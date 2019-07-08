Giữa tin đồn ngoại tình, Angela Baby lặng lẽ xuất hiện ở sân bay, lộ rõ vẻ mệt mỏi

Sao quốc tế 08/07/2019 07:30

Những hình ảnh mới nhất của diễn viên Angela Baby giữa ồn ào ly hôn khiến người hâm mộ không khỏi xót xa.

Thời gian gần đây, tin đồn ly hôn của Huỳnh Hiểu Minh và diễn viên Angela Baby liên tục thu hút sự chú ý của công chúng. Sau nghi vấn rạn nứt tình cảm, diễn cảnh ngọt trước công chúng, nữ diễn viên “Vân Trung Ca” lại dính vào tin đồn ngoại tình với Trần Hách. Theo đó, cặp đôi được cho nảy sinh tình cảm khi cùng tham gia show truyền hình thực tế “Keep Running”.

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Tin đồn Huỳnh Hiểu Minh và diễn viên Angela Baby ly hôn liên tục xuất hiện - Ảnh: Internet

Giữa tâm bão scandal, mới đây Angela Baby đã xuất hiện tại sân bay Thượng Hải để thực hiện lịch trình dày đặc của mình. Qua những hình ảnh được paparazzi ghi lại, nữ diễn viên diện trang phục có phần đơn giản và thoải mái. Mặc dù đeo khẩu trang kín mít nhưng vẫn dễ dàng nhận thấy gương mặt cô có phần mệt mỏi và bơ phờ.

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Chiều 7/7, Angela Baby xuất hiện tại sân bay - Ảnh: Internet
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Cô diện trang phục giản dị - Ảnh: Internet
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Tuy nhiên, nữ diễn viên không giấu được vẻ mệt mỏi - Ảnh: Internet

Hình ảnh này của Angela Baby nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Người hâm mộ không khỏi lo lắng cho sức khỏe và tinh thần của nữ diễn viên khi cô liên tục phải chịu đựng áp lực từ dư luận vì những tin đồn xoay quanh cuộc sống hôn nhân dạo gần đây.

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Angela Baby liên tục kéo nón che mặt - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, hình ảnh cậu con trai Bọt Biển Nhỏ gọi mẹ giữa sân bay khiến nhiều người không khỏi xúc động. Cụ thể, để tránh sự chú ý của truyền thông, Angela Baby đã để trợ lý bế Bọt Biển Nhỏ đi đằng sau, còn mình đi trước. Thế nhưng, nữ diễn viên liên tục quay lại kiểm tra xem con trai có ổn hay không.

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Bọt Biển Nhỏ đi cùng trợ lý của Angela Baby - Ảnh: Internet
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Nữ diễn viên luôn dõi theo con trai - Ảnh: Internet

Có thể nói, trong mắt netizen xứ Trung, diễn viên Angela Baby luôn là một người mẹ tốt và dành nhiều thời gian cho con dù bận rộn với công việc đến mức không thể nghỉ ngơi. Còn về những tin đồn ly hôn gần đây, người hâm mộ vẫn dành lòng tin cho Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby.

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Từ khóa:   Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh Angela Baby

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