm. Không ngờ anh ta lại lái đến chỗ vắng vẻ để giở trò. Do tôi chống cự dữ dội nên anh ta không đạt được mục đích. Sau vụ việc, anh ta không xin lỗi, còn nói với tôi 'tập dần đi cho quen'', nữ người mẫu cho biết.

Theo người tố cáo, thời điểm đó, cô từng muốn công khai vụ tấn công tình dục trước báo giới nhưng sợ bị dư luận đàm tiếu dựng chuyện để gây chú ý vì không có bằng chứng rõ ràng. 'Nói bằng lời sẽ không ai tin. Khán giả sẽ cho rằng tôi bịa chuyện. Thật không ngờ cũng có nhiều cô gái bị hắn ta quấy rối như tôi', người mẫu nói.

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Nhiều phụ nữ tố cáo hành vi sai trái của NONO

Nạn nhân che giấu danh tính khác cho biết bị NONO thực hiện hành vi không đứng đắn vào năm 15 tuổi. Cô cũng được đàn anh đưa về nhà sau buổi biểu diễn.

Trong khi người đầu tiên kể bị NONO kéo vào nhà vệ sinh cưỡng bức. Để trốn tránh nam diễn viên, nạn nhân xin nghỉ việc nhưng vẫn bị quấy rối. NONO chỉ buông tha khi người phụ nữ báo cảnh sát. "Tôi mong con ác quỷ đó sẽ xuống địa ngục", người bị NONO xâm hại thể hiện sự căm phẫn.

Trước đó, vào ngày 15/6, Sina đưa tin nam diễn viên Hứa Kiệt Huy chia sẻ quyết định rút khỏi giới giải trí và gửi lời xin lỗi tới những học viên nữ đã cảm thấy khó chịu vì cách giảng dạy của ông.

Lại thêm một diễn viên Đài Loan bị 20 phụ nữ tố quấy rối, tấn công tình dục - Ảnh 3
Diễn viên, đạo diễn Hứa Kiệt Huy 

'Từ giờ trở đi, tôi sẽ từ bỏ sự nghiệp diễn xuất, dừng mọi hoạt động công khai để tự kiểm điểm sâu sắc hành vi của mình. Tôi thành thật xin lỗi mọi người', nam diễn viên viết trên trang Facebook cá nhân.

Theo Sohu, Hứa Kiệt Huy liên tiếp bị nhiều cô gái tố cáo có hành vi quấy rối tình dục trong quá trình dạy học. Cụ thể, khi đạo diễn một vở kịch sân khấu, nam diễn viên yêu cầu các diễn viên trẻ phải chụp ảnh gợi cảm và gửi riêng cho mình.

Hứa Kiệt Huy cũng bắt buộc học viên thể hiện âm thanh nhạc cảm riêng tư như tiếng rên. Khi học sinh thể hiện không đạt yêu cầu, nam nghệ sĩ còn tự mình mô tả lại với giọng điệu mang tính gợi dục khiến đối phương khó chịu, bị ám ảnh tới mức muốn bỏ việc học và ước mơ diễn xuất.

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Hồ Hinh Nghi - người đứng ra tố cáo Hứa Huy Kiệt 

Ngoài ra, có những học sinh hơn 10 năm trước của Hứa Kiệt Huy cũng lên tiếng tố cáo diễn viên Mẹ chồng tôi sao mà dễ thương thế quấy rối tình dục các cô như khi đang nói chuyện thì bất ngờ vỗ mông.

Nam nghệ sĩ đã kết hôn năm 2010. Do đó, khi Hứa Kiệt Huy bị tố cáo quấy rối tình dục, đồng nghiệp của nam nghệ sĩ cũng bất ngờ, người hâm mộ tỏ ra rất thất vọng.

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