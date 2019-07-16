Bị netizen Hàn ‘ném đá’ hậu ly hôn, Song Hye Kyo vẫn được các nhãn hàng ưu ái, quyết không chấm dứt hợp đồng

Sau ồn ào ly hôn với Song Joong Ki, nhiều người hâm mộ lo lắng hình ảnh và sự nghiệp của Song Hye Kyo sẽ bị ảnh hưởng.

Ngày 26/6, Song Joong Ki đệ đơn ly hôn nữ diễn viên Song Hye Kyo lên Tòa án gia đình Seoul, kết thúc chuyện tình cổ tích từng được cả châu Á tung hô. Ngay sau thông tin này, netizen xứ Hàn bất ngờ “chỉa mũi dùi” về phía Song Hye Kyo, thậm chí cho rằng nguyên nhân ly hôn đến từ nữ diễn viên. Song Hye Kyo bị chỉ trích hậu ly hôn Song Joong Ki - Ảnh: Internet Ồn ào ly hôn khiến hình ảnh của Song Hye Kyo trong mắt khán giả Hàn trở nên xấu đi, thậm chí nhiều người còn tỏ ra ngán ngẩm khi nhìn thấy hình ảnh của cô trên các chương trình truyền hình. Chính điều này đã khiến người hâm mộ nữ diễn viên vô cùng lo lắng.

Netizen xứ Hàn 'không vừa mắt' với Song Hye Kyo - Ảnh: Internet Tuy nhiên, sau tất cả, công việc của nữ diễn viên “Hậu duệ mặt trời” dường như không bị ảnh hưởng quá nhiều. Các nhãn hàng nổi tiếng vẫn dành cho cô sự ưu ái và quyết không chấm dứt hợp đồng với Song Hye Kyo. Theo đó, đại diện của Amore Pacific từng cho biết: “Chúng tôi sẽ không thay đổi người mẫu đại diện chỉ bởi vì việc ly hôn của cô ấy. Đây là vấn đề riêng tư và trong hợp đồng cũng không có ràng buộc nào liên quan đến đời sống cá nhân”.

Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn được các nhãn hàng rất ưu ái - Ảnh: Internet Được biết, Song Hye Kyo đã làm đại diện hình ảnh cho Amore Pacific suốt 18 năm qua và luôn đảm bảo doanh thu cho công ty. Bên cạnh đó, bất kể thương hiệu nào có Song Hye Kyo quảng bá đều đạt được doanh thu ấn tượng tại thị trường Trung Quốc. Cách đây không lâu, Song Hye Kyo đã xuất hiện với tư cách người đại diện cho một thương hiệu mỹ phẩm tại Trung Quốc và tham dự hoạt động quảng bá cùng thương hiệu trang sức cao cấp Chaumet. Song Hye Kyo tham gia sự kiện quảng bá thương hiệu - Ảnh: Internet Vượt qua biến cố gia đình, nữ diễn viên Song Hye Kyo ngày càng xinh đẹp và quyến rũ hơn. Hiện tại, cô đã ký hợp đồng độc quyền với công ty quản lý của đạo diễn Vương Gia Vệ, đồng thời tập trung hoạt động tại thị trường Trung Quốc. Đây được coi là một chiến lược thông minh của người đẹp họ Song khi lựa chọn phát triển sự nghiệp tại đất nước tỷ dân.

Ba nguyên nhân dẫn đến cuộc ly hôn thế kỷ giữa Song Joong Ki và Song Hye Kyo Có nhiều tin đồn liên quan đến lý do thực sự khiến Song Jong Ki và Song Hye Kyo ly hôn. Trên thực tế có 3 nguyên nhân chính khiến cặp đôi không thể tiếp tục kéo dài cuộc hôn nhân này.

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