Bị đồn ly hôn, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby thắng kiện, được bồi thường hơn 200 triệu đồng

Mới đây, tòa án Bắc Kinh đã tuyên bố Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby thắng kiện vụ việc bị tung tin đồn ly hôn trên mạng xã hội.

Cách đây không lâu, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby tiếp tục vướng vào tin đồn ly hôn khiến người hâm mộ vô cùng hoang mang. Thậm chí, kẻ tung tin còn cho biết đang nắm trong tay bằng chứng xác thực chứng minh cặp đôi đã “đường ai nấy đi”.

Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby liên tục vướng vào tin đồn ly hôn - Ảnh: Internet

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên cặp đôi vướng phải tin đồn rạn nứt tình cảm. Trước đó cư dân mạng đã tìm ra nhiều bằng chứng chứng minh cả hai đã ly hôn trong êm đẹp và đang chờ cơ hội để công khai trước công chúng.

Tin đồn cặp đôi đã 'đường ai nấy đi' - Ảnh: Internet

Giữa những ồn ào không hay này, phía đại diện của cặp đôi đã lên tiếng phủ nhận tin đồn, đồng thời nộp đơn kiện lên tòa án Bắc Kinh. Cụ thể, Huỳnh Hiểu Minh đã yêu cầu người tung tin đồn công khai nhận lỗi, đồng thời phải bồi thường tổn thất kinh tế 150 ngàn NDT (khoảng 510 triệu đồng). Động thái này của nam diễn viên được cho là chính đáng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Cặp đôi đã lên tiếng phủ nhận việc ly hôn - Ảnh: Internet

Mới đây, tòa án Bắc Kinh đã chính thức tuyên bố Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby thắng kiện vụ việc bị tung tin ly hôn lên mạng xã hội. Bên cạnh đó, cặp đôi còn nhận được bồi thường thiệt hại kinh tế 60.000 NDT (khoảng 200 triệu đồng).

Cặp đôi thắng kiện và nhận bồi thường tổn thất kinh tế - Ảnh: Internet

Trước vụ việc này, người hâm mộ càng thêm tin tưởng vào cuộc hôn nhân của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby vẫn luôn tốt đẹp.

Angela Baby lên tiếng sau khi có thông tin vợ chồng cô chuẩn bị tuyên bố ly hôn Nhiều giờ qua rộ thông tin Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby sẽ tuyên bố ly hôn khiến fan hâm mộ đứng ngồi không yên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-don-ly-hon-huynh-hieu-minh-va-angela-baby-thang-kien-duoc-boi-thuong-hon-200-trieu-dong-330302.html