HOT: Từ hôm nay, 'Tinh hán xán lạn' chính thức lên sóng đài truyền hình VTV3 Việt Nam

"Tinh hán xán lạn" là một bộ phim truyền hình Trung Quốc năm 2022 được thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Tinh hán xán lạn, hạnh thậm chí tai" của Quan Tâm Tắc Loạn. Phim xoay quanh câu chuyện ngược tâm giữa Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư thủ vai) - con gái của Trình gia và Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi thủ vai) - vị tướng quân trẻ anh dũng nhưng cũng cường quyền.

Sau 1 năm "làm mưa làm gió" ở thị trường phim ảnh trong nước, "Tinh hán xán lạn" do Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư chủ diễn chính thức công chiếu trên kênh VTV3 đài truyền hình Việt Nam từ trưa hôm nay (15/8/2023). Bộ phim sẽ được phát sóng theo hình thức thuyết minh tiếng Việt với tựa đề phim "Ngân hà lấp lánh".

Số phận và địa vị giữa Trình Thiếu Thương - Lăng Bất Nghi tuy khác nhau nhưng cả hai đều gánh chịu những thương tổn từ thuở bé. Trình Thiếu Thương vì chiến tranh loạn lạc, ngay từ lúc chào đời, cô được cha mẹ gửi gắm cho em dâu của cha và bà nội. Người thím đối với cô thì luôn nuông chiều, nhưng trong lòng lại có ý đồ muốn cô thành người vô dụng.

Còn về Lăng Bất Nghi, anh có số phận rất phức tạp. Từ nhỏ Lăng Bất Nghi đã được đưa vào cung nuôi dưỡng, thánh thượng nhận làm nghĩa tử, học được rất nhiều bản lĩnh và sớm trở thành thiếu tướng quân lập không ít công lao hiển hách. Tưởng chừng là con trai của Lăng Ích và mẫu thân là Hoắc Quân Hoa, thế nhưng Lăng Bất Nghi lại là Hoắc Vô Thương - con trai của đại ca Hoắc Quân Hoa.

Phim xoay quanh câu chuyện ngược tâm giữa Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư thủ vai) - con gái của Trình gia và Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi thủ vai) - vị tướng quân trẻ anh dũng nhưng cũng cường quyền

Để rửa oan cho mối thù của gia tộc, Lăng Bất Nghi quyết định giết Lăng Ích trước ngày thành thân cùng Trình Thiếu Thương. Cũng vì vậy, Lăng Bất Nghi phải lưu đày nhiều năm, bỏ lỡ tình cảm sâu đậm với Trình Thiếu Thương. Sau 5 năm xa cách, dù lòng nhớ nhung nhưng Thiếu Thương không muốn tha thứ cho Bất Nghi và quyết định sống một mình suốt đời.

Thế nhưng "trời có đạo không để tình nhân phải chia ly”, Lăng Bất Nghi - Trình Thiếu Thương lại tiếp tục cùng nhau vào sinh ra tử, nối lại tình xưa, thành thân ở huyện Hoa, sống hạnh phúc đến bạc đầu.

"Tinh hán xán lạn" là bộ phim truyền hình Trung Quốc, từng "làm mưa làm gió" trên các bảng xếp hạng phim ảnh Hoa ngữ hè 2022 vừa qua

Bộ phim "Tinh hán xán lạn" chính thức được phát sóng vào lúc 11h20 trưa, các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần kể từ ngày 15/8 trên kênh VTV3.