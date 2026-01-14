'Hoàng tử F4' Châu Du Dân tiết lộ sức khỏe kém, cử động là thấy buồn nôn

Mới đây, Châu Du Dân phản hồi về việc anh thường xuyên ngồi hát hoặc ngồi xổm trong suốt buổi hòa nhạc "F✦FOREVER City of Stars Tour Concert - Shanghai Station" gần đây. Anh nói, trong những ngày biểu diễn, anh bị viêm dạ dày ruột nên tình trạng sức khỏe rất kém, chỉ cần cử động là đã thấy buồn nôn, cơ thể cũng không còn sức lực, vì vậy không thể đứng hát.

Trong ký ức của khán giả, Châu Du Dân thời Vườn Sao Băng là hiện thân của vẻ đẹp mong manh, u buồn. kiểu mỹ nam chỉ cần đứng yên cũng đủ khiến người khác rung động. Đó cũng là giai đoạn anh chinh phục trái tim Đại S (Từ Hy Viên) và trở thành biểu tượng thanh xuân của cả một thế hệ.

Châu Du Dân tiết lộ, các thành viên đều biết anh không khỏe nên đã âm thầm ngồi bên cạnh để đỡ đần, động viên anh. Ngôn Thừa Húc ngồi cùng trên sân khấu, để anh tựa vào nghỉ. Ngô Kiến Hào thì đỡ và nâng cả người anh lên, giúp chống đỡ để hoàn thành nốt phần sau của tiết mục. Ca sĩ bày tỏ, anh rất trân trọng cảm giác được nương tựa, dựa vào nhau như vậy và gửi lời cảm ơn chân thành đến các thành viên vì sự giúp đỡ xuất phát từ tấm lòng. Anh hy vọng sự ăn ý giữa các thành viên ngày càng tăng và tình bạn giữa họ cũng ngày một sâu đậm hơn.

Đối với chặng diễn sắp tới tại Thành Đô, Châu Du Dân hy vọng tour diễn sẽ diễn ra suôn sẻ, không ai gặp bất kỳ sự cố hay chấn thương nào.

Trước đó, đêm nhạc "F✦FOREVER City of Stars Tour Concert Chengdu Station" đã diễn ra tại Nhà thi đấu Trung tâm Văn hóa và Thể thao Wuliangye, Tứ Xuyên, đánh dấu buổi hòa nhạc đầu tiên trong năm của địa điểm này. Ba trong số 4 thành viên của F4 gồm Ngôn Thừa Húc, Ngô Kiến Hào, Châu Du Dân và Ashin từ nhóm Mayday đã trình diễn một số ca khúc kinh điển dành tặng người hâm mộ, bao gồm First Time và Meteor Rain. Buổi hòa nhạc mở màn bằng màn cưỡi môtô tiến ra sân khấu, lập tức thổi bùng bầu không khí cuồng nhiệt của khán giả.

Ở các tiết mục solo cá nhân, mỗi người đều phô diễn sức hút riêng sau nhiều năm lắng đọng. Ngô Kiến Hào mang đến Dance until we die, thể hiện vũ đạo phóng khoáng cùng thực lực sáng tác; Châu Du Dân da diết trình bày Love Is Loving You, giọng hát ấm áp vẫn lay động lòng người; Ngôn Thừa Húc với I Really, Really Love You cùng loạt tình ca khác đã đưa dấu ấn si tình đặc trưng của anh lên đến cao trào.

Phần độc ca của A Tín (Mayday) cũng mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả. Khi phần dạo đầu của End of the Summer vang lên, A Tín từ từ được nâng lên giữa trung tâm sân khấu, cả khán đài lập tức bùng nổ trong những tràng pháo tay nồng nhiệt. Sau đó, anh tiếp tục trình bày các ca khúc solo như Suddenly Missing You, In the Blink of an Eye... Anh còn cùng các thành viên F4 hát ca khúc chủ đề phim Vườn sao băng. Không khí buổi hòa nhạc đạt đến cao trào với cảnh tượng hàng vạn người cùng hòa giọng.