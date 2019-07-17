Hóa ra nhan sắc cực phẩm của Baifern ‘Chiếc lá bay’ đều do gen, nhìn ảnh gia đình cô mới thấy ‘đẹp toàn tập’ là thế nào

Sao quốc tế 17/07/2019 17:04

Bấn loạn trước nhan sắc của mỹ nhân ‘Chiếc lá bay’ Baifern chưa đủ, cộng đồng mạng còn choáng hơn khi thấy gia đình toàn cực phẩm của cô.

Sau thành công của “Friend Zone”, Baifern Pimchanok Luevisadpaibul đang là nữ diễn viên được săn đón của làng giải trí Thái Lan. Bên cạnh đó, người đẹp còn nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả Việt khi tham gia vai nữ chính trong bộ phim nổi tiếng “Chiếc lá bay”.

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Vẻ đẹp gây thương nhớ của Baifern Pimchanok Luevisadpaibul - Ảnh: Internet

Sở hữu khả năng diễn xuất tự nhiên cùng nhan sắc nổi bật, Baifern nhanh chóng khiến người hâm mộ điên đảo. Chính vì vậy, mọi thông tin liên quan đến cô nàng đều được cộng đồng mạng quan tâm.

Mới đây, bức ảnh Baifern chụp cùng gia đình đã nhanh chóng gây sốt cộng đồng mạng. Qua hình ảnh được chia sẻ, có thể dễ dàng nhận thấy gia đình mỹ nhân “Chiếc lá bay” đều sở hữu nhan sắc cực phẩm khiến người khác phải ngưỡng mộ.

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Gia đình cực phẩm của Baifern - Ảnh: Internet

Đặc biệt, Baifield Jiratid - cậu em trai của Baifern được nhận xét sở hữu gương mặt đầy nam tính và chiều cao nổi bật. Được biết, cậu vừa tốt nghiệp Đại học Thammasat ở Bangkok – ngôi trường nổi tiếng khắp Thái Lan. Ngoài ra, Baifield Jiratid còn là một travel blogger khá nổi tiếng trên mạng xã hội.

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Baifern bên cạnh em trai - Ảnh: Internet
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Cậu tốt nghiệp Đại học danh tiếng ở Thái Lan - Ảnh: Internet
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Baifield Jiratid sở hữu gương mặt nam tính và chiều cao nổi bật - Ảnh: Internet

Trong khi đó, bố mẹ của Baifern đều trẻ đẹp hơn tuổi thật. Bố của Baifern là doanh nhân Nipon Luevisadpaibul, còn mẹ là Wilaiwan Luevisadpaibul. Bố của nữ diễn viên sở hữu gương mặt điển trai chẳng khác gì tài tử phim điện ảnh.

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Bố mẹ của nữ diễn viên 'Chiếc lá bay' vô cùng trẻ đẹp - Ảnh: Internet
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Bố của Baifern vô cùng phong độ và điển trai - Ảnh: Internet
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Ông được nhận xét sở hữu gương mặt như tài tử - Ảnh: Internet
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Mẹ của Baifern sở hữu vẻ trẻ trung hơn so với tuổi - Ảnh: Internet
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Gia đình hạnh phúc của mỹ nhân Baifern - Ảnh: Internet

Theo đó, cả gia đình của nữ diễn viên Baifern Pimchanok Luevisadpaibul đều rất thích đi du lịch và khám phá nhiều nơi trên thế giới. Những bức ảnh chụp ở các quốc gia như Pháp, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Áo, Croatia, Indonesia, Úc, Hong Kong… của gia đình Baifern khiến nhiều người phải thầm ghen tỵ.

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Từ khóa:   chiếc lá bay diễn viên chiếc lá bay

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