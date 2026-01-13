Hứa Quang Hán gây bão khi thể hiện vũ đạo Kpop 'Overdrive' tại lễ trao giải

Sao quốc tế 13/01/2026 20:12

Hứa Quang Hán đã có sự chuẩn bị từ trước. Anh biểu diễn được những động tác và biểu cảm đặc trưng của màn vũ đạo “Overdrive”. Dù vậy, nam diễn viên vẫn khá ngại ngùng khi ngồi giữa hai nữ thần tượng Kpop.

Mới đây, lễ trao giải âm nhạc Hàn Quốc Golden Disc Awards lần thứ 40 đã diễn ra ở Đài Loan (Trung Quốc). Ngoài sự góp mặt của các nghệ sĩ, nhóm nhạc Kpop, sự kiện cũng quy tụ nhiều diễn viên với tư cách người trao giải. Ban tổ chức trước đó đã công bố danh sách khách mời trao giải có các gương mặt nổi bật của màn ảnh Hàn Quốc như Song Joong Ki, Byeon Woo Seok, Ahn Hyo Seop. Sau đó, ban tổ chức tiếp tục gây bất ngờ khi công bố sự tham gia của 2 nghệ sĩ người Đài Loan (Trung Quốc) là nữ ca sĩ Thái Y Lâm và nam diễn viên Hứa Quang Hán.

Vào đêm trao giải, Golden Disc Awards thực hiện một màn giao lưu đặc biệt, yêu cầu các nghệ sĩ lọt vào ống kính máy quay phải thực hiện vũ đạo đang hot của ca khúc “Overdrive” do nhóm nhạc nam TWS thể hiện. Nhiều thần tượng Kpop đã “đu trend” khi xuất hiện trên màn hình lớn, nhưng nhân vật được chú ý nhiều nhất là Hứa Quang Hán. Nam diễn viên thực hiện thử thách cùng hai thành viên nhóm LE SSERAFIM - Kazuha và Eunchae.

Hứa Quang Hán gây bão khi thể hiện vũ đạo Kpop 'Overdrive' tại lễ trao giải - Ảnh 1

Màn “đu trend Kpop” bài bản của Hứa Quang Hán lập tức gây bão mạng xã hội, các video thu về hàng triệu lượt xem ngay khi đăng tải. Trong khi mặc vest đen bảnh bao, việc Hứa Quang Hán thể hiện động tác vũ đạo “nũng nịu” của ca khúc Kpop đã tạo nên khoảnh khắc tương phản thú vị.

Cư dân mạng để lại nhiều bình luận khen ngợi ngoại hình điển trai và sự nhiệt tình của nam diễn viên.

Việc Hứa Quang Hán tham dự Golden Disc Awards được cho là có liên quan đến hoạt động quảng bá bộ phim “Năm của anh, ngày của em”. Tác phẩm này sẽ được công chiếu ở Hàn Quốc vào cuối tháng 1.

Hứa Quang Hán gây bão khi thể hiện vũ đạo Kpop 'Overdrive' tại lễ trao giải - Ảnh 2

Tháng 9 năm ngoái, Hứa Quang Hán từng gây tranh cãi về ngoại hình khi xuất hiện tại sự kiện thời trang. Một bộ phận khán giả Trung Quốc không hài lòng vì vóc dáng của nam diễn viên ngày càng vạm vỡ, cơ bắp, không còn giữ được nét thư sinh như trước.

Trước những ý kiến trái chiều, Hứa Quang Hán chia sẻ: "Đúng là tôi có vạm vỡ hơn một chút, vì vai diễn sắp tới yêu cầu như vậy. Nhưng năm nay tôi cũng 35 tuổi rồi, tuổi tác lớn lên thì cơ thể cũng lớn lên theo, thật khó để trông vẫn giống như năm 20 tuổi”.

Hứa Quang Hán sinh năm 1990, là nam diễn viên kiêm ca sĩ người Đài Loan (Trung Quốc), nổi tiếng khắp châu Á. Đặc biệt, anh được mệnh danh là “bạn trai quốc dân” sau khi đóng vai Lý Tử Duy trong bộ phim “Muốn gặp anh” năm 2019.

'Chồng quốc dân' Hứa Quang Hán học tiếng Việt để giao lưu ở TP.HCM, fan Việt mặc váy cưới xếp hàng dài chờ đợi

Hứa Quang Hán giao lưu, chia sẻ với phóng viên, báo chí. Loạt khoảnh khắc khoe visual bùng nổ khiến cả sự kiện chấn động.

'Chồng quốc dân' Hứa Quang Hán học tiếng Việt để giao lưu ở TP.HCM, fan Việt mặc váy cưới xếp hàng dài chờ đợi

'Chồng quốc dân' Hứa Quang Hán bất ngờ gây tranh cãi về ngoại hình

Hứa Quang Hán công khai hôn 'đàn chị hơn 25 tuổi' trên sân khấu lễ trao giải khiến dân tình 'đứng hình'

'Muốn gặp anh' Hứa Quang Hán từng bước 'lột xác' qua từng vai diễn

Vì sao 'Bạn trai mùa đông' Hứa Quang Hán được săn đón nhất màn ảnh Hoa ngữ hiện nay?

Công phá phòng vé với 2 bộ phim trong đầu năm 2023, Hứa Quang Hán không hề 'thua kém' Tiêu Chiến, Dương Dương

