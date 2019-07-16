Giữa ồn ào ly hôn, Angela Baby bị tố diễn vai người mẹ tốt để dễ giành quyền nuôi con sau này

Mạng xã hội đang rộ lên tin đồn nữ diễn viên Angela Baby cố tình xây dựng hình ảnh “người mẹ tốt” trong mắt công chúng để chuẩn bị cho việc ly hôn.

Trong mắt người hâm mộ, nữ diễn viên Angela Baby không chỉ xinh đẹp mà còn là một người mẹ vô cùng đảm đang. Trái ngược với Dương Mịch bị chỉ trích vì bỏ bê con cái, Angela Baby luôn tranh thủ ở bên con trai Bọt Biển Nhỏ dẫu lịch trình vô cùng bận rộn. Cánh phóng viên thường xuyên bắt gặp nữ diễn viên đưa con trai đi chơi trong những ngày nghỉ hiếm hoi. Nữ diễn viên Angela Baby thường xuyên đưa con trai đi chơi - Ảnh: Internet Trong mắt công chúng, nữ diễn viên là người mẹ tốt - Ảnh: Internet Tuy nhiên mới đây, một cư dân mạng sau khi bắt gặp Angela Baby đưa con trai đi chơi đã lật tẩy “chiêu trò” của nữ diễn viên.

Cụ thể, người này đã viết trên trang cá nhân: “Tôi thấy (Bọt Biển Nhỏ) giống bố hơn 1 chút. Trợ lý của cô ấy (Angela Baby) rất để ý chuyện liệu có ai đang chụp lén bọn họ không. Bọt Biển Nhỏ vô cùng đáng yêu. Chiều cao của Angela Baby tuyệt đối không phải dừng ở 1m59, rất có thể ở trong khoảng 1m65. Từ đầu đến cuối Baby toàn ngồi nghịch điện thoại, còn Bọt Biển Nhỏ được giao cho bảo mẫu và trợ lý bế, thỉnh thoảng hai mẹ con sẽ có tương tác”. Dòng trạng thái gây chú ý của một cư dân mạng - Ảnh: Internet Ngay lập tức, dòng trạng thái trên thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Câu hỏi được đặt ra là: Liệu Angela Baby có đang diễn vai người mẹ tốt trước công chúng?

Trước đây, trang QQ từng chia sẻ hình ảnh Bọt Biển Nhỏ dù đang được mẹ bế trên tay nhưng vẫn nhoài người ra sau đòi bảo mẫu bế. Trước tình huống này, Angela Baby vẫn ôm con đi thẳng về phía trước. Từ đó cho thấy, tình cảm giữa hai mẹ con Angela Baby không thực sự thân thiết. Bởi lẽ đối với Bọt Biển Nhỏ, dường như bảo mẫu còn thân thuộc hơn. Hình ảnh Bọt Biển Nhỏ khóc đòi bảo mẫu bế - Ảnh: Internet Chính những chi tiết đáng ngờ này đã khiến nhiều người nghi ngờ về khoảng thời gian Angela Baby liên tục xuất hiện bên cạnh Bọt Biển Nhỏ. Một số cư dân mạng cho rằng đây có thể là chiến lược để giành quyền nuôi con sau này của nữ diễn viên nếu ly hôn.

Phủ nhận tin ly hôn nhưng Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby chưa một lần cùng nhau đưa con trai đi chơi Mạng xã hội Weibo đang lan truyền hình ảnh Huỳnh Hiểu Minh lặng lẽ đưa con trai đi chơi giữa tin đồn ly hôn mà không hề có bóng dáng của Angela Baby.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giua-on-ao-ly-hon-angela-baby-bi-to-dien-vai-nguoi-me-tot-de-de-gianh-quyen-nuoi-con-sau-nay-331342.html