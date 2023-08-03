Ngoài ''Liên Hoa Lâu'', ông còn là nhà sản xuất của loạt tác phẩm vô cùng nổi tiếng như: Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bổ, Hoạt Sắc Sinh Hương, Đạo Mộ Bút Ký, Thanh Vân Chí, Long Châu Truyền Kỳ, Mỹ Nhân Ngư, Tiên Kiếp 4, Lưu Ly...

Weibo đưa tin, nhà sản xuất nổi tiếng Đặng Tế Bân đã qua đời sau khi bị nhồi máu cơ tim vào đêm qua. Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, hưởng dương 51 tuổi.

Liên Hoa Lâu là bộ webdrama Trung Quốc thuộc thể loại võ hiệp, trinh thám do Quách Hổ và Nhậm Hải Đào đạo diễn.

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết "Cát Tường Văn Liên Hoa Lâu" của tác giả Đằng Bình.

Liên Hoa Lâu kể về Lý Tương Di - Môn chủ Tứ Cố Môn nổi tiếng trong võ lâm, sau một trận chiến lớn bị thương nặng và từ đó lui về làm một lang trung không thèm quan tâm danh vọng.

Trong cuộc gặp gỡ người bạn mới Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh - kẻ thù cũ, Tương Di quyết định trở lại giang hồ một lần nữa.

Mười năm trước, Lý Tương Di (do Thành Nghị thủ vai) - Chủ Môn phái Tứ Cố Môn, với thanh kiếm Tương Di Đại Kiếm vô song thiên hạ, trở thành ánh sáng của võ lâm chính đạo.

Nhưng vì chiến hẹn Đông Hải với Địch Phi Thanh (Tiêu Thuận Nghiêu thủ vai) - Minh Chủ Kim Oanh Môn, hai cao thủ này biến mất khỏi giang hồ. Tứ Cố Môn và Kim Oanh Môn cũng dần dần biến mất khỏi giang hồ.

Mười năm sau đó, Lý Liên Hoa (do Thành Nghị thủ vai) - một y sĩ lang thang trong làng, nhận được danh hiệu danh y. Lý Liên Hoa không hề muốn tham gia giang hồ nhưng lại bị cuốn vào.

Phương Đa Bệnh (do Tăng Thuấn Hy thủ vai) - thiếu gia nhiệt huyết với ước mơ công lý, nhận ra Lý Liên Hoa không đơn giản như vậy và quyết tìm ra bằng chứng về việc Lý Liên Hoa mạo danh danh y.

Địch Phi Thanh, người luôn coi Lý Tương Di là đối thủ mạnh, sau khi trở lại giang hồ, không nhận ra Lý Tương Di.

Sau một chuỗi vụ án, ba người họ đã xây dựng một tình bạn sâu sắc chỉ bằng mồm mép và trào phúng khi phá án.

Lý Liên Hoa, ban đầu không quan tâm đến giang hồ, vì Địch Phi Thanh, cùng với sự lôi kéo của Phương Đa Bệnh, lại lần nữa thắp lên niềm đam mê nhiệt huyết.

Ba người họ cùng nhau chiến đấu, phá giải những vụ án kỳ quái trong giang hồ, gìn giữ công lý và hòa bình thế giới.