“Con gái của tôi đã ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi. Các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng con đã không qua khỏi” - mẹ của Hoa hậu nói.

Theo Daily Mail, Ariana Viera, 26 tuổi, hiện sống tại Florida, Mỹ vừa qua đời trong tai nạn ôtô kinh hoàng. Cô ngủ gật trên tay lái và đâm vào đuôi phương tiện đi trước. Vivian Ochoa, mẹ của Ariana Viera, cho biết cô được nhân viên y tế cấp cứu tại hiện trường, hai lần "sống lại" nhưng dần chìm vào hôn mê, mất trong lúc được đưa đến bệnh viện. Mặc dù nguyên nhân chính thức của vụ tai nạn chưa được công bố nhưng mẹ của Ariana Viera chia sẻ rằng, con gái bà đã quá mệt mỏi và ngủ gật khi lái xe.

“Con gái của tôi đã ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi. Các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng con đã không qua khỏi” - Vivian Ochoa - mẹ Hoa hậu Venezuela nói trong một cuộc phỏng vấn với Telemundo31. Theo Daily Mail, Ariana Viera, 26 tuổi, hiện sống tại Florida, Mỹ vừa qua đời trong tai nạn ôtô kinh hoàng. Cô ngủ gật trên tay lái và đâm vào đuôi phương tiện đi trước Mẹ của nạn nhân nói Ariana Viera trước đây luôn tuân thủ pháp luật, thực hiện mục đích cao đẹp của người tham gia cuộc thi sắc đẹp. Bà ám chỉ con gái vì người khác quá nhiều, dẫn đến mệt mỏi, kiệt sức và dẫn đến tai nạn thương tâm.

"Con tôi giúp quá nhiều người. Con bé dừng mọi việc của mình chỉ để lắng nghe, giúp đỡ người khác", bà nói thêm. Mẹ của nạn nhân nói Ariana Viera trước đây luôn tuân thủ pháp luật, thực hiện mục đích cao đẹp của người tham gia cuộc thi sắc đẹp Trong bài đăng chia sẻ lên trên cá nhân, mẹ của Ariana Viera nói bà đau lòng, sốc và khó lòng chấp nhận trước sự ra đi của con gái. "Ariana là ánh sáng, niềm vui, khát vọng sống của mẹ. Mẹ không biết sống thế nào khi không có con bên cạnh. Mẹ chỉ xin ơn trên ban sức mạnh để mẹ tiếp tục sống với các em của con và gia đình. Giờ đây, mẹ chỉ muốn ôm, hôn và nghe tiếng cười của con thôi" - bà chia sẻ. Theo Telemundo 31, cha của nữ người mẫu đang sống ở Peru. Ông cố gắng xin visa để dự đám tang con gái nhưng trễ mất một ngày.

Nếu không xảy ra vụ tai nạn thương tâm, Ariana Viera đại diện Venezuela tham dự cuộc thi Miss Latin America of the World 2023 tại Cộng hòa Dominica vào tháng 10 Nếu không xảy ra vụ tai nạn thương tâm, Ariana Viera đại diện Venezuela tham dự cuộc thi Miss Latin America of the World 2023 tại Cộng hòa Dominica vào tháng 10. Ngoài tham gia các cuộc thi sắc đẹp, Ariana Viera còn là người mẫu mới nổi. Cô cũng điều hành công ty riêng tên Full House Cleaning. Trước đó, vào tháng 5/2023, Ariana Viera đã đăng một video kỳ lạ trên Instagram đề cập đến đám tang trong tương lai của cô. “Tự ghi hình cho đám tang trong tương lai của mình bởi vì tôi luôn là người quay video chứ không ai quay giúp” - Ariana Viera chia sẻ.

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