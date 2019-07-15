Phủ nhận tin ly hôn nhưng Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby chưa một lần cùng nhau đưa con trai đi chơi

Sao quốc tế 15/07/2019 18:21

Mạng xã hội Weibo đang lan truyền hình ảnh Huỳnh Hiểu Minh lặng lẽ đưa con trai đi chơi giữa tin đồn ly hôn mà không hề có bóng dáng của Angela Baby.

Dù liên tục phủ nhận việc ly hôn, thậm chí nhờ đến sự can thiệp của pháp luật nhưng mối quan hệ của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby vẫn khiến nhiều người nghi ngờ.

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Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby được cho là đã rạn nứt tình cảm - Ảnh: Internet

Trước đó, phía đại diện của cặp đôi đã nộp đơn kiện lên tòa án Bắc Kinh yêu cầu người tung tin đồn ly hôn công khai xin lỗi và bồi thường tổn thất kinh tế 150 ngàn NDT (khoảng 510 triệu đồng). Sau cùng, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đã thắng kiện và nhận được bồi thường thiệt hại kinh tế 60.000 NDT (khoảng 200 triệu đồng).

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Cặp đôi thắng kiện vụ việc bị tung tin ly hôn lên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Mới đây, paparazzi đã bắt gặp Huỳnh Hiểu Minh cùng mẹ đưa con trai đi chơi, trong khi đó Angela Baby lại “mất hút”. Nhiều người đặt ra câu hỏi tại sao từ khi xuất hiện tin đồn ly hôn, cặp đôi chưa một lần cùng đưa con trai đi chơi mà chỉ thay phiên nhau.

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Huỳnh Hiểu Minh đưa con trai đi chơi - Ảnh: Internet

huynh hieu minh va angela baby 4Phủ nhận tin ly hôn nhưng Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby chưa một lần cùng nhau đưa con trai đi chơi - Ảnh 5

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Không hề có sự xuất hiện của Angela Baby - Ảnh: Internet

Chính điều này đã khiến những nỗ lực phủ nhận việc ly hôn của cả hai trở nên công cốc. Netizen xứ Trung hầu như không còn tin tưởng vào cuộc hôn nhân của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby. Bên cạnh đó, có nguồn tin còn cho rằng cặp đôi đã “đường ai nấy đi” sau scandal trốn thuế của Huỳnh Hiểu Minh.

Hiện tại, tất cả vẫn chỉ là đồn đoán của cộng đồng mạng. Trong khi đó, người hâm mộ của cặp đôi vẫn tin tưởng vào tình yêu mà Huỳnh Hiểu Minh dành cho Angela Baby.

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Từ khóa:   Huỳnh Hiểu Minh Huỳnh Hiểu Minh - Angela Baby ly hôn

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