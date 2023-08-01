Tiếc thương nữ ca sĩ đột ngột qua đời ở tuổi 17 do sốc phản vệ

Sao quốc tế 01/08/2023 07:16

Nữ ca sĩ mất vào ngày 18/7 nhưng theo nguyện vọng của gia đình, đến nay thông tin mới chính thức được công bố.

Ngày 30/7, theo Yahoo Japan, ca sĩ Himeri Nano (nhóm PrinceChu!) qua đời khi mới 17 tuổi, do bị sốc phản vệ. Himeri Nano vừa ra mắt làng giải trí Nhật Bản cách đây 4 tháng. Tờ Yahoo Japan đưa tin nữ ca sĩ mất vào ngày 18/7 nhưng theo nguyện vọng của gia đình, đến nay thông tin mới chính thức được công bố.

Trên trang Twitter chính thức của nhóm PrinceChu! cũng vừa đăng lên thông báo về tin buồn: "Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin thành viên Himeri Nano đã qua đời vào hôm 18/7. Thật khó để chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này. Sự việc diễn ra đột ngột khiến chúng tôi không tin vào những gì đã diễn ra".

Tiếc thương nữ ca sĩ đột ngột qua đời ở tuổi 17 do sốc phản vệ - Ảnh 1
Nữ ca sĩ chỉ mới ra mắt trong nhóm nhạc được 4 tháng

Cái chết bất ngờ của nữ ca sĩ trẻ khiến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đau xót. Ca sĩ Nishikino Ami chia sẻ trên trang cá nhân: "Chúng tôi có nhiều kỷ niệm quý giá và đáng trân trọng. Những điều tôi muốn làm cùng cô ấy vẫn chưa thể thực hiện được. Tôi cầu mong bạn an nghỉ".

Tiếc thương nữ ca sĩ đột ngột qua đời ở tuổi 17 do sốc phản vệ - Ảnh 2
Cái chết bất ngờ của nữ ca sĩ trẻ khiến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đau xót

Netizen Nhật Bản vô cùng bàng hoàng khi hay tin bởi Himeri Nano ra đi ở độ tuổi còn quá trẻ. Trên mạng xã hội, cư dân mạng để lại nhiều bình luận thể hiện niềm tiếc thương dành cho cố nghệ sĩ: "Cô ấy còn quá trẻ. Như thế này thì thật quá tàn nhẫn", "Tôi là 1 người hâm mộ của nhóm. Không lâu trước đây tôi còn cùng trò chuyện với cô ấy như những người bạn. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến tôi không thể tin vào mắt mình"…

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