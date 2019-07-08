Thời gian gần đây, tin đồn ly hôn của Huỳnh Hiểu Minh và diễn viên Angela Baby liên tục thu hút sự chú ý của công chúng. Sau nghi vấn rạn nứt tình cảm, diễn cảnh ngọt trước công chúng, nữ diễn viên “Vân Trung Ca” lại dính vào tin đồn ngoại tình với Trần Hách. Theo đó, cặp đôi được cho nảy sinh tình cảm khi cùng tham gia show truyền hình thực tế “Keep Running”.

Tin đồn Huỳnh Hiểu Minh và diễn viên Angela Baby ly hôn liên tục xuất hiện - Ảnh: Internet

Giữa tâm bão scandal, mới đây Angela Baby đã xuất hiện tại sân bay Thượng Hải để thực hiện lịch trình dày đặc của mình. Qua những hình ảnh được paparazzi ghi lại, nữ diễn viên diện trang phục có phần đơn giản và thoải mái. Mặc dù đeo khẩu trang kín mít nhưng vẫn dễ dàng nhận thấy gương mặt cô có phần mệt mỏi và bơ phờ.