Mặc netizen tố giả tạo, Huỳnh Hiểu Minh khẳng định tình cảm dành cho Angela Baby chỉ với một hành động

Sao quốc tế 19/06/2019 16:37

Mới đây, sau nhiều đồn đoán của netizen xứ Trung, Huỳnh Hiểu Minh lại một lần nữa “khẳng định chủ quyền” dành cho Angela Baby.

Những thông tin xoay quanh cuộc sống hôn nhân của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby luôn được công chúng quan tâm. Đặc biệt là trong khoảng thời gian 1 năm trở lại đây, cả hai liên tục vướng phải tin đồn rạn nứt tình cảm.

Cách đây không lâu, màn tái hợp của cặp đôi tại một sự kiện giải trí đã bị công chúng cho là “làm màu” và cố tình diễn cảnh ngọt ngào. Cụ thể, khoảnh khắc Huỳnh Hiểu Minh nâng váy cho bà xã trên sân khấu thực chất chỉ là một vở kịch trong mắt của khán giả. Bởi lẽ, cả hai bị bắt gặp ngó lơ nhau trong suốt đêm diễn ra sự kiện, thậm chí Angela Baby còn cố tình giữ khoảng cách với Huỳnh Hiểu Minh.

Mặc netizen tố giả tạo, Huỳnh Hiểu Minh khẳng định tình cảm dành cho Angela Baby chỉ với một hành động - Ảnh 1
Màn tái hợp bị cho là 'làm màu' của cả hai - Ảnh: Internet

Giữa những đồn đoán của netizen và truyền thông, động thái mới nhất của Huỳnh Hiểu Minh đã khiến người hâm mộ cặp đôi thở phào nhẹ nhõm.

Cụ thể, Huỳnh Hiểu Minh đã quyên góp số tiền 200.000 NDT (khoảng 700 triệu VNĐ) trên danh nghĩa hai vợ chồng cho quỹ khắc phục hậu quả trận động đất ở Thành Đô (Tứ Xuyên) ngày 17/6 vừa qua. Trước đó, Huỳnh Hiểu Minh đã “đứng ngồi không yên” khi biết Angela Baby có mặt tại nơi xảy ra động đất.

Mặc netizen tố giả tạo, Huỳnh Hiểu Minh khẳng định tình cảm dành cho Angela Baby chỉ với một hành động - Ảnh 2
Huỳnh Hiểu Minh tiến hành quyên góp cho quỹ khắc phục hậu quả trận động đất ở Thành Đô (Tứ Xuyên) - Ảnh: Internet

Hành động này của Huỳnh Hiểu Minh được cho là khá khôn ngoan. Việc làm từ thiện không chỉ giúp nam diễn viên xây dựng hình ảnh tốt đẹp trong mắt công chúng mà còn khẳng định hôn nhân của anh vẫn vô cùng hạnh phúc.

Mặc netizen tố giả tạo, Huỳnh Hiểu Minh khẳng định tình cảm dành cho Angela Baby chỉ với một hành động - Ảnh 3
Hành động của Huỳnh Hiểu Minh cho thấy chuyện tình cảm của hai vợ chồng nam diễn viên vẫn rất tốt đẹp - Ảnh: Internet

Theo đó, truyền thông xứ Trung cho rằng nguyên nhân khiến Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby vướng tin đồn rạn nứt tình cảm là vì cả hai không còn thường xuyên nhắc đến đối phương trước công chúng. Tuy nhiên, hành động của Huỳnh Hiểu Minh cho thấy cặp đôi đã liên lạc với nhau để cùng hành động, đồng tâm hiệp lực cứu trợ người gặp nạn. Từ đó chứng minh tình cảm của họ vẫn rất bền chặt và đập tan tin đồn ly hôn.

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Nhiều người cho rằng mối quan hệ giữa Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đã đến hồi kết và cả hai chỉ đang cố gắng che giấu sự thật này trước công chúng.

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Từ khóa:   Huỳnh Hiểu Minh - Angela Baby cặp đôi hoa ngữ

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