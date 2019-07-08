Những hình ảnh mới nhất của diễn viên Angela Baby giữa ồn ào ly hôn khiến người hâm mộ không khỏi xót xa.
- Bị đồn ly hôn, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby thắng kiện, được bồi thường hơn 200 triệu đồng
- Angela Baby lên tiếng sau khi có thông tin vợ chồng cô chuẩn bị tuyên bố ly hôn
Thời gian gần đây, tin đồn ly hôn của Huỳnh Hiểu Minh và diễn viên Angela Baby liên tục thu hút sự chú ý của công chúng. Sau nghi vấn rạn nứt tình cảm, diễn cảnh ngọt trước công chúng, nữ diễn viên “Vân Trung Ca” lại dính vào tin đồn ngoại tình với Trần Hách. Theo đó, cặp đôi được cho nảy sinh tình cảm khi cùng tham gia show truyền hình thực tế “Keep Running”.
Giữa tâm bão scandal, mới đây Angela Baby đã xuất hiện tại sân bay Thượng Hải để thực hiện lịch trình dày đặc của mình. Qua những hình ảnh được paparazzi ghi lại, nữ diễn viên diện trang phục có phần đơn giản và thoải mái. Mặc dù đeo khẩu trang kín mít nhưng vẫn dễ dàng nhận thấy gương mặt cô có phần mệt mỏi và bơ phờ.
Hình ảnh này của Angela Baby nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Người hâm mộ không khỏi lo lắng cho sức khỏe và tinh thần của nữ diễn viên khi cô liên tục phải chịu đựng áp lực từ dư luận vì những tin đồn xoay quanh cuộc sống hôn nhân dạo gần đây.
Bên cạnh đó, hình ảnh cậu con trai Bọt Biển Nhỏ gọi mẹ giữa sân bay khiến nhiều người không khỏi xúc động. Cụ thể, để tránh sự chú ý của truyền thông, Angela Baby đã để trợ lý bế Bọt Biển Nhỏ đi đằng sau, còn mình đi trước. Thế nhưng, nữ diễn viên liên tục quay lại kiểm tra xem con trai có ổn hay không.
Có thể nói, trong mắt netizen xứ Trung, diễn viên Angela Baby luôn là một người mẹ tốt và dành nhiều thời gian cho con dù bận rộn với công việc đến mức không thể nghỉ ngơi. Còn về những tin đồn ly hôn gần đây, người hâm mộ vẫn dành lòng tin cho Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby.